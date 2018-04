Berlin zeigt Miethaien die Zähne

Vorheriges

Gegen die ungezügelte Profitmacherei auf Kosten von Mieterinnen und Mietern sind an diesem Samstag in Berlin viele Menschen auf die Straße gegangen. Nach Veranstalterangaben nahmen etwa 25.000 an der »Widersetzen«-Demo teil, zu der ein breites Bündnis aus Initiativen und Organisationen aufgerufen hatte. Eine Zahl, die sich auch mit Eindrücken von Beobachtern deckt.

Am frühen Nachmittag formierte sich auf dem Potsdamer Platz ein langer und bunter Demonstrationszug. Menschen aus allen Altersgruppen und den unterschiedlichsten Milieus waren vertreten. Viele Teilnehmer trugen selbstgemachte Schilder und Transparente, auf denen kreativ die Wohnungskrise und die Immobilienspekulation in der Stadt angeprangert und ein soziales Mietrecht gefordert wurden. Während der Regen nachließ und die Sonne zum Vorschein kam, zogen die Demonstranten über die Leipziger und Friedrichstraße in Richtung Kreuzberg und Schöneberg. Trommlergruppen, Reden und Musik aus den Lautsprecherwagen sorgten unterwegs für Stimmung. Immer wieder ertönten Sprechchöre wie »Keine Rendite mit der Miete!«

Die Veranstaltung endete mit einer Kundgebung und Abschlussfeier auf der Kreuzung Goeben- und Potsdamer Straße. Aus Sicht des hinter ihr stehenden Bündnisses darf diese als voller Erfolg bewertet werden: Berlin sah einen der größten sozialen Proteste der vergangenen Jahre. Die Polizei war mit 400 Beamten im Einsatz und agierte zurückhaltend – auch was das Zählen der Teilnehmer betrifft: offiziell waren es 13.500. Katja Richter aus dem Köpenicker Ortsteil Friedrichshagen war auf jeden Fall unter ihnen. Sie habe aus dieser Zeitung davon erfahren, sagte die alleinstehende Mutter gegenüber junge Welt, und sich spontan entschlossen, zur Demo zu gehen. Auch mit einem Wohnberechtigungsschein seien kaum noch erschwingliche Wohnungen zu finden, berichtet die Technikerin: »Es reicht. Dagegen müssen wir uns wehren.« (pst)

junge Welt wird in der Ausgabe vom Montag ausführlich über die Demonstration berichten.