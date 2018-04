»In Schulen haben religiöse Symbole nichts zu suchen«

In deutschen Grundschulen und Kitas sind inzwischen häufiger Mädchen zu sehen, die bereits ein Kopftuch tragen. Terre des Femmes und die NRW-Integrationsbeauftragte Güler verweisen darauf, dass auch der Islam das Verhüllen des Haupthaars für Mädchen erst ab der Pubertät vorschreibt Foto: Wolfram Kastl/dpa

Ihre Organisation hat den Vorstoß der nordrhein-westfälischen Landesregierung begrüßt, das Kopftuch für Mädchen unter 14 aus muslimischen Familien in Kita und Schul0e zu verbieten. Terre des Femmes verlangt, dass es sogar bis zur Volljährigkeit verboten werden soll. Warum?

Wir kämpfen mit unseren Forderungen immer für eine Gleichberechtigung und Selbstbestimmung von Mädchen und Frauen und wir sagen, dass alle unter 18jährigen laut UN-Kinderrechtskonvention Kinder sind. Und bis zur Volljährigkeit sind die meisten finanziell und auch von den gesetzlichen Bestimmungen her einfach von den Erziehungsberechtigten abhängig.

Abgesehen davon, dass das ein sehr starker Eingriff in das Selbstbestimmungsrecht von Jugendlichen wäre: Wie soll das praktisch umgesetzt werden?

Wir haben in Frankreich schon seit 15 Jahren ein Kopftuchverbot in Schulen und Ausbildungsstätten, und da funktioniert es ganz hervorragend. Natürlich wollen wir nicht, dass irgendeinem Mädchen das Tuch vom Kopf gerissen wird. Man muss Gespräche führen. Die Rechtsgrundlagen für Sanktionen zu schaffen, ist nicht unsere Aufgabe.

Aber was sagen Sie zu dem Argument, dass es ganz verschiedene Gründe dafür gibt, dass Jugendliche diese Kopfbedeckung tragen und dass sie das oft gerade nicht tun, weil die Eltern es wollen. Junge Mädchen sehen das zum Beispiel auch als Statement gegenüber einer Mehrheitsgesellschaft, die zum Beispiel kopftuchtragende Musliminnen häufig diskriminiert.

Wir sind immer für Selbstbestimmtheit und Gleichberechtigung und dafür, dass junge Menschen eine eigene Meinung entwickeln. Ich glaube aber, dass es, auch wenn wir das Kopftuchverbot hätten, immer noch genügend andere Möglichkeiten gibt, seine Meinung kundzutun oder darauf aufmerksam zu machen, dass etwas in unserer Gesellschaft verändert werden müsste. Wir sind der Meinung, dass Kinder nicht frei aufwachsen können, wenn ihnen vom Elternhaus und der Community die Pflicht auferlegt wird, außerhalb der Wohnung immer das Kopftuch zu tragen. Viele Mädchen werden früh so konditioniert, dass das für sie selbstverständlich ist.

Die Leiterin der Antidiskriminierungsstelle des Bundes, Christine Lüders, hat zu bedenken gegeben, dass man mit solchen Restriktionen Ausgrenzung weiter fördern würde und statt dessen für mehr soziale Maßnahmen plädiert, um Mädchen zu stärken. Wäre das nicht ein besserer Weg als ein Verbot?

Es ist immer gut, jede Maßnahme zu ergreifen, die Mädchen stärkt. Aber wir sehen große Lücken in der Integrationsarbeit und finden, dass wir beispielsweise von Lehrenden nicht verlangen können, solche Probleme umfassend anzugehen. Deshalb treten wir trotzdem für ein Verbot ein. Wir sagen: Minderjährige sollen sich frei entfalten und sich so entwickeln können, dass sie ab 18 selbstbestimmt entscheiden können, ob sie das Kopftuch tragen wollen oder nicht. Die Gefahr der Diskriminierung muslimischer Mädchen sehe ich nicht. Sie wären dann nach außen hin gegenüber allen anderen in der Klasse völlig gleichgestellt.

Und was sagen Sie zum Argument der Ungleichbehandlung des Islams gegenüber anderen Religionen?

Wir von Terre des Femmes sind strikt säkular. Wir wollen, dass Religion Privatsache ist. Das Kopftuch bei unter 14jährigen ist in dem Sinne kein religiöses Symbol. Im Islam ist nicht festgeschrieben, dass schon kleine Mädchen es tragen müssen. Das kommt aus einer patriarchalen Gesellschaftsstruktur. Wir sehen die Tendenz, dass es immer mehr Kinder gibt, die es schon im Kindergarten und in der Grundschule tragen. Prinzipiell sind wir gegen alle religiösen Symbole, die in Ausbildungsstätten öffentlich zur Schau gestellt werden. Das betrifft auch Kippa und Kreuz in staatlichen Schulen.

Aber Fakt ist ja, dass Muslime eben nicht genauso behandelt werden wie Angehörige anderer Glaubensgemeinschaften.

Tatsächlich gibt es in einigen Bundesländern das Neutralitätsgebot, in anderen prägen christliche Symbole den öffentlichen Raum. Wir fordern ein bundesweites Neutralitätsgebot und finden, dass in Schulen religiöse Symbole allgemein nichts zu suchen haben.