Garantie für Pleiteuniversität

Notfalls werden die Verluste sozialisiert, damit es mit der Eliteausbildung klappt (Absolventen der Jacobs University Bremen, 1. Juni 2007) Foto: Ingo Wagner/dpa

Die private Jacobs University Bremen (JUB) ist einfach nicht totzukriegen. Ganz egal, wie tief die Macher sie in die roten Zahlen treiben – die Politik hält dem Laden die Treue, soll heißen: mit immer wieder mehr Steuergeldern am Leben. Aktuell geht es um 46 Millionen Euro und damit um den Löwenanteil eines Kredites, den das Land einst im Jahr 2003 bewilligt hatte. Damals war die anfangs als International University Bremen (IUB) firmierende Hochschule gerade erst zwei Jahre in Betrieb und trotzdem schon in Schieflage. 15 Jahre später ist die Situation kaum besser, aber der Bremer Senat so spendabel wie eh und je. Nach ihren neuesten Plänen will die SPD-Grünen-Regierung das Darlehen kurzerhand übernehmen.

Für die Fraktion der Linkspartei in der Bremischen Bürgerschaft ist die JUB nur eine »sogenannte Privatuni«. Das trifft es: Allein bis zum Jahr 2013 sind in die Einrichtung Direktsubventionen durch Bund und Land in Höhe von fast 200 Millionen Euro geflossen. Weil die Mittel allesamt wirkungslos verpufft sind, versprach der Senat seinerzeit weitere 15 Millionen Euro beizusteuern, verteilt auf fünf Jahre. Dies sei die »allerletzte« Tranche, behauptete SPD-Bürgermeister Jens Böhrnsen (jW berichtete). Danach, so seine Ansage, solle Schluss sein mit den Staatshilfen.

Rien ne va plus? Von wegen! Der Einsatz wird sogar erhöht. Um die Restschulden des 50-Millionen-Euro-Kredits abzulösen, müsse Bremen bis 2023 knapp »acht Millionen Euro jährlich für Zins und Tilgung« aufbringen, hat Die Linke in einer Pressemitteilung vorgerechnet. Dieses Ergebnis sei »ein Schlag ins Gesicht aller Studierenden der öffentlichen Hochschulen im Land Bremen, die um jeden Cent und jede Stelle kämpfen müssen und wo während der laufenden JUB-Subventionierung diverse Studiengänge geschlossen oder zusammengestrichen worden sind«, beklagte Fraktionschefin Kristina Vogt. »Die JUB ist und bleibt ein Fass ohne Boden«, ergänzte ihr Fraktionskollege Klaus-Rainer Rupp. »Trotz dieser Entschuldung bleibt die Einrichtung von einem positiven Betriebsergebnis weit entfernt.«

Das Wirtschaftsressort unter Leitung Martin Günthners (SPD) behauptet dagegen, die Unterstützung lohne sich. Neben dem wissenschaftlichen Renommee habe die Uni mit ihren 400 Beschäftigten eine »hohe wirtschaftliche Bedeutung« für die Stadt und Region, ließ Günthner dieser Tage ausrichten. Zudem würde eine Schließung der Hochschule das Land viel teurer zu stehen kommen als eine Unterstützung. Dem widerspricht Rupp von Die Linke: Im Falle einer Insolvenz stehe das Land im Grundbuch der Uni und könne die Liegenschaften für einen Euro übernehmen. »Der Gegenwert des Anlagevermögens liegt weit über den Ausfallrisiken der Bürgschaft und sonstigen Rückforderungen.« Die Möglichkeit einer Verstaatlichung hat neben den SPD-Jungsozialisten (Jusos) Anfang April auch der Präsident der Leibniz-Gemeinschaft, Matthias Kleiner, ins Spiel gebracht.

Solche Ansinnen wehren Regierung und Unileitung mit Schönfärberei ab. Die Einrichtung befinde sich auf »Wachstumskurs«, weise gute Zahlen aus, selbst Chinesen kämen nach Bremen Grohn, um sich Know-how für Unternehmensführung und IT anzueignen. Allerdings heißt »Wachstum« in diesem Fall lediglich, dass die Verbindlichkeiten inzwischen weniger rasch zulegen. 2017 betrug das Defizit 1,7 Millionen Euro, zeitweilig machte die JUB 20 Millionen Euro Miese pro Jahr. Vor allem mangelte es lange Zeit an zahlungswilligen Studenten. Jährlich werden für ein Studium zwischen 10.000 und 30.000 Euro Gebühren fällig. Noch im Jahr 2014 soll die JUB 90 Prozent ihrer Kundschaft mittels Stipendien oder Studiendarlehen »gekauft« haben.

Die Jacobs-Uni hat noch einen anderen Gönner – die Schweizer Jacobs Foundation. Diese half erstmals 2006 mit einer 200-Millionen-Euro-Spende aus, übernahm zwei Drittel der Anteile und gab der Hochschule fortan den Namen. Wie der Weser-Kurier berichtete, will die Stiftung Ende April über eine weitere Finanzspritze von bis zu 100 Millionen Schweizer Franken bis 2027 entscheiden. Allerdings werde dies an die Prämisse geknüpft, dass auch das Land weiterhin seinen Beitrag leistet und die JUB nicht hängen lässt. Dazu kommt, dass die Bremer SPD am Sonnabend ihren Landesparteitag abhält. Aber wer wollte da einen Zusammenhang sehen?