Vielfältiger Protest in Dortmund

Gegendemonstranten am Samstag in Dortmund Foto: David Young/dpa

Der seit Monaten angekündigte Neonaziaufmarsch der Splitterpartei »Die Rechte« unter dem Motto »Europa erwache« stieß am vergangenen Wochenende in Dortmund auf breiten Widerstand. Im gesamten Innenstadtbereich und in den von der Aufmarschroute betroffenen Stadtteilen Union- und Kreuzviertel fanden Mahnwachen, antifaschistische Rundgänge und Demonstrationen statt. Am Theater war die Aufschrift »Dortmund gegen Nazis – Für Toleranz und Weltoffenheit!« zu lesen. An den Demonstrationen nahmen mehrere tausend Menschen teil.

Der Arbeitskreis gegen Rechtsextremismus veranstaltete eine Demonstration mit etwa 1.000 Teilnehmern, die ihren Protest gegen die bundesweit und aus dem europäischen Ausland angereisten Neonazis in Sichtweite artikulieren konnten. Am frühen Nachmittag schlossen sich dann 2.000 Antifaschisten dem Bündnis Blocka-DO zu einem weiteren Protestmarsch an, der weitgehend von Behinderungen durch mehrere tausend Polizeikräfte verschont blieb.

Dies war mehreren hundert Antifaschisten, die bereits seit den Morgenstunden in Dortmunds Straßen unterwegs waren, nicht vergönnt. Vielfach wurden kleinere Gruppen durch weiträumige Absperrungen daran gehindert, an der für den Morgen genehmigten Kundgebung des Blocka-DO-Bündnisses teilzunehmen. An mehreren Stellen versuchten Nazigegner auf die im Vorfeld veröffentlichte Aufmarschroute zu gelangen und diese zu blockieren, was am äußerst rigiden Vorgehen der Polizeibeamten scheiterte. Mit Pferdestaffel und Pfefferspray gingen die Einsatzkräfte gegen eine größere Gruppe von Demonstranten vor. Mehrere Menschen wurden durch Faustschläge verletzt. Der bei Anwohnern der umliegenden Quartiere als Erholungs- und Freizeitort beliebte Westpark glich aufgrund seiner Nähe zum Geschehen zeitweise einer Polizeifestung.

Nichtsdestotrotz ziehen die Organisatoren der Bündnisse eine positive Bilanz der Proteste. Es sei gelungen, deutlich mehr Menschen als die zum großen Teil von außerhalb angereisten 600 Neonazis auf die Straße zu bewegen. »Wir freuen uns über die riesige Beteiligung an unseren Aktivitäten gegen den Naziaufmarsch«, bilanziert BlockaDO-Pressesprecherin Iris Bernert-Leushacke den 14. April in der Ruhrgebietsmetropole und bedankte sich im nachhinein bei allen Teilnehmern der Proteste, insbesondere den Anwohnern an der Wegstrecke des braunen Spektakels. Einige von ihnen hatten streckenweise mit Töpfen und Pfannen Lärm gemacht, um die Propaganda der Rechten zu übertönen. »Es ist wichtig zu zeigen, dass Nazis in Dortmund nicht ungestört laufen können.«.

Dortmund gilt seit vielen Jahren als Hochburg der Neonaziszene in Westdeutschland, in der mindestens jährlich größere Aufmärsche stattfinden. Jahrelang wurde das Neonaziproblem von der Stadtspitze ignoriert. Die vor einiger Zeit gegründete »SoKo Rechts« gerät in die Kritik, weil Neonazis weiterhin agieren können. Der letzte Versuch von Seiten der Behörden, ein derartiges Event zu unterbinden, ist Jahre her.