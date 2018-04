Mehr Daten für Ermittler

In BRD bislang noch freiwillig: Fingerabdrücke und weitere biometrische Merkmale sollen staatlichen Datenbanken anreichern. Foto: Oliver Dietze/dpa

Die EU-Kommission beabsichtigt, dass die Speicherung digitalisierter Fingerabdrücke in Zukunft in der Europäischen Union zur Pflicht wird. Damit soll Kriminellen das Fälschen von Ausweisdokumenten erschwert werden, so die Begründung für den neuesten Vorstoß aus Brüssel zum Ausbau der anlasslosen Massenüberwachung. Gegenüber der Welt (Montagausgabe) kündigte EU-Innenkommissar Dimitris Avramopoulos bereits an, einen entsprechenden Gesetzesentwurf am späten Dienstag nachmittag den Regierungen der 28 Mitgliedsstaaten der Europäischen Union vorlegen zu wollen.

Auf Anfrage der Deutschen Presseagentur erklärte das hiesige Innenministerium am Dienstag, dass die Bundesregierung den Plänen zur Speicherpflicht für Fingerabdrücke positiv gegenüberstehe, »da Personalausweise als Reisedokumente« genutzt werden könnten. Fingerabdrücke würden »einen zusätzlichen Sicherheitsfaktor« bieten. Dagegen lehnte der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Grünen im Bundestag, Konstantin von Notz, die Pläne der Kommission als »weiteren Schritt in Richtung einer potentiellen Totalüberwachung« der EU-Bürger ab.

Auch der frühere Bundesdatenschutzbeauftragte Peter Schaar äußerte sich am Dienstag auf der Internetseite der Europäischen Akademie für Informationsfreiheit und Datenschutz. Schaar wies darauf hin, dass der eigentliche Angriffspunkt für Fälscher der im Personalausweis befindliche Speicherchip sei. Wenn der sich manipulieren lasse, dann gelte dies für die auf ihm abgelegten Merkmale gleichermaßen. Ein gespeicherter Fingerabdruck bringe damit keine zusätzliche Fälschungssicherheit, so Schaar. Aus Sicht des Datenschützers spreche vieles dafür, dass die Begründung der EU-Kommission »ein vorgeschobenes Argument ist«.

Ermittlungsbehörden in der EU soll im Rahmen des Programms »E-Evidence« darüber hinaus erleichtert werden, auf Messenger-Nachrichten, E-Mails und Surfprotokolle als elektronische Beweismittel zugreifen zu können. Dabei muss gegebenenfalls die Verschlüsselung von Kommunikationsdaten umgangen werden, weshalb der Einsatz von sogenannten Staatstrojanern weiterhin auf der Agenda der Behörden stehen wird.