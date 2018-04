Straßenblockade

Trotz mehrtägiger Proteste ist der armenische Expräsident Sersch Sargsjan zum Ministerpräsidenten der Republik im Südkaukasus gewählt worden. Die Abgeordneten stimmten am Dienstag für den 63jährigen, der durch eine Verfassungsänderung künftig mehr Macht bekommt. In den Tagen zuvor waren in der Hauptstadt Jerewan bis zu 15.000 Demonstranten auf den Straßen unterwegs und hatten diese zum Teil blockiert. Am Montag war es bei den Protesten im Stadtzentrum auch zu Zusammenstößen mit der Polizei gekommen. (dpa/AFP/jW)