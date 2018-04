Sirenen über Damaskus

Das nach den heftigen Kämpfen zerstörte Duma am Montag Foto: Hassan Ammar/AP/dpa

Die Stimmung in Syrien ist nach den jüngsten Luftangriffen der USA, Großbritanniens und Frankreichs angespannt. In der Nacht zum Dienstag wurde nach Meldungen über erneute Attacken auf Stützpunkte im zentralen und südlichen Syrien die Luftabwehr des Landes aktiviert. Später teilte die staatliche Nachrichtenagentur SANA mit, es habe sich um einen Fehlalarm gehandelt.

Unterdessen sind einem Bericht des syrischen Fernsehens zufolge die Inspektoren der Organisation für das Verbot chemischer Waffen (OPCW) in Duma eingetroffen. Die Experten sollen die Berichte über einen mutmaßlichen Angriff mit chemischen Waffen untersuchen, der sich am 7. April in der nahe Damaskus gelegenen Stadt ereignet haben soll. Russische Spezialisten hatten bereits wenige Tage später keine Hinweise auf den Einsatz der verbotenen Kampfstoffe gefunden, auch die syrische Regierung wies die Berichte der »Weißhelme« und anderer den Dschihadisten nahestehender Organisationen zurück. Die französische Regierung, die selbst bisher keine Belege für den angeblichen Einsatz von Giftgas vorgelegt hat, stellt die Ergebnisse der OPCW-Untersuchung bereits in Frage. »Es ist sehr wahrscheinlich, dass Beweise und wesentliche Elemente verschwinden werden«, warnte Paris am Dienstag. Duma sei »vollkommen unter Kontrolle der russischen und syrischen Armee«. Schon am Montag hatte der US-Vertreter bei der OPCW Russland vorgeworfen, in Duma Beweise zu manipulieren. Der russische Repräsentant wies das zurück.

Der Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums, Igor Konaschenkow, hatte bereits am Freitag in Moskau bei einer Pressekonferenz Aussagen eines Arztes aus Duma präsentiert, der auf den von den »Weißhelmen« verbreiteten Aufnahmen als Helfer zu sehen ist. Den Aussagen des Mediziners zufolge habe es sich nicht um einen Chemiewaffeneinsatz gehandelt. Die Menschen seien verletzt worden, als ein Gebäude von Bomben getroffen wurde und in Brand geriet. (Xinhua/SANA/Reuters/AFP/jW)