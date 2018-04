Diese kleinen Aufkleber wurden immer größer Foto: Björn Kietzmann

Zuerst waren es kleine gelbe Aufkleber, die im März um die Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz in Berlin herum klebten: »Tschüss, Chris«. Diese Woche wurden sie größer, wie auch das Gerücht lauter wurde, dass Chris Dercon nicht mehr lange Intendant der Volksbühne sein würde.

Am Freitag ist er dann zurückgetreten. Als Nachfolger von Frank Castorf war er acht Monate im Amt. Er hatte nie eine Chance.

Seit seiner Inszenierung von Schillers »Räuber« im September 1990, noch kurz vor dem Anschluss der DDR uraufgeführt, hatte ­Castorf das Haus und sein Ensemble wie eine tapfere Räuberbande geführt, gegen den Kapitalismus und dessen Verherrlichung. »Mir schwebt eine Art Partisanentum mit den Mitteln des Theaters vor, statt dem Konsens des Mainstreams gerecht zu werden«, erklärte er 2012 im Rückblick .

Dann kam Dercon und wirkte wie die Rache der Westberliner SPD am unbeugsamen Ostberlin – jahrelang leuchtete das Wort »Ost« vom Dach der Volksbühne. Nun sollte es dort so werden wie überall in den Hauptstädten: austauschbar und teuer.

Dercon wurde geholt von Tim Renner von der SPD, damals Kulturstaatssekretär. Dercon war sofort der Feind. Er betrat sein Haus zusammen mit der Polizei, weil es von freien Künstlern besetzt worden war. Wer von ihnen nicht gehen wollte, wurde angezeigt. Klaus Lederer, der Kultursenator der Linkspartei, der nie irgend etwas entscheiden will oder darf, aber angeblich die »freie Szene« schätzt, fand das voll in Ordnung. Schlechter kann man als Theaterintendant nicht starten.

Dercon hatte nichts. Kein Archiv (das hatte Castorf in die Akademie der Künste schaffen lassen), keine Internetseite (die alte war gesperrt) und kein Logo (das große Wagenrad aus Metall vor der Volksbühne war ebenso entfernt worden wie das Wort »Ost« vom Dach). Im Unterschied zu Castorf hatte Dercon keine genialen Leute. Keinen Bert Neumann, keinen René Pollesch, keinen Matthias Lilienthal. Schließlich verließ auch Sophie Rois als letzter Star die Volksbühne, nach 25 Jahren.

Vor allem aber hatte Chris Dercon keinerlei Idee und kein Programm. Außer Tanz. Aber das ist nie eine Idee, sondern eine Praxis. »Tanz gucken ist doof gucken«, schrieb Richard Rixdorfer in dieser Zeitung. Wer keine Inhalte hat, der hat Tanz. Wer nichts zu melden hat, der will seinen Körper beherrschen. Die letzte Selbstvergewisserung in der gesellschaftlichen Katastrophe. Das letzte, worauf die Entfremdeten noch achten. Und dann das teuerste gesunde Essen kaufen, die teuersten Mieten zahlen oder sich für die teuersten Eigentumswohnungen verrenken. Weil man sich das angeblich verdient hat.

Dercon hatte nichts, außer Geld. Dachte er zumindest. Aber auch das war ein Irrtum: Zuwenig Einnahmen, zuwenig Auslastung, zuwenig Förderung. Und das war dann selbst für ihn zuviel.