Ungediente für die Heimatfront

Die ersten Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Pilotprojekts zur Grundausbildung »Undgedienter« am Donnerstag auf dem Gelände der Berliner Julius-Leber-Kaserne Foto: Reservistenverband/Ralph Erlmeier

Die Militarisierung in der Bundesrepublik hat viele Helfer. So wirbt der Reservistenverband der Bundeswehr intensiv um Personal – mit der Begründung, die Sicherheit im Land brauche mehr Verteidiger. Wer den mittlerweile freiwilligen Wehrdienst geleistet oder als Berufs- bzw. Zeitsoldat gedient hat, kann sich als Mitglied der Reserve weiterhin der Truppe zur Verfügung stellen. Auf diese Weise stehen Militärs sowohl für Einsätze im Katastrophenfall und andere Aufgaben im Inland als auch für Auslandseinsätze bereit. Wer dagegen als »Ungedienter« zur Reserve will, muss sich bislang noch von der Bundeswehr zum Bereitschaftssoldaten ausbilden lassen. Das entsprechende Kursprogramm macht es allerdings erforderlich, sich die eine oder andere Woche von der Arbeit freistellen zu lassen.

Aus Sicht des Reservistenverbandes ist das eine Einstiegshürde, die es zu überwinden gilt. Mit einem am Donnerstag offiziell gestarteten Pilotprojekt soll die Vereinbarkeit von Bereitschaftsdienst für die Streitkräfte und Beruf verbessert werden, wie die Organisation mitteilte. Demnach können Zivilisten im Rahmen des Versuchs eine »lebenslagengerechte« Ausbildung absolvieren.

Mit dem Vorhaben sollen laut Verband »Interessenten an die Reserve und zur Unterstützung der Bundeswehr in der Nachwuchsgewinnung« herangeführt werden, wie es in der »Weisung für die Reservistenarbeit im Reservistenverband« für das Jahr 2017/2018 heißt. Insgesamt 20 Tage soll demnach die militärische Grundausbildung der »Ungedienten« dauern. Auf Nachfrage von jW war am Freitag vom Verband zu erfahren, dass die Reservistenausbildung ausschließlich an Wochenenden erfolgt. Dies sei die große Neuerung des Pilotprojekts. Es soll planmäßig bis zur zweiten Jahreshälfte 2019 laufen. Von der Auswertung erhoffe man sich unter anderem Erkenntnisse darüber, ob der Verband die Bundeswehr in diesem Bereich zukünftig auf Dauer entlasten könne.

Am Donnerstag konnten in der Berliner Julius-Leber-Kaserne die ersten 19 Frauen und Männer ihre Grundausbildung beginnen, wie der Verband auf seiner Internetseite berichtete. »Der Bedarf an Reservisten in der Bundeswehr ist derzeit jedoch größer als das Angebot Freiwilliger«, heißt es dort. Der stellvertretende Inspekteur der Streitkräftebasis, Generalleutnant Peter Bohrer, erläuterte am Donnerstag vor Journalisten, die sogenannten Regionalen Sicherungs- und Unterstützungskompanien (RSU) seien derzeit nur zu rund 60 Prozent mit Reservisten »befüllt«.

Ziel des Projekts ist es laut Verband, den »Beorderungsstand« in den RSU »signifikant zu steigern« Zur Begründung hieß es, der »Heimatschutz« als »Kernauftrag der Reserve« gewinne nach Ansicht des Bundesverteidigungsministeriums mehr und mehr an Bedeutung. Wer vermutet, es gehe hier vor allem um Aufgaben wie das Stapeln von Sandsäcken an übergelaufenen Gewässern, muss wissen, dass zu den 13 Wochenenden umfassenden Kursen laut Verband selbstverständlich auch die Ausbildung an der Waffe und die Vermittlung von Kenntnissen im Wehrrecht gehört.