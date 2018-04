»Das Konkrete mit dem Visionären verbinden«

»Gesellschaft wird ja nicht nur im Überbau verändert, sondern in den Klassenauseinandersetzungen in der Gesellschaft« - Linken-Kovorsitzender Bernd Riexinger Foto: Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa

Der Leitantrag zum Parteitag von Die Linke im Juni 2018 ist ein buntes Potpourri so ziemlich aller in Deutschland derzeit relevanten Themen. Welches sind die wichtigsten Punkte?

Erstens die Analyse der großen Koalition. Da gibt es in wesentlichen Politikfeldern hauptsächlich Leerstellen. Die Devise lautet: Weiter so. Außer in der Militär- und Außenpolitik. Da gibt es eine Tendenz zu einer stärkeren Militarisierung. Die militärische Zusammenarbeit auf der europäischen Ebene soll gestärkt werden.

Wir haben in den kommenden Jahren die Rolle, die Bundesregierung von links unter Druck zu setzen. Für die Pflege, zur Regulierung des Arbeitsmarktes, zur Frage der Steuerpolitik haben wir klare Alternativen anzubieten.

Zweitens sagen wir: Was die große Koalition beschlossen hat, ist nicht in Stein gemeißelt. Was nach Angela Merkel kommt, entscheidet sich ab heute. Wir brauchen ein gesellschaftliches Bündnis mit Gewerkschaftern, Sozial- und Frauenverbänden, Erwerbsloseninitiativen und Flüchtlingsorganisationen. Ein solches Bündnis kann außerparlamentarisch mobilisieren, um andere politische Positionen durchzusetzen. Wir verstehen uns ganz klar als Motor für solche außerparlamentarischen Initiativen.

Wir beginnen Mitte Mai unter dem Motto »Menschen vor Profite« mit einer Kampagne zum Pflegenotstand, und ab September machen wir eine große, bundesweite Kampagne für bezahlbares Wohnen. Das sind erste Angebote zu Themenfeldern, zu denen auch andere Akteure arbeiten und wo man Chancen hat, die Bundesregierung unter Druck zu setzen.

Wirtschafts- und Finanzkrise, Kriegsgefahr und die Erosion der neoliberal gewendeten sozialdemokratischen Parteien in ganz Europa – eigentlich leben wir in einer Zeit, in der die Zustimmung zu einer linken Partei durch die Decke gehen müsste. Warum ist das nicht so?

Vielen Menschen ist nach einem Vierteljahrhundert neoliberaler Einheitssoße der Glaube abhanden gekommen, dass Parteien etwas für sie tun. Wir werben um die Stimmen der Menschen. Nicht, damit sie sie an uns abgeben, sondern damit wir sie gemeinsam erheben können.

Ich glaube, dass wir ganz gut beraten sind, eine kontinuierliche Arbeit aufzubauen, um weiter zu wachsen. Und die Linke wächst. Wir wachsen in den Umfragen, und wir haben starken Zuwachs – vor allem von jungen Leuten. Die Partei hatte letztes Jahr einen Mitgliederrekord zu verzeichnen. Die Linke gewinnt an Anziehungskraft. Das zeigt, dass wir auf unserem Weg weitergehen müssen.

Ebenfalls im Leitantrag ist die Rede von einer gesellschaftlichen »Vision«. Die bleibt aber sehr blass. Einmal ist davon die Rede, über den Kapitalismus »hinausdenken« zu wollen, einmal – aber etwas pflichtschuldig – vom »demokratischen Sozialismus«. Wäre es nicht eine Möglichkeit, sich von anderen abzuheben, wenn man das mehr in den Mittelpunkt der Debatten stellte?

Das machen wir auch, aber auf einem anderen Weg. Also nicht über das reine Propagieren einer Vision, sondern indem wir die konkreten Politikansätze nutzen, über den Kapitalismus hinaus zu wirken. Wir haben Felder bestimmt, die unsere Schwerpunkte sind: der Kampf um höhere Löhne, gute Arbeit und um die 30-Stunden-Woche. Wir fassen das unter der Forderung nach einem neuen Normalarbeitsverhältnis zusammen. Und schon das muss ganz hart gegen die bestehenden Kapitalfraktionen durchgesetzt werden.

Wir verteidigen die sozialen Garantien des Lebens. Wir machen Front gegen Hartz IV, gegen Armut und Kinderarmut. Drittens: Wir stärken das Öffentliche – und in diesem Zusammenhang stellen wir auch die Eigentumsfrage. Wir wollen etwa den Wohnungsbau nicht der Spekulation und privaten Immobilienfonds überlassen. Wir fordern, nicht nur Privatisierungen zu stoppen, sondern wir fordern die Vergesellschaftung von bereits Privatisiertem.

Das sind alles Dinge, die über das bestehende System hinausweisen – aber mit konkreten Ansätzen für Verbesserungen verbunden. Ähnlich ist es beim sozial-ökologischen Umbau und beim Klimaschutz, wo wir uns klar abheben vom grün angestrichenen Kapitalismus der Grünen. Die Devise ist, das Konkrete mit dem Visionären zu verbinden.

Der Tenor des Leitantrags ist: »Gesellschaft wird von unten verändert«. Vielerorts wird Die Linke aber eher als Teil des »Establishments« wahrgenommen. Woran liegt das? Ist die Partei »angekommen« im Normalbetrieb?

Sie denken an die Bundesländer, in denen Die Linke an der Regierung beteiligt ist. Wir wollen natürlich parlamentarisch stärker werden und Wahlen gewinnen. Aber wir sind in allen Bundesländern stark außerparlamentarisch aktiv. Die Gesellschaft wird ja nicht nur im Überbau verändert, sondern in den Klassenauseinandersetzungen.

Wir wollen die Kräfteverhältnisse verschieben, indem wir uns in den Gewerkschaften besser verankern, indem wir mit Initiativen zusammenarbeiten, Bewegungen stärken und in die Stadtteile gehen. So wollen wir den Kampf um Hegemonie in der Gesellschaft aufnehmen, und das drückt ja auch aus, welches Parteiverständnis wir haben. Der Antrag trägt ja nicht umsonst den Titel »Partei in Bewegung«.