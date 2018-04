Ohne Versöhnung

Die »harte« Kunst: »Gedenkblatt für Karl Liebknecht« von Käthe Kollwitz (Holzschnitt, 1920) Foto: Käthe Kollwitz Museum Köln/Bröhan-Museum

Mehr als die Hälfte des Gemäldes ist rot. Arbeiter stehen auf einem Lkw, schwenken rote Fahnen und werfen Flugblätter herunter. Das Bild heißt »Wählt kommunistisch« (1918) und stammt von Arthur von Kampf. Er war Historienmaler und Direktor der Berliner Hochschule für bildende Künste – und äußerst konservativ, 1933 trat er in die NSDAP ein.

Sein Bild ist Teil der sehenswerten Ausstellung »Berliner Realismus« im Bröhan-Museum, eine der »härtesten und rauesten«, die es dort je gab, wie sein Leiter Tobias Hoffmann meint. Es geht um Malerei, Grafik, Fotografie und Film von 1890 bis in die 1930er Jahre. Egal, ob Naturalismus, Expressionismus, Dadaismus oder Neue Sachlichkeit – der gemeinsame Nenner ist der sozialkritische Inhalt, die Thematisierung von sozialer Ungerechtigkeit, von Krieg, Revolution und Kapitalismus. Aus der selben Zeit wie diese »harten« Bilder stammen auch die vornehmen Jugendstil- und Art-Déco-Möbel, die im Erdgeschoss des Museums zu sehen sind.

Um die Jahrhundertwende war die Situation des anwachsenden Industrieproletariats in Berlin besonders prekär. Seine Lebensumstände ungeschönt ins Bild zu setzen, das war neu. Kaiser Wilhelm II. verpasste solcher Kunst sogleich den Stempel »Rinnsteinkunst«. Er vertrat die Auffassung, dass Kunst erziehen sollte und »den unteren Ständen nach harter Mühe und Arbeit die Möglichkeit geben, sich an den Idealen wiederaufzurichten.« Auch das bürgerliche Publikum fühlte sich provoziert von den Bildern der proletarischen Lebenswelt, die Käthe Kollwitz, Hans Baluschek oder Heinrich Zille malten – sie seien zu sehr realistisch und zu wenig schön.

Zille wurde von Kurt Tucholsky charakterisiert als einer, der »sacht, wies ist«. Seine 1921 unter Pseudonym erschienenen und sofort verbotenen »Hurengespräche« vermögen mit ihrer schonungslosen Härte noch heute zu schockieren. In der Ausstellung sind sie in einem durch Vorhänge abgeteilten Kabinett zu sehen. Der stilbildende avantgardistische Radierzyklus »Ein Weberaufstand« (1893-1897) der jungen Käthe Kollwitz wurde von Max Liebermann 1898 für eine Goldmedaille nominiert. Doch der Kaiser lehnte deren Verleihung ab – zu naturalistisch, es fehle »ein milderndes oder versöhnendes Element«. So etwas ist eher bei Hans Baluschek zu finden, beispielsweise auf dem Bild »Berliner Rummelplatz«, auf dem ein Karussell bunt glitzert.

Der Erste Weltkrieg war eine Zäsur, erst recht das Ende der Monarchie. Nach 1918 wurde die Darstellung sozialer Not und ihrer Folgen drastischer, man hielt den Reichen den Spiegel vor, z. B. George Grosz mit seinem grellen Bilderbogen »Ecce Homo«. Viele Künstler wollten an gesellschaftlicher Veränderung mitwirken. Doch wie sollte revolutionäre Kunst aussehen? Und wen sollte sie erreichen? Darüber gab es erbitterte Debatten. »Proletariat, Elend, Verzweiflung, Krankheit, Destille, Schwoof. Aber inhaltlich ist das Alles doch den Besuchern der Wedding-Ausstellung in einer Leibhaftigkeit bekannt, die selbst das tollste Bild nicht übertreffen dürfte«, schrieb 1926 Adolf Behne, einer der damals profiliertesten Kunstkritiker, in der Weltbühne. Die »Wedding-Ausstellung« war ein historischer Vorläufer der aktuellen Schau. Initiiert vom Kommunisten und Maler Otto Nagel, wurden damals erstmalig in einem Arbeiterbezirk über 200 Werke ausgestellt, die »mit dem Arbeiter und seinem Leben zu tun« haben sollten, von Kollwitz, Baluschek, Zille, Otto Dix, George Grosz, Rudolf Schlichter, John Heartfield u. a.

Otto Nagel wollte einen dritten Weg zwischen Konstruktivismus und heroischem Realismus aufzeigen. Behne berichtete, dass Arbeiter sich über Bilder von Otto Dix beschwerten und die Entfernung seiner »Proletarier-Weiber« verlangten: »So hässlich sind unsere Frauen nicht.« Behne wiederum plädierte für eine konstruktivistische Gestaltung, in der die Form dem revolutionären Inhalt folgte.

»Herr Behne weiß … nicht, dass einem Menschen Klarheit über seine elende Lebenslage zu verschaffen ein revolutionärer Faktor ersten Ranges ist«, erwiderte John Heartfield, dessen eigene Kunst allerdings formal innovativ war. Seine Fotomontagen für die Arbeiter-Illustrierte-Zeitung (AIZ) wurden berühmt. Ihr Verleger Willy Münzenberg, der für die KPD das zweitgrößte Medienunternehmen der Weimarer Republik aufbaute, wirkte als Motor sozial engagierter Kunst, er produzierte linke Filme wie »Mutter Krausens Fahrt ins Glück« und »Kuhle Wampe« und initiierte die »Arbeiter Fotografie« als Wettbewerb in der AIZ, in der auch Reportagen des Fotografen Abraham Pisarek über das Leben der jüdischen Bevölkerung im Berliner Scheunenviertel zu finden waren.

Neben Bekanntem ist in der Ausstellung auch weniger Bekanntes zu entdecken, z. B. »Aufruhr«, eine frühe Graphic Novel von Bruno Böttger-Steglitz, die in kolorierten Federzeichnungen anlässlich des Kapp-Putsches von einer Hungerrevolte im Arbeitermilieu in Berlin-Schöneberg erzählt oder Dada-Fotomontagen von Alice Lex-Nerlinger. Es zeugt für die hohe künstlerische Qualität dieser Werke, dass sie auch heute noch unmittelbar berühren.