Für die Meinungsfreiheit

Problem Massentierhaltung problematisiert: »Glückliche Hühner« sehen möglicherweise anders aus Foto: Animal Rights Watch

Der Bundesgerichtshof (BGH) hat gegen den gefühlten Trend entschieden und die Meinungsfreiheit in der Bundesrepublik gestärkt. Demnach dürfen Fernsehsender auch illegal aufgenommene Bilder aus der Massentierhaltung zeigen. Das Informationsinteresse der Öffentlichkeit sowie die Meinungs- und Medienfreiheit überwiegen gegenüber den »unternehmensbezogenen Interessen« der Landwirte, entschied der BGH am Dienstag in Karlsruhe. Er gab damit dem Mitteldeutschen Rundfunk (MDR) im Streit mit einem Erzeugerzusammenschluss für sogenannte Bioprodukte in Mecklenburg-Vorpommern recht. Dem MDR ist zuzustimmen, die ARD-Anstalt nannte das einen »guten Tag für die Pressefreiheit«. (Az. VI ZR 396/16)

Auslöser des aktuellen Rechtsspruchs waren zwei Fernsehberichte zum Thema »Wie billig kann Bio sein?«, einer aus der Reihe »Exclusiv im Ersten«, der am 3. September 2012 ausgestrahlt worden war, sowie ein Beitrag des MDR-Magazins »Fakt« vom 18. September 2012. Darin setzten sich MDR-Journalisten kritisch mit den Umständen der Massenherstellung von Produkten auseinander, die das Label »Bio« tragen. Zu sehen waren in diesen Reportagen auch Videoaufnahmen, die der Tierschützer Jan Foß in zwei Hühnerställen des Erzeugerzusammenschlusses Fürstenhof GmbH in Mecklenburg-Vorpommern gemacht hatte. Um das Material drehen zu können, hatte sich der Aktivist im Mai 2012 unerlaubt Zugang zu den Ställen von zwei der elf verbundenen »Bio«-Betriebe verschafft und die dort vorgefundene Situation gefilmt. In dem Videomaterial waren unter anderem tote Tiere zu sehen, umgeben von Hühnern mit einem unvollständigen Federkleid, die ausschauten, als seien sie bereits teilweise gerupft.

Voß überließ die Aufnahmen dem MDR, der sie für die genannten Beiträge zur Dokumentation einsetzte. Die TV-Produktionen beschäftigten sich insbesondere mit den Auswirkungen des Preisdrucks, der durch die Aufnahme von Waren mit Biolabel in die Regale von Supermärkten und Discountern entstanden war.

Für das Image der Hersteller war die Veröffentlichung der Aufnahmen zweifellos ein herber Schlag. Mit dem Begriff »Bio« assoziieren auch heute noch zahlreiche Verbraucher das längst widerlegte Bild von »glücklichen und freilaufenden« Hühnern. Vor allem waren die Aufnahmen wohl schlecht für das Geschäft: Der Erzeugerzusammenschluss wehrte sich entsprechend gegen Neuausstrahlungen und klagte auf Unterlassung. Landgericht und Oberlandesgericht (OLG) Hamburg gaben den Landwirten schließlich sogar recht. Das OLG hatte die Nutzung des Materials nicht deshalb untersagt, weil es illegal beschafft wurde, sondern weil es keine strafbaren Missstände gezeigt habe.

Der BGH hob diese Urteile nun auf und wies die Klage der »Bio«-Unternehmer ab. Zwar seien die Aufnahmen rechtswidrig erfolgt, und ihre Ausstrahlung beeinträchtige das Ansehen und den wirtschaftlichen Ruf der Landwirte. Daran sei in diesem Falle aber nichts zu beanstanden. Das vom Sender »verfolgte Informationsinteresse der Öffentlichkeit und sein Recht auf Meinungs- und Medienfreiheit überwiegen das Interesse der Klägerin am Schutz ihres sozialen Geltungsanspruchs und ihre unternehmensbezogenen Interessen«, urteilten die Karlsruher Richter. An dem von dem Tierschutzaktivisten begangenen Hausfriedensbruch habe sich der MDR nicht beteiligt. Auch seien hier keine Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse offenbart worden. Vielmehr dokumentierten die Aufnahmen wahrheitsgemäß »die Art der Hühnerhaltung durch dem Erzeugerzusammenschluss angehörige Betriebe«.

Mehr noch: Mit der Ausstrahlung habe der MDR »einen Beitrag zum geistigen Meinungskampf in einer die Öffentlichkeit wesentlich berührenden Frage geleistet«. Die Reportagen zeigten die Diskrepanz zwischen den bei Biowaren von vielen Verbrauchern unterstellten ethischen Standards und den tatsächlichen Verhältnissen bei einer Massenproduktion derartiger Nahrungsmittel. »Es entspricht der Aufgabe der Presse als ›Wachhund der Öffentlichkeit‹, sich mit diesen Gesichtspunkten zu befassen und die Öffentlichkeit zu informieren«, betonten die Karlsruher Richter.

Der MDR sprach nach der Urteilsverkündung von einer »Stärkung der investigativen Recherche«. Der Sender habe die Auseinandersetzung »bewusst bis in die höchste Instanz getragen«, erklärte Programmdirektor Wolf-Dieter Jacobi. (Quellen: AFP/Meedia/www.wbs-law.de)