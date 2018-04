Über Leichen fahren

Foto: Toru Hanai/ REUTERS

Die Arbeit von Menschen mit Maschinen war von Anfang an von Unfällen begleitet. Das erste bekannte »Roboteropfer« sei 1979 in den USA verzeichnet worden, schreibt der Physiker Max Tegmark in seinem Buch »Leben 3.0. Mensch sein im Zeitalter künstlicher Intelligenz« (2017). Damals sei dem Fordarbeiter Robert Williams der Schädel von einer Maschine zerquetscht worden, die zunächst ausgesetzt und dann urplötzlich geräuschlos wieder zu arbeiten angefangen habe. Zwei Jahre später erlitt Kenji Urada, ein Wartungsingenieur in einer Kawasaki-Fabrik im japanischen Akashi, ein ähnliches Schicksal. Er wurde vom hydraulischen Arm eines Roboters zerquetscht, den er versehentlich eingeschaltet hatte. 2015 erwischte es dann einen Arbeiter im VW-Werk Baunatal. Der 22jährige wollte eine Maschine so einstellen, dass sie Autoteile ergreift. »Irgend etwas ging schief, was den Roboter veranlasste, sich ihn zu schnappen und an einer Metallwand zu zerschmettern«, so Tegmark.

Während diese Fälle aus dem öffentlichen Bewusstsein fast verschwunden waren, erfahren die jüngsten Unfälle mit autonom fahrenden Kraftfahrzeugen eine hohe mediale Aufmerksamkeit. Denn mit ihnen verbinden sich sowohl weitreichende Pläne zur Umgestaltung des Verkehrswesen als auch Ängste vor einem Verlust menschlicher Kontrolle im Individualverkehr. Im Jahr 2016 war ein Tesla-Fahrzeug in den USA in den Anhänger eines Lkw gefahren – mit tödlichem Ausgang für den Insassen des Testautos. Die Maschine hatte die leuchtend weiße Seite des Anhängers für einen Teil des hellen Himmels gehalten. Anfang 2018 war es zunächst ein Testfahrzeug des Unternehmens Uber, das eine Radlerin in Arizona (USA) erfasste. Sie erlag ihren Verletzungen. Nur kurze Zeit später verunglückte der Fahrer eines selbststeuernden Tesla-Autos ebenfalls tödlich. Dass es auch bei einer noch so ausgereiften Technik ein Restrisiko und daher auch immer wieder Unfälle geben wird, ist klar. »Auch ein schnell reagierendes automatisiertes System braucht je nach Geschwindigkeit einen gewissen Bremsweg«, sagte der Informatikprofessor Peter Liggesmeyer der FAZ (21.3.2018).

Doch stellt sich die Frage, ob die Fahrzeuge überhaupt schon so weit sind, dass man sie zu Probefahrten auf die Straße lassen kann. Jedenfalls werden Stimmen laut, die den Einsatz einer noch nicht ausgereiften Technik kritisieren. Im Silicon Valley gehe man »buchstäblich über Leichen«, zitiert die Tageszeitung Die Welt (21.3.2018) den Informations- und Maschinenethiker Oliver Bendel von der Fachhochschule Nordwestschweiz. Es gibt einen Grund für ein solches Risikoverhalten. Die Konzerne wittern ein Milliardengeschäft mit den von den Roboterautos künftig gesammelten Nutzerdaten. Wer als erster ein System anbieten könnte, hätte die Chance, die Konkurrenten im Wettbewerb um neue Profitquellen abzuhängen. Würden die Fahrzeuglenker zu Beifahrern, so Niklas Maak in der FAZ (21.3.2018), »könnten sie diese Zeit mit Googlen, Onlineshopping, Arbeit und anderen Formen der Produktion von Daten verbringen, die von den Autoherstellern und Internetkonzernen ausgewertet und verkauft werden können«. Vor dem Hintergrund dieser Interessen bewertet der Journalist die vom ehemaligen Bundesminister für Verkehr und digitale Infrastruktur, Alexander Dobrindt (CSU), in die Wege geleitete Einrichtung von Teststrecken auf den bayerischen Autobahnen äußerst kritisch. Unsere öffentlichen Verkehrswege und Städte würden auf diese Weise »zur Hochrisiko-Teststrecke für private Konzerne und deren kommerzielle Interessen« umfunktioniert.