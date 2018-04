Nur noch Barça

Da guckst du: Guillermo Barros Schelottos Boca Juniors verloren erstmals gegen den Vorortklub Defensa y Justicia aus Florencio Varela Foto: Marcelo Ruiz/AP Photo

Einen wunderschönen guten Morgen! Anstatt am Wochenende einen entscheidenden Schritt zum Titelgewinn der argentinischen Superliga im Balltreten für Jungs zu bewerkstelligen, verloren die Boca Juniors im eigenen Stadion gegen Defensa y Justicia aus Florencio Varela (Vorort im Süden von Buenos Aires) mit 1:2. Dennoch sind die »Xeneizes« (Genueser) seit vierzig Spieltagen und also saisonübergreifend Spitzenreiter des silberländischen Campeonats. Die grün-gelbe Gästetruppe gewann erstmals in ihrer Vereinsgeschichte gegen Boca und schleppte sich gegen Ende des Spiels nur noch mit Wadenkrämpfen übers Feld. Dass niemand aus dem Publikum das bepfiff, war schon so etwas wie eine Respektsbekundung. So weit wie in Madrid oder Turin, wo überlegene Gästeteams Applaus ernten, sind wir aber noch nicht.

Seit mittlerweile fünf Jahren revolutionieren die Grüngelben von Varela den argentinischen Fußball. Noch nie hat ein so kleiner Klub auf Augenhöhe mit den Branchenriesen gekickt, zudem wird immer offensiv gespielt, zu Hause wie unterwegs. In allen Stadien der Republik spürt man das spielerische Feuer, das Defensa entfacht hat, was im Hinblick auf die WM 2022 in Katar noch sehr nützlich sein kann. Nach dem Match sagte einer der Kicker aus Varela mit leuchtenden Augen, dass man nun den FC São Paulo, América de Cali und Boca geschlagen hätte, fehlen würden eigentlich nur noch Real Madrid und der FC Barcelona. Vorwärts!

Die ärgsten Verfolger der Boca Juniors konnten diese Steilvorlage indes nicht dazu nutzen, dem Titelverteidiger auf die Pelle zu rücken. Papstklub San Lorenzo de Almagro hatte nach einer Folge von Harakiri-Matches seiner direkten Kontrahenten am vergangenen Mittwoch mit dem 1:0-Sieg bei und gegen Independiente (Nachholspiel) etwas überraschend (der Kader ist völlig überaltert, Neuverpflichtungen waren nicht vorgenommen worden) den zweiten Platz zurückerobern können. Doch am Sonntag wurde man im eigenen Stadion »Nuevo Gasómetro« von Godoy Cruz aus Mendoza regelrecht vorgeführt. Statt den Rückstand auf Boca auf fünf Punkte zu verkürzen, ließ sich »Pampa« Biaggios Team von »El Tomba« mit 0:5 hinwegfegen. Der bekleidet nun selbst Tabellenrang zwo. In Mendoza kann man schon mal für die kommende Copa Libertadores planen. Vorwärts!

Der Club Atlético Independiente de Avellaneda hatte in den letzten drei Spielen nur einen Punkt geholt und sich damit um alle Meisterschaftschancen gebracht. Independiente ist der aktuelle Campeón der Copa Sudamericana und stellt seitdem einen Haufen Kicker für Jorge Sampaolis Nationalteam ab. Andere Stars wurden verkauft. Independiente ist einer der zahlreichen Pleiteklubs Argentiniens, der sich gerade wieder aufrappelt. Am Sonntag gelang dem Team von Ariel Holan im Kempes-Stadion von Córdoba nach Treffern von Gonzalo Verón und Emanuel Gigliotti ein wichtiger Sieg gegen Talleres. Damit kletterte man wieder auf Rang fünf, wäre also für die Copa Libertadores 2019 qualifiziert. Erzrivale Racing Club (deren Stadion nur 120 Meter entfernt liegt) verlor im »Cilindro« unter den Augen Sampaolis mit 0:2 gegen River Plate. Der »Millonario« kletterte damit nach vier Ligasiegen in Folge bereits auf Rang elf (von 28), den letzten, der die Teilnahme an der Copa Sudamericana 2019 ermöglicht. Die Weltklasseleistung von Rivers Tormann Franco Armani lädt erneut zur Debatte ein, ob er nicht in den WM-Kader gehört. Sampaoli wird sie bemerkt haben.