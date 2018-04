Krüger, Meinl, Schenk

Engagierter Weltenbummler: Hardy Krüger 1987 Foto: dpa

Hitlerjunge, Deserteur, aktiver Antifaschist – das war nicht der normale Weg, aber Hardy Krüger war in seiner Generation auch nicht der einzige, der ihn ging. Am 12. April vor 90 Jahren wurde der längst international geachtete Schauspieler in Berlin-Biesdorf geboren. »Ein Buch von Tod und Liebe« hat er gerade veröffentlicht. Als Weltenbummler engagiert er sich gegen Neonazis und geht in Schulen, um mit jungen Menschen über seine bitteren Kriegserfahrungen zu sprechen.

Vielleicht stößt der eine oder andere Heranwachsende hin und wieder zu Hause noch auf eine DVD-Box mit Filmen von Clown Ferdinand, dem Liebling der Eltern. Mit dem Prager Clown (dem Schauspieler Jiri Vrstala, der seit den 60er Jahren in Berlin lebte) drehte der Fernsehfunk viele Halbstundenfilme. Als Autor und Regisseur zeichnete Trutz Meinl in den 70er Jahren für ein knappes Dutzend verantwortlich. Nach einem Theaterstudium und dem NVA-Dienst arbeitete Meinl ab 1960 bei der DEFA. Die Filme um den Clown – einen besonders hübschen drehte er mit dem Teddybären Bummi – boten ihm eine willkommene Abwechslung. Denn Meinls Hauptgebiet waren Präsentationen (»Ihr Vertrauen zur DKK-Kühlung ist gerechtfertigt!«, 1964) und Industriefilme (»Impulsa – Melkstände in Fischgrätenform«, 1980). Damit hatte er auch viel Erfolg, gewann Preise auf Festivals in Krakow, Oberhausen, Kairo, Varna oder Helsinki. Gestern feierte er 80. Geburtstag.

Bösewicht, Intrigant oder auch mal Verdächtiger im Krimi – das sind derzeit die Rollen, in denen sich Udo Schenk präsentieren darf. In der ARD-Serie »In aller Freundschaft« spielt er seit 2007 den Doktor Kampinski: unsympathisch, scheinbar gefährlich, gelegentlich aber mit unerwarteten Einsichten. Am schönsten ist es immer, wenn Schenks Figur ins Komische kippt wie im Kinderfilm »Quatsch und die Nasenbärenbande« (2014), wo er einen rechthaberischen Stadtrat spielte. Bisher war Schenk in weit über 200 Serien, Kino- und Fernsehfilmen zu sehen. Seine ersten TV-Auftritte hatte er noch als Mitglied des Karl-Marx-Städter Ensembles in den frühen 70er Jahren, die erste DEFA-Rolle spielte er als Pionierleiter im historischen Jugendfilm »Rotschlipse« (1978). Am Maxim-Gorki-Theater flog ihm als »Arno Prinz von Wolkenstein« in Rudi Strahls Komödie unter vielen Herzen auch das seiner Kollegin Marina Krogull zu, seit damals Schenks Frau. Gemeinsam verließen sie 1985 die DDR. Gäbe es sie noch und wäre Schenk hiergeblieben, würde er heute, an seinem 65. Geburtstag, Rentner. Nach BRD-Rentenrecht sind es noch ein paar Monate.