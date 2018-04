Linke-Politiker Neu: »Zündelei im Nahen Osten stoppen«

Alexander S. Neu, Obmann im Verteidigungsausschuss für die Fraktion von Die Linke im Bundestag, äußerte sich am Dienstag in einer Pressemitteilung zur aktuellen Lage in und um Syrien:

Mittels massiver Drohgebärden, vorschneller Beschuldigungen und einem völkerrechtswidrigen Angriff auf einen Militärstützpunkt nahe Homs ebnen einige NATO-Staaten sowie Israel den Weg für einen verheerenden Krieg im Nahen Osten.

Bisher gibt es keinerlei stichhaltige Beweise dafür, dass von der syrischen Armee am vergangenen Samstag in der Stadt Duma tatsächlich Chlorgas eingesetzt wurde. Es steht die Aussage Russlands gegen die Unterstellungen der USA und ihrer Verbündeten. Statt Vorverurteilungen und Unterstellungen wären in diesem Fall dringend internationale und unabhängige Ermittlungen unter Verantwortung der Vereinten Nationen nötig. Sollten sich als Ergebnis dieser Untersuchungen Beweise für die erhobenen Vorwürfe finden, dann müsste das Vorgehen der syrischen Armee auch entsprechend durch die Vereinten Nationen sanktioniert werden. Aber eben nur, wenn diese Beweise wirklich von unabhängiger Seite vorgelegt werden können. Die Linke fordert daher, der OPWC (Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons) den Zugang in die besagte Region unter der Verantwortung der UNO zu gewähren. Die Untersuchung muss transparent und neutral verlaufen.

Ein militärischer Vergeltungsschlag aufgrund unbestätigter Vorwürfe stellt einen massiven Verstoß gegen das Völkerrecht dar. Die US-geführte »Koalition der Willigen«, an der sich auch Deutschland beteiligt, muss ihre Zündelei im Nahen Osten stoppen, bevor diese zu einem Flächenbrand ausartet. (…) Ein Krieg, in dem sich nicht nur die NATO und Russland, sondern auch Israel und der Iran gegenüberstehen, wird damit immer wahrscheinlicher. Dieses Schreckensszenario muss unbedingt verhindert werden.

Zum selben Thema erklärte am Dienstag der Vorstand der Deutschen Kommunistischen Partei (DKP):

Die DKP ruft zum Widerstand gegen die Eröffnung des neuen Krieges gegen das souveräne Syrien auf, das schon seit Jahren durch die von den imperialistischen Großmächten, der NATO und die vom saudischen Feudalregime unterstützten Söldnertruppen und reaktionären Terrorbanden auf das Brutalste bekämpft wird.

Hans-Peter Brenner, stellvertretender Vorsitzender der DKP, erklärt dazu: »Wir erinnern an die Lügen der US-Regierung über die irakischen Massenvernichtungsmittel, die dem Einmarsch der USA vorausgingen. Wir erinnern an die Lügen über den ›Diktator Ghaddafi‹, die den Überfall und die Zerstörung von Libyen vorbereiteten. Und wir erinnern an den Beginn des Vietnamkrieges durch eine bewusste Provokation US-amerikanischer Kriegsschiffe in vietnamesischen Küstengewässern im Golf von Tonking.«