Die Lücke schließen

»Gute Löhne durchboxen«: Beschäftigte der Berliner Volkssolidarität am Montag vor der Zentrale des Sozial- und Wohlfahrtsverbandes Foto: Stefan Thiel

Beschäftigte und Gewerkschaft haben sich bereits aufgewärmt. Im Vorfeld der am heutigen Mittwoch beginnenden Tarifverhandlungen beim Berliner Landesverband und den Sozialdiensten der Volkssolidarität hatte die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft Verdi am Montag nachmittag zu einer Protestaktion vor der Zentrale des Sozial- und Wohlfahrtsverbandes im Stadtteil Prenzlauer Berg aufgerufen.

Etwa 50 Mitarbeiter versammelten sich dort, um schon einmal symbolisch höhere Löhne durchzuboxen. Zu diesem Zweck hatten die Beschäftigten Boxhandschuhe übergestreift und bearbeiteten einen eigens aufgestellten Punchingball, um gegenüber dem Unternehmen ihre Kampfbereitschaft zu signalisieren.

Verdi fordert für die rund 1.000 Angestellten der Berliner Volkssolidarität eine Lohnerhöhung um sechs Prozent, mindestens aber 200 Euro mehr im Monat. Dass dies exakt der aktuellen Forderung der Gewerkschaften bei Bund und Kommunen entspricht, ist kein Zufall: Perspektivisch soll auch die Lohnlücke zum öffentlichen Dienst geschlossen und bis zum Jahr 2023 stufenweise das Entgeltniveau des Tarifvertrages der Länder (TVL) erreicht werden. Zudem setzt sich Verdi für eine Vorteilsregelung für Gewerkschaftsmitglieder ein. Diese sollen zwei zusätzliche Urlaubstage und 500 Euro mehr im Jahr erhalten.

Angesichts des ersten »Angebots« der Unternehmensseite erwartet Verdi-Gewerkschaftssekretär Ivo Garbe schwierige Verhandlungen. Da die Vorstellungen noch weit auseinander lägen, werde man »mit dem Arbeitgeber erst mal Tacheles reden« müssen, so Garbe am Montag gegenüber jW. Und in der Tat, die Offerte der Volkssolidarität ist bisher mehr als bescheiden: Nach Angaben von Verdi bot sie für die etwa 200 Beschäftigten des Landesverbandes für dieses Jahr eine Lohnerhöhung von 1,8 Prozent und für 2019 lediglich eine Steigerung um 1,2 Prozent an. Die rund 800 Mitarbeiter der Sozialdienste sollen 2018 mit 2,65 Prozent und 2019 mit 1,2 Prozent abgespeist werden.

Bei den Angestellten des Landesverbandes handelt es sich vor allem um Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter, die etwa Flüchtlinge betreuen; bei den Sozialdiensten sind hingegen Altenpflegerinnen und Pflegehilfskräfte beschäftigt. Wie sie am Montag deutlich machten, geht es den Mitarbeitern in erster Linie um mehr Wertschätzung für ihre gesellschaftlich wichtige Tätigkeit – das soll sich endlich auch in den Löhnen widerspiegeln. »Die Lohnschere zum öffentlichen Dienst darf nicht noch weiter auseinander gehen«, betonte Verdi-Mann Garbe.

Wie der Gewerkschafter gegenüber jW erläuterte, ist die Lohndiskrepanz mit über 20 Prozent vor allem bei den Beschäftigten besonders groß, die schon länger bei der Volkssolidarität arbeiten. Durchschnittlich erhalten die Mitarbeiter des Sozialverbandes für die selben Tätigkeiten 15 Prozent weniger Gehalt als nach dem TVL. Nach Angaben von Verdi erhält etwa eine Sozialarbeiterin nach zehn Jahren bei der Volkssolidarität 2.869,31 Euro brutto im Monat. Nach dem TVL wären es hingegen 3.883,21 Euro.

Die Volkssolidarität betreibt in der Hauptstadt, neben Sozialstationen, Pflegeheimen, Beratungs- und Begegnungsstätten sowie der häuslichen Altenpflege, in Mitte und etlichen Ostberliner Stadtteilen auch sieben Kindertagesstätten. Nach Aussage von Garbe entscheiden sich die Erzieherinnen noch in dieser Woche, ob sie sich am Tarifkonflikt aktiv beteiligen werden. Einen ersten Erfolg hat Verdi in den als eigenständiger Betrieb geführten Kitas des Sozialverbandes bereits erzielt: »Innerhalb von zwei Tagen haben sich 30 Kolleginnen aus den Kitas organisiert«, sagte Garbe vor den Kundgebungsteilnehmern.

Sollte sich das Unternehmen in den Verhandlungen nicht bewegen, stehen die Zeichen laut dem Gewerkschafter jedenfalls auf Arbeitskampf. »Wenn wir bis zum Ende der Friedenspflicht am 1. Juni nicht zu Potte kommen, gibt es weitere Aktionen, bis hin zu Streiks«. Die Belegschaft ist offensichtlich schon in Bewegung geraten – mit und ohne Boxhandschuhe.