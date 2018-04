Giftgasvorwürfe: Untersuchung gefordert

Gegen westliche Aggression: Der russische Botschafter bei den Vereinten Nationen, Wassili Nebensja, warnte am Montag im UN-Sicherheitsrat vor Angriffen auf Syrien Foto: Brendan McDermid/Reuters

Der russische Außenminister Sergej Lawrow hat die Forderung nach Ermittlungen zu den Chemiewaffenvorwürfe gegen Syrien in der Stadt Duma bekräftigt. Russland wolle im UN-Sicherheitsrat einen Resolutionsentwurf einbringen, auf dessen Grundlage Experten der Organisation für das Verbot von Chemiewaffen (OPCW) den Fall untersuchen sollen, sagte er laut Nachrichtenagentur TASS am Dienstag in Moskau.

Unterdessen erklärten mehrere UN-Organisationen, sie könnten Berichte über einen Einsatz chemischer Waffen in Duma nicht verifizieren. Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation am Dienstag wurden in den vergangenen Tagen in der Region Menschen mit Atembeschwerden behandelt, ohne dass man den Auslöser der Erkrankung hätte feststellen können. Auch Mitarbeiter des UN-Flüchtlingshilfswerks und das UN-Nothilfebüro haben, weil sie selbst nicht in der Region sind, keine eigenen Erkenntnisse zu Vorwürfen.

Westliche Regierungen beschuldigen Damaskus, für einen angeblichen Chemiewaffeneinsatz am Sonntag in Duma verantwortlich zu sein. Am Montag war deswegen auf Antrag der USA, Frankreichs, Großbritanniens und sechs anderer Länder der UN-Sicherheitsrat zu einer Dringlichkeitssitzung in New York zusammengekommen. Der russische Botschafter bei den Vereinten Nationen, Wassili Nebensja, warnte bei der Sitzung vor militärischen Reaktionen des Westens. Russische Ermittler hätten keine Belege für einen solchen Chemiewaffeneinsatz gefunden. Unautorisierte Militäraktionen gegen Syrien, wo russische Truppen stationiert sind, würden »schwere Folgen« haben, sagte Nebensja.

Zuvor hatte US-Präsident Donald Trump eine rasche Antwort auf den angeblichen Giftgasangriff angekündigt. Trump kündigte am Montag an, innerhalb der nächsten 48 Stunden eine Entscheidung zu treffen. Die syrische Armee sei nach den westlichen Drohungen in volle Alarmbereitschaft versetzt worden. Das russische Verteidigungsministerium meldete am Dienstag, seit Montag hätten mehr als 3.600 Kämpfer und deren Angehörige Ostghuta und Duma verlassen. (AFP/dpa/jW)