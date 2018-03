Für Frieden und Abrüstung

Wie in Berlin gegen bundesweit Menschen auf die Straße, um gegen Kriegspolitik und -profite zu protestieren Foto: dpa

In Dutzenden bundesdeutschen Städten haben an Karfreitag und dem heutigen Sonnabend eine Reihe von Ostermärschen stattgefunden. Insgesamt mehrere Tausend Menschen beteiligten sich bisher an den traditionellen Protesten der Friedensbewegung, die noch bis Ostermontag andauern. Neben der Forderung nach Abrüstung und einem Verbot von Waffenexporten sprachen sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer vielerorts für eine neue Entspannungspolitik mit Russland aus. Aufgerufen zu den Protesten hatten unter anderem regionale Friedensinitiativen, Linkspartei, DKP, das globalisierungskritische Netzwerk Attac und die Deutsche Friedensgesellschaft - Vereinigte KriegsdienstgegnerInnen (DFG-VK).

In der Bundeshauptstadt nahmen am Sonnabend insgesamt mehrere Hundert Menschen am Ostermarsch teil. Bei regnerischem Wetter zog die Demonstration unter dem Motto »Abrüsten statt aufrüsten - Rüstungsexporte stoppen« durch Berlin-Moabit. In Bielefeld und München nahmen ebenfalls am Sonnabend jeweils über 1.000 Menschen an einem Protestmarsch teil.

Beim Ostermarsch in Flensburg dominierte die Kritik an dem blutigen Geschäft deutscher Waffenhersteller wie der Firma Rheinmetall. Töten sei ein gutes Geschäft, kritisierte der Friedensaktivist Ralf Cüppers in seinem dort gehaltenen Redebeitrag. Seinen Jahresumsatz von 5,6 Milliarden Euro im Jahr 2016 habe Rheinmetall um etwa 6 Prozent steigern können. Auch auf die Rolle der Bundeswehr ging Cüppers ein. »Eine Bundeswehr, die auf Vernetzte Operationsführung, Cyberkrieg, Drohnen und Elektronische Kampfführung mit vollautomatisierten Panzern verzichtete, wäre immer noch schädlich, gefährlich, sinnlos und teuer«, kritisierte er. Demokratie, Frieden und ein Leben in Sicherheit könnten nicht durch Aufrüstung, Militär und Krieg gesichert werden. Dafür sei eine »allgemeine und vollständige Abrüstung« unabdingbar.

Im nordrhein-westfälischen Münster kritisierte Ansgar Schmidt, Gründungsmitglied der Friedenskooperative Münster und Vorsitzender der örtlichen DKP, die unzähligen Bombenangriffe der türkischen Luftwaffe. Den »mörderischen Feldzügen des türkischen Militärs und der fundamentalistischen Milizen der ›Freien Syrischen Armee‹ in der Region Afrin folgt nun ein ethnischer Vernichtungsfeldzug«, warnte er. Ebenso seien neue Ziele längst im Fadenkreuz. So hätten türkische Kampfjets in den vergangenen Tagen Stellungen der PKK im Norden des Iraks bombardiert. Schmidt forderte ein umgehendes Ende des völkerrechtswidrigen Krieges der Türkei.

In Duisburg erinnerte die Linke-Bundestagsabgeordnete Kathrin Vogler ebenfalls am Sonnabend an die legendäre Kampagne für atomare Abrüstung, die am ersten Aprilwochenende 1958 – zu Ostern – einen Protestmarsch mit 10.000 Menschen von London zum Atomforschungszentrum Aldermaston organisiert hatte. Heute sei es »wieder mindestens ebenso wichtig wie vor 60 Jahren, gegen Aufrüstung und Kriegspolitik auf die Straße zu gehen«, konstatierte sie. Wie damals gehe es darum, einen Kalten Krieg und eine gigantische Aufrüstungswelle aufzuhalten. »Aber es geht noch um mehr, denn anders als vor 60 Jahren steht heute die Bundeswehr in 16 Auslandseinsätzen in der Welt, sie marschiert mit der NATO an der Westgrenze Russlands auf und Deutschland ist auf jedem Kriegsschauplatz der Welt vertreten: Mit Waffen und Rüstungsgütern«, kritisierte die Bundestagsabgeordnete weiter.

In manchen Städten, wie beispielsweise im sächsischen Chemnitz, versuchten am Karfreitag einzelne Rechte und Islamhasser von Pegida die traditionellen Märsche für sich zu nutzen. Dies vereitelte dort jedoch der Protest der rund 300 anwesenden Friedensaktivisten. Für die Aktionen der Friedensbewegung, die am Ostermontag in Landshut stattfinden sollen, hat die AfD in einer örtlichen Tageszeitung mit einer Anzeige geworben. »Gäbe es keine Ostermärsche – Die AfD würde sie als Erste organisieren« stand dort zu lesen. Die Landshuter Organisatoren des Ostermarsches wiesen die Provokation zurück und kündigten Maßnahmen gegen eine Unterwanderung ihres Marsches an.

»Wer für den Frieden ist, kann keine gemeinsame Sache mit Rassisten und Nationalisten machen. Das verbietet sich von selbst«, machte Sascha H. Wagner, Landesgeschäftsführer der NRW-Linken, am Sonnabend auf jW-Anfrage deutlich. Die Friedensbewegung stehe für humanistische Werte wie Solidarität und Völkerverständigung. Sie sei damit der »natürliche Feind der rechten Demagogen«, sagte er. In Nordrhein-Westfalen endet die diesjährige Ostermarschsaison am Montag in Dortmund. Dort war es in den vergangenen Jahren zu von der Polizei geduldeten Provokationen gegen Friedensdemonstranten gekommen.