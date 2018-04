Ignoranz gegenüber Verfolgten

Erinnern heißt nicht nur gedenken, sondern auch kämpfen – nicht zuletzt um angemessene Entschädigungen für verfolgte Sinti und Roma (Gedenkveranstaltung im ehemaligen KZ Bergen-Belsen, 4. März) Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa

Sinti und Roma, die den Massenmord durch die Nazis überlebt haben, erhielten bisher häufig gar keine oder lediglich 400 US-Dollar Entschädigung. In einer Antwort auf eine Anfrage der Bundestagsfraktion der Partei Die Linke aus Anlass des internationalen Tages der Roma am 8. April nannte die Bundesregierung Zahlen zum sogenannten Wiedergutmachungsdispositionsfonds, der – erst 1981 – für nichtjüdische Opfer des deutschen Faschismus geschaffen worden war. Zumeist betrifft dies Roma oder Sinti. Hunderttausende von ihnen waren in Deutschland und den besetzten Ländern ermordet worden.

Nur knapp 36.000 Überlebende, darunter rund 3.100 mit deutscher Staatsbürgerschaft, stellten Entschädigungsanträge, und davon wurde mehr als die Hälfe abgelehnt. Gründe dafür werden lediglich in Hinblick auf deutsche Sinti und Roma aufgeschlüsselt: Die seien in Wirklichkeit häufig gar nicht verfolgt worden, so die Bundesregierung. Angesichts der Gründlichkeit der Nazis im Verfolgen ihrer »rassischen« Gegner ist das kaum glaubwürdig und spricht eher für Ignoranz bei den Entschädigungsbehörden.

Überraschend ist, dass 756 Anträge der deutschen Überlebenden, also fast ein Viertel, erst seit dem Jahr 2010 gestellt wurden. Die Anerkennungsquote ist seitdem auf über 70 Prozent gestiegen. Das dürfte Ausdruck einer gewissen Sensibilisierung in der Gesellschaft sein, die erst vor einigen Jahren damit begann, sich an die »vergessenen« Opfer des Faschismus zu erinnern. Hinzu kamen Erleichterungen im Antragsverfahren, etwa die Absenkung der »Mindesthaftdauer« auf drei oder des erzwungenen Lebens im Versteck auf vier Monate. Auch einen »verfolgungsbedingten Gesundheitsschaden« müssen die Überlebenden heute nicht mehr nachweisen.

Im Ausland haben diese Veränderungen allerdings nicht gefruchtet: Dort gab es seit 2010 lediglich 338 Neuanträge. Darunter war nur ein einziger ukrainischer Rom, einer aus Belarus, keiner aus Russland – dabei haben die deutschen Besatzer auch dort Jagd auf »Zigeuner« gemacht, und es gibt immer noch einige hundert Überlebende.

Nur wissen diese nichts von den verbesserten Regelungen. Berlin begnügt sich damit, »die zuständigen Verbände« zu informieren. Das klappt in Deutschland mit dem Zentralrat der Sinti und Roma relativ gut, in Osteuropa gibt es aber keine vergleichbaren Strukturen. Dennoch wurden nicht einmal jene Antragsteller, deren Anträge früher etwa wegen »zu kurzen« Lebens im Versteck abgelehnt worden waren, von den deutschen Behörden über die Erleichterungen benachrichtigt.

Der Umfang der gezahlten Entschädigungen ist bescheiden: Eine Art Monatsrente gibt es nur für wenige deutsche Sinti und Roma, für ausländische Angehörige der Minderheit sieht der Fonds nur eine Einmalzahlung vor. Insgesamt wurden dabei gerade einmal 35,3 Millionen Euro ausgegeben, pro Opfer maximal 2.556 Euro. In der Praxis wird selbst diese Summe häufig verweigert: Wer Anfang der 2000er Jahre schon einmal Mittel im Rahmen der Globalabkommen mit ehedem sozialistischen Staaten erhalten hat, ist von allen weiteren Zahlungen ausgeschlossen. Und das, obwohl damals häufig nur 400 US-Dollar ausgezahlt worden waren.

Hier zeigt sich ein eklatanter Unterschied gegenüber jüdischen Überlebenden: Diese erhalten dank des Einsatzes der Jewish Claims Conference 336 Euro im Monat. Die Bundestagsabgeordnete der Partei die Linke Ulla Jelpke verweist gegenüber jW darauf, dass selbst diese Summe angesichts der Altersarmut vieler Holocaustüberlebender zu gering sei. Die erhebliche Schlechterstellung von Sinti und Roma aber sei »nichts weniger als eine Form von Antiziganismus«. Die Bundesregierung indes behauptet, sämtliche Entschädigungsregelungen stünden »in einem nach Grund und Umfang der Schädigung ausgewogenen Verhältnis« zueinander. Gegen den Strich gelesen, empört sich Jelpke, bedeute das: Roma bekämen weniger Geld, weil ihr Verfolgungsschicksal auch weniger schlimm gewesen sei. »Ignoranz gegenüber dem Verfolgungsschicksal dieser Opfergruppe zieht sich wie ein roter Faden durch die Antwort der Bundesregierung«, so die Abgeordnete, die ein neues Entschädigungsprogramm anmahnt.