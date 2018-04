Amokfahrt in Münster

Der Tatort des Verbrechens in Münster Foto: Martin Meissner/AP Photo

Am Samstag nachmittag gegen halb vier lenkte ein Mann einen kleinen VW-Multivan in den vollbesetzten Außenbereich der besonders bei Auswärtigen beliebten Traditionsgaststätte »Kiepenkerl« in der Altstadt von Münster. Zwei Gäste fielen der Amokfahrt zum Opfer, 20 Menschen wurden verletzt, vier schwebten am Sonntag morgen angeblich noch in Lebensgefahr.

Bei den Toten handelt es sich um eine 51 Jahre alte Frau aus der Nähe von Lüneburg und einen 65jährigen Mann aus dem Westmünsterland. Ein Schwerverletzter stammt aus den Niederlanden, wie die Medien im Nachbarland berichten. Der mutmaßliche Fahrer erschoss sich noch am Tatort. Es soll sich um den 48jährigen selbständigen Industriedesigner Jens R. handeln, einen gebürtigen Sauerländer, der schon seit einigen Jahren in Münster lebte.

Wie die Polizei in einer Presseerklärung am Sonntag mitteilte, gibt es keine Hinweise auf Mittäter. Augenzeugen wollten gesehen haben, wie zwei Männer nach der Tat aus dem Fahrzeug sprangen und flohen.

Samstag nacht durchsuchten SEKs zwei Wohnungen von Jens R. in Münster und zwei weitere in Sachsen. Bei einer Durchsuchung in Münster fanden die Beamten angeblich eine nicht funktionsfähige Attrappe eines Sturmgewehrs vom Typ »AK 47 Kalaschnikow«, wie die Lokalzeitung Westfälische Nachrichten (WN) am Sonntag schrieb.

Der Nachrichtensender Welt berichtete am Sonntag, Jens R. habe Kontakt in die rechtsradikale Szene gehabt. Da er in Sachsen über zwei Wohnungen verfügte, wurde in Münster daraufhin über einen Zusammenhang mit einem ähnlichen Vorfall in Cottbus spekuliert, wo am Freitag abend ein Rechtsradikaler mit einem Geländewagen in eine Menschengruppe gefahren war und zwei Personen verletzt hatte.

Die Polizei schloss am Sonntag aber einen politischen Hintergrund nahezu aus und vermutet persönliche Motive hinter der Tat. Jens R. soll psychische Probleme gehabt und seinen Freitod in einer Mail an seine Freundin vor kurzem angekündigt haben. In der Vergangenheit habe er mehrfach mit der Justiz zu tun gehabt. Es sei um Bedrohungen innerhalb der Familie gegangen, um Betrug und Fahrerflucht. Alle Verfahren seien eingestellt worden, teilte die Polizei mit.