Süße Krankmacher

Konsumschäden: Erhöhter Genuss von Süßgetränken fördert Übergewicht bei Kindern und Erwachsenen Foto: Franziska Kraufmann/dpa

Alkohol, Tabak und Zucker fallen als Suchtmittel in die Kategorie der »legalen Drogen«. Spätestens seit dem Verbot in den USA, alkoholische Getränke herzustellen oder abzugeben (Prohibition 1919–33) ist bekannt, dass eine solche Maßnahme das Problem der Suchterkrankungen nicht löst. Als Ausweg bleibt nur staatliche Regulierung und Besteuerung. Die gibt es heutzutage nur für zwei der genannten Stoffe. Auf Tabakwaren und Spirituosen werden eigene Steuern erhoben und sie dürfen nur eingeschränkt oder gar nicht mehr öffentlich beworben werden. Gegen solche gesetzlichen Beschränkungen konnte sich die Zuckerindustrie bis heute erfolgreich wehren.

Nun aber muss das Zuckerkapital eine erste Niederlage hinnehmen. In Großbritannien wurde eine Sonderabgabe auf Zuckergetränke beschlossen, die ab dem morgigen Freitag greift. Begründet wird sie mit den gesundheitlichen Folgen des weitverbreiteten übermäßigen Konsums von süßen Softdrinks. Die Industrie reagierte bereits auf die neue Steuer und passte den Zuckergehalt ihrer im Vereinigten Königreich vertriebenen Produkte entsprechend an. Fällig wird die Industrieabgabe unter anderem, wenn pro 100 Milliliter mindestens fünf Gramm Zucker enthalten sind. Ersatzstoffe wie Stevia oder Sucralose sind dabei allerdings explizit ausgenommen. Mit Blick auf die Einführung einer ähnliche Abgabe in der BRD äußerte die für Verbraucherschutz zuständige Bundesministerin, Julia Klöckner (CDU), laut Reuters am Mittwoch Zweifel, ob sich damit Fehlernährung in den Griff bekommen lasse.

Die Verbraucherschützer von Foodwatch begrüßen die britische Maßnahme und nutzten den Anlass, um am Mittwoch in Berlin ihren Coca-Cola-Report der Öffentlichkeit vorzustellen. Darin wird die Mitverantwortung des Getränkekonzerns für Fettleibigkeit und Typ-2-Diabetes kritisiert. Der Weltmarktführer steht hier beispielhaft für die Branche insgesamt. Schon mit der Gestaltung des Deckblattes macht Foodwatch deutlich, in welche Richtung die Kritik zielt: In der Montage eines Werbeplakats mit dem bekannten Malboro-Mann wurde die Zigarette in der Hand von Eric Lawson durch eine Flasche Coca-Cola ersetzt. »Zuckergetränke sind die neuen Zigaratten«, sagte Martin Rücker von Foodwatch den versammelten Journalisten. Deshalb sollten, wie beim Rauchen, die gesundheitlichen Gefahren von hohem Zuckerkonsum auch von der Politik anerkannt und durch staatliche Regulierung gebannt werden.

Wissenschaftliche Grundlage für die Kritik von Foodwatch liefern unter anderem die Weltgesundheitsorganisation (WHO) und das Robert-Koch-Institut (RKI). In einem Report der WHO von 2016 zum Kampf gegen Fettleibigkeit bei Kindern empfiehlt die Organisation die Besteuerung von Limonaden, da der Zusammenhang zwischen Konsum und Erkrankung eine »etablierte Erkenntnis« sei. Das RKI veröffentlichte im März Ergebnisse einer Langzeitstudie, wonach sich in der BRD Fettleibigkeit bei Kindern und Jugendlichen auf einem hohen Niveau stabilisiert habe.

Die Zuckerindustrie selbst nahm sich die Tabakindustrie zum Vorbild und versucht bis heute, die Aufmerksamkeit von sich auf zu fettes Essen und zu wenig Bewegung als Ursachen für Fettleibigkeit und Folgeerkrankungen zu lenken. Die New York Times berichtete am 12. September 2016, dass es sich dabei um etablierte Strategien der Konzernpropaganda handelt. Schon in der 1960er Jahren wurden demnach Wissenschaftler dafür bezahlt, die Verbindung zwischen Zucker und Herzkrankheiten herunterzuspielen und dafür gesättigten Fetten die Schuld zu geben. Auch Coca-Cola konnte laut einem New York Times-Bericht vom 9. August 2015 nachgewiesen werden, entsprechende Gutachten bestellt zu haben.

Ein Verbot zuckerhaltiger Getränke fordert Foodwatch nicht. Aber von freiwilliger Selbstkontrolle halten Rücker und sein Kollege Oliver Huizinga, Autor des Coca-Cola-Reports, auch nichts. Oft seien sie nicht das Papier wert, auf dem sie stünden, so Rücker. Daher müsse das Ziel sein, den Konsum insgesamt deutlich zu reduzieren. Das solle zum einen über eine Sondersteuer, die neben Zucker auch Zuckerersatzstoffe umfasst, und zum anderen über ein Werbeverbot erreicht werden.