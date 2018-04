Verschwörerischer Notstand

Auch »Reichsbürger« versuchten, bei der »Friedensbewegung 2.0« (hier im April 2014 in Berlin) anzudocken Foto: Christian Ditsch/version-foto.de

Auch wenn Gründer fiktiver deutscher Reiche die Übel des Kapitalismus mehr oder weniger codiert als Produkt einer jüdischen Verschwörung darstellen, haben sie selbst kein Problem damit, Verwirrten das letzte Geld aus der Tasche zu ziehen: Staatsangehörigkeitsprüfungen können für 397 Euro abgelegt werden, DVDs mit acht Stunden krudem Gelaber gibt es für läppische 127 Euro. Wer Schulden hat, bekommt Tipps für den Umgang mit Polizei und Gerichtsvollziehern der »BRD GmbH« – aber natürlich nicht umsonst.

Der jüdische Autor Tobias Ginsburg, der sich undercover in den Ministaat von »König« Peter Fitzek und dessen Gefolgsleuten Benjamin Michaelis und Martin Schulz begeben hat, porträtiert die Gurus der Szene mit großem Unterhaltungswert, empfindet aber kaum Schadenfreude darüber, wie deren Untertanen die Kontrolle über ihr Dasein verlieren. Im Gegenteil: Sie tun ihm leid. »Habe ich einem schwerkranken Mann dazu geraten, sein Leben wegzuwerfen?«, fragt er sich nach einem Vieraugengespräch mit »Johannes«, den er in seinen wirren Ansichten bestärkt hat, um die eigene Tarnung nicht auffliegen zu lassen. Der Mann, dem er diesen Namen gibt, weil er in der Regel nur diejenigen klar benennt, die selbst die Öffentlichkeit suchen, geht äußerlich als »Normalo« durch und besucht das Königreich nur am Wochenende. Es gibt aber auch Hippies, »barfüßige Esoteriker« und einen 70jährigen Ex-Bhagwan-Anhänger, die ganz dorthin gezogen sind. Die Freundin des Vizekönigs, die Ginsburg »Prinzessin« nennt, steht auf Yoga und italienischen Kaffee – und ein dunkelhäutiger esoterischer Künstlertyp gibt allen das Gefühl, dass an den Nazigerüchten über ihre kleine Volksgemeinschaft nichts dran sei. Der Autor glaubt ihnen, dass sie das glauben. Ihren Wunsch, irgendwie aus dem System auszusteigen, kann er zumindest nachvollziehen. Bei naiveren Gesprächspartnern schließt er nicht einmal aus, dass sie alte antisemitische Codes wiedergeben, ohne sich dessen bewusst zu sein, dass ihre geistigen Vorturner damit Juden meinen. Manche glauben vielleicht tatsächlich an Dämonen, Blutmagier und Echsenmenschen. Bald treibt ihn die Frage um, ob man ein Nazi sein kann, ohne es zu wissen.

Aber so uneindeutig und multikultu­rell-hippiesk wie in dem Königreich geht es nicht überall zu, wo die Bundesrepublik nicht als Staat anerkannt oder zumindest laut gejammert wird, dass Deutschland nicht souverän sei.

Für »Die Reise ins Reich – unter Reichsbürgern«, eine Reportage in Buchform, hat sich Tobias Ginsburg noch in weitaus gruseligere Ecken vorgewagt. Neben tiefbraunen Esoterikern, die den Holocaust nicht so schlimm finden, weil doch sämtliche Opfer wiedergeboren würden, traf er Strategen, die genau abwägen, was in der Öffentlichkeit vermittelbar ist. Manche seiner Gesprächspartner haben auch Zugang zu Waffen.

»Souveränisten« wie der Gründer des AfD-nahen Revolverblatts Compact, Jürgen Elsässer, wollen ungern mit den »Spinnern« in Verbindung gebracht werden, die in Phantasiestaaten ziehen und abgehalfterte Kampfsportlehrer in Königsroben aus Polyester verehren. Sie fischen aber zum Teil in denselben Gewässern. Alle eint sie die Vorstellung, die dunkle Seite des Kapitalismus könne fremden Mächten oder lediglich dem »Finanzkapital« zugeschrieben werden, während die AfD-Fraktionschefin Alice Weidel für das »schaffende« deutsche Kapital eine Lanze bricht – Stichwort: Dieselgarantie. Chaos, Zufälle und Kollateralschäden gibt es nach dieser Logik nicht, Flüchtlinge kommen demnach, weil finstere Eliten eine »Umvolkung« planen.

Ihr Mahnen und Warnen vor mutmaßlichen Verschwörungen hindert die Publizisten und Bewegungsunternehmer der Szene nicht an eigenen Verschwörungsversuchen mit verschiedensten Akteuren des rechten Spektrums – im Gegenteil. Es ist ja aus ihrer Sicht Notwehr, wie das Kapitel »Die Verschwörung zu Kassel« zeigt. Christoph Hörstel, der die Kleinpartei »Deutsche Mitte« gegründet und inzwischen wieder verlassen hat, spricht darin von Laserkanonen, die im Ernstfall gegen eine kritische Masse vor dem Reichstag eingesetzt würden. Zudem steht die Frage im Raum, ob und wie Teile der Friedensbewegung instrumentalisiert werden können, oder ob das Wort »Frieden« nicht doch irgendwie zu »verschwult« sei.

Ein wiederkehrendes Thema ist auch, inwieweit deutsche »Souveränisten« auf Russland als Bündnispartner zählen können. Zumindest brüsten sich einzelne von ihnen mit guten Kontakten, bis hin zum russischen Wirtschaftsministerium, und träumen davon, sich als heimliche Elite im früheren Ostpreußen zu etablieren.

In Hinterzimmern gediegener Restaurants oder Sportgaststätten werden Absprachen getroffen, die nicht für die Öffentlichkeit bestimmt sind. »Wojna«, Sänger der Band »Die Bandbreite«, der schon auf vielen Hochzeiten getanzt und sich immer wieder als links bezeichnet hat, trifft Pegida-Aktivisten. Und »Tobias Patera« ist dabei.

Mit dieser Tarnidentität versucht der Autor, so wenig wie möglich zu lügen. »Tobias Patera bin ich, nur verzweifelter, wirrer, wütender und sicherheitshalber kein Jude«, wird er später in seinem Buch schreiben. Er gibt sich mit entsprechender Website als »Journalist der alternativen Szene, Verschwörungstheoretiker, Reichsdeutscher« aus – und kommt so gut an, dass er selbst überrascht ist.

In der weit verzweigten Szene sieht er Parallelen zu quasireligiösen Sekten, befragt dazu Fachleute und versucht, zwischen Opfern und Tätern zu unterscheiden. Letzteres ist nicht immer ganz einfach, zumal es Personen gibt, die von ihren Eltern in das Milieu gezogen wurden, inzwischen aber aus dem Wahn ein Geschäftsmodell gemacht haben. Ob manche der Anführer auch die Ideologie wechseln würden, wenn sich damit mehr verdienen oder der eigene Narzissmus besser befriedigen ließe, bleibt offen. Im Falle Elsässers, auf dessen Veranstaltungen aalglatte Demagogen vor armen Spinnern und handfesten Neonazis sprechen – wie im Kapitel »Zum Beispiel Kahla« ausführlich beschrieben wird – ist zumindest bekannt, dass er gewisse Codes, die er heute nutzt, früher selbst als antisemitisch beschrieben hat.