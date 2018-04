Unnachgiebige Kämpferin

»Mutter der Nation«: Winnie Madikizela-Mandela bei der Beerdigung des Antiapartheidaktivisten William Kotoyi in Brandfort (5.4.1986) Foto: AP Photo

Sie haben sie gefoltert, in die Isolation verbannt und nachts aus dem Haus gezerrt, ihre beiden kleinen Töchter noch an die Beine der Mutter geklammert. Zweimal haben sie ihr Haus mit Benzinbomben beworfen, unzählige Male wurde sie inhaftiert: Die Schergen des Apartheidregimes haben wirklich nichts unversucht gelassen, um Nomzamo Winifred Mandela zu zerstören. Doch sie konnten sie nicht brechen, statt dessen formten sie eine Widerstandskämpferin von ungeheurer Stärke, unnachgiebig und unbeirrbar in ihren Idealen. Südafrikas Medien machten sie deshalb zur »Mutter der Nation«, doch sie war mehr: Für viele der noch immer Unterdrückten im Land war sie Vorbild und Mutmacherin zugleich. Am Montag ist Comrade Winnie, die nach ihrer Trennung von Nelson Mandela wieder ihren Geburtsnamen hinzunahm und sich Madikizela-Mandela nannte, im Alter von 81 Jahren in einem Johannesburger Krankenhaus gestorben.

»Die Jahre im Gefängnis haben mich hart gemacht«, erklärte sie bereits 1987, also noch sieben Jahre bevor die Apartheid mit den ersten freien Wahlen endete, in einem Interview. »Wenn man einen Moment zum Innehalten bekommt und auf den nächsten Schlag warten kann, dann werden die eigenen Emotionen vielleicht nicht so abgestumpft, wie sie es in meinem Fall wurden. Aber wenn das an jedem Tag in deinem Leben passiert, wenn der Schmerz zum Lebensstil wird: Ich habe das Gefühl der Angst nicht mehr, es gibt nichts mehr, das ich fürchten kann«, führte sie damals aus. Winnie Mandela hat nicht nur 27 Jahre auf ihren inhaftierten Ehemann gewartet, sie hat nicht nur allein und unter widrigsten Bedingungen zwei Töchter großgezogen, sie hat auch ihr Leben lang gegen Rassismus, gegen Unterdrückung und für die Gleichberechtigung von Frauen gekämpft – offen, erbittert, nicht selten trotzig und im Gegensatz zur Führung des African National Con­gress (ANC) aus dem Inneren Südafrikas heraus.

Winnie war stets in erster Linie selbst Freiheitskämpferin und nicht die »Frau von«, zu der sie in der Presse oft gemacht wurde. Noch kurz vor der Geburt ihrer ersten Tochter saß sie 1960 wegen eines Antiapartheidprotests in Haft. Der Preis für ihren Widerstand war hoch, das Regime schlug gnadenlos zu. »Es gibt nichts, was die Regierung mir nicht angetan hat. Es gibt keinen Schmerz, den ich nicht kenne«, erklärte Mandela. Ihr Ansehen vor allem innerhalb der Teile der Bevölkerung, die am eigenen Leibe erfahren mussten und müssen, was rassistische Unterdrückung bedeutet, ist bis heute entsprechend groß.

Das liegt auch an Winnies Unnachgiebigkeit. Während Nelson Mandela sich bald nach seiner Freilassung 1990 und dann verstärkt als Staatspräsident von 1994 bis 1999 zum großen Versöhner aufschwang, blieben die Analysen der Frau, die ihn – die Faust kämpferisch in den Himmel gereckt – aus dem Gefängnis abgeholt hatte, erbarmungslos und ohne jede Verklärung. Als Anfang der 90er Jahre deutlich wurde, dass die Führung des ANC sich mehrheitlich auf eine Verhandlungslösung mit dem alten Regime einlassen würde, die die Kontrolle der Wirtschaft in den Händen der alten Elite beließ, drohte sie offen mit einer Wiederaufnahme des bewaffneten Kampfes – nicht auf irgendeiner Kundgebung vor den eigenen Anhängern, sondern vor Journalisten in New York.

Durchsetzen konnte sie ihre harte Linie freilich nicht, das dürfte ihr spätestens auf der Beerdigung Chris Hanis bewusst geworden sein. Der einstige Stabschef des bewaffneten Arms des ANC und Generalsekretär der South African Communist Party, ein prinzipientreuer Revolutionär mit enormem Ansehen in der Bevölkerung und besten Chancen, nach Mandela einmal Präsident zu werden, war 1993 von einem weißen Rassisten erschossen worden. Die Trauerfeier war einer der wenigen Momente, in denen Winnie Mandela öffentlich weinte.

Denn Winnie hatte sehr wohl große Emotionen, vor allem für die unterdrückten Massen in Südafrika. Entsprechend ging ihr Kampf weiter, nach 1994 häufig auch gegen die aktuelle Politik ihres ANC, dessen Parteibuch und Parlamentsmandat sie aber bis zu ihrem Tod behielt. Sie scheute sich dabei auch nicht, scheinbar unpopuläre Wahrheiten auszusprechen. Die Anhörungen der Wahrheits- und Versöhnungskommission unter Leitung des Friedensnobelpreisträgers und Kapstädter Erzbischofs Desmond Tutu, bei denen die schlimmsten Apartheidmörder für ein paar Geständnisse straffrei davonkamen und die Großkonzerne, die jahrzehntelang von der Apartheid profitiert hatten, nicht einmal zur Anklage standen, bezeichnete sie in einem Interview mit dem London Evening Standard 2010 als »religiösen Zirkus«. Nelson Mandela warf sie in dem gleichen Gespräch vor, die Südafrikaner »im Stich gelassen« zu haben: »Er hat einem für die Schwarzen schlechten Deal zugestimmt. Die Wirtschaft ist immer noch weiß«, kritisierte sie und geißelte: »Er zieht es vor, mit der Queen, der größten Unterdrückerin schwarzer Menschen, Tee zu trinken und mit den Clintons zu Abend zu essen.«

Auch dafür, dass Mandela an der Seite des letzten Apartheidpräsidenten Frederik Willem de Klerk 1993 den Friedensnobelpreis entgegennahm, brachte Winnie kein Verständnis auf. »Glauben Sie, de Klerk hat ihn entlassen, weil er so ein großes Herz hat?« fragte sie rhetorisch. »Er musste das tun, die Zeiten haben es diktiert, die Welt hatte sich verändert.« Die enorme Ungleichverteilung und damit auch die wirtschaftliche Unterdrückung der verarmten Massen blieben aber bestehen. Winnie hat das nie schöngeredet. Mit ihrer klaren Haltung hat sie so zumindest verhindert, dass die internationale Presse sie ähnlich wie ihren Exmann zum politischen Kuschelbären verklären konnte. An ihrem hohen Ansehen in Südafrika ändert das aber wenig, Staatspräsident Cyril Ramaphosa erklärte noch am Montag, dass Winnie Madikizela-Mandela ein Staatsbegräbnis bekommt.