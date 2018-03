Atempause für die Revolution

»Ausschließlich die Zwietracht zwischen den imperialistischen Mächten ist eine reale Friedensgarantie für uns«: Lenin am 16. Oktober 1918 in seinem Büro im Moskauer Kreml Foto: Archiv

Dank dem erreichten Frieden (am 3. März 1918 hatte die russische Sowjetregierung mit den Mittelmächten – deutsches und österreichisches Kaiserreich, Osmanisches Reich, Königreich Bulgarien, den Friedensvertrag von Brest-Litowsk geschlossen, jW) – trotz all seiner Schwere und all seiner Unbeständigkeit – erhält die Russische Sowjetrepublik die Möglichkeit, für eine gewisse Zeit ihre Kräfte auf die wichtigste und schwierigste Seite der sozialistischen Revolution zu konzentrieren, nämlich auf die organisatorische Aufgabe. (…)

Unbeständig ist der Frieden deshalb, weil in den an Russland im Westen und Osten grenzenden imperialistischen Staaten, die über eine gewaltige militärische Macht verfügen, jeden Augenblick die Kriegspartei die Oberhand gewinnen kann, verlockt durch die momentane Schwäche Russlands und angespornt von den den Sozialismus hassenden, raublüsternen Kapitalisten.

Angesichts einer solchen Sachlage ist eine reale – nicht papierene – Friedensgarantie für uns ausschließlich die Zwietracht zwischen den imperialistischen Mächten, die ihren Höhepunkt erreicht hat und einerseits in der Wiederaufnahme des imperialistischen Völkergemetzels im Westen, andererseits in dem aufs äußerste verschärften imperialistischen Wettstreit zwischen Japan und Amerika um die Beherrschung des Großen Ozeans und seiner Küsten kommt. (…)

Wir müssen alle unsere Kräfte aufs äußerste anspannen, um die uns durch das Zusammentreffen der Umstände gewährte Atempause auszunutzen zur Heilung der schwersten Wunden, die der Krieg dem ganzen gesellschaftlichen Organismus Russlands geschlagen hat, und zur wirtschaftlichen Hebung des Landes, ohne die von einer einigermaßen ernsten Steigerung der Wehrkraft keine Rede sein kann.

Man begreift auch, dass wir der sozialistischen Revolution im Westen, die sich infolge einer Reihe von Ursachen verspätet, eine ernste Unterstützung nur in dem Maße erweisen werden, indem wir es verstehen, die uns gestellte organisatorische Aufgabe zu lösen.

Die Hauptbedingung für die erfolgreiche Lösung der uns in erster Linie gestellten organisatorischen Aufgabe besteht darin, dass die politischen Führer des Volkes, d. h. die Mitglieder der Kommunistischen Partei Russlands (Bolschewiki), aber auch alle andern bewussten Vertreter der werktätigen Massen sich den grundlegenden Unterschied völlig klarmachen, der in dieser Hinsicht zwischen den früheren, den bürgerlichen Revolutionen und der jetzigen, der sozialistischen Revolution besteht.

In den bürgerlichen Revolutionen bestand die Hauptaufgabe der werktätigen Massen in der Durchführung der negativen oder zerstörenden Arbeit, den Feudalismus, die Monarchie, die Mittelalterlichkeit zu vernichten. Die positive oder schöpferische Arbeit, die neue Gesellschaft zu organisieren, besorgte die besitzende, bürgerliche Minderheit der Bevölkerung. Und sie löste diese Aufgabe trotz des Widerstands der Arbeiter und der armen Bauern verhältnismäßig leicht, nicht nur deshalb, weil der Widerstand der vom Kapital ausgebeuteten Massen damals infolge ihrer Zersplitterung und mangelnden Entwicklung äußerst schwach war, sondern auch deshalb, weil die grundlegende organisierende Kraft in der anarchisch aufgebauten kapitalistischen Gesellschaft der elementar in die Breite und Tiefe wachsende nationale und internationale Markt ist.

Umgekehrt ist die Hauptaufgabe des Proletariats und der von ihm geführten armen Bauernschaft in jeder sozialistischen Revolution – also auch in der von uns am 25. Oktober 1917 begonnenen sozialistischen Revolution in Russland – die positive oder auch schöpferische Arbeit, die darin besteht, ein außerordentlich kompliziertes und feines Netz von neuen organisatorischen Beziehungen herzustellen, die die planmäßige Produktion und Verteilung der Produkte erfassen, wie sie für die Existenz von Dutzenden Millionen Menschen notwendig sind. Eine solche Revolution kann nur bei selbständigem historischem Schöpfertum der Mehrheit der Bevölkerung, vor allem der Mehrheit der Werktätigen, erfolgreich verwirklicht werden. Nur wenn das Proletariat und die arme Bauernschaft genügend Bewusstheit, Überzeugungskraft, Selbstaufopferung und Beharrlichkeit aufbringen, wird der Sieg der sozialistischen Revolution gesichert sein. Mit der Schaffung eines neuen, des sowjetischen Staatstypus, der den werktätigen und unterjochten Massen die Möglichkeit erschließt, an dem selbständigen Aufbau der neuen Gesellschaft tätigen Anteil zu nehmen, haben wir erst einen kleinen Teil der schwierigen Aufgabe gelöst. Die Hauptschwierigkeit liegt auf ökonomischem Gebiet: überall die strengste Rechnungsführung und Kontrolle über Produktion und Verteilung der Produkte durchzuführen, die Arbeitsproduktivität zu steigern, die Produktion tatsächlich zu vergesellschaften.