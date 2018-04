Dämonen geweckt

»Studenten! Lasst euch nicht von politischen Bankrotteuren provozieren!« Stahlarbeiter einer Warschauer Gießerei protestieren am 14. März 1968 während einer Kundgebung in ihrem Werk gegen die ­Studentendemonstrationen, die wenige Tage zuvor in Warschau stattgefunden hatten Foto: picture-alliance / dpa

Auf den ersten Blick sieht es aus wie eine Parallelität: Nicht nur in der BRD begann »1968« als politisches Phänomen im Sommer 1967, auch in Polen war das der Fall. Doch was in Westdeutschland nach den Schüssen auf Benno Ohnesorg wie ein Aufbruch hin zu einer kritischeren Öffentlichkeit aussah, bildete in Polen den Auftakt zu einer dauerhaften Rechtswendung des Systems und der Gesellschaft.

Nicht Grund, aber Auslöser dieser Veränderungen war der Sechstagekrieg Israels gegen seine arabischen Nachbarn im Juni 1967. Er führte in der polnischen Öffentlichkeit zu Reaktionen, die der regierenden Polnischen Vereinigten Arbeiterpartei (PVAP) aus geopolitischer Bündnisraison nicht recht sein konnten. Schließlich war die Führungsmacht des sozialistischen Lagers, die UdSSR, mit Israels arabischen Gegnern verbündet. Und die polnische Öffentlichkeit stellte sich spontan auf die Seite Israels. Im Nahen Osten habe »eine moderne, professionelle Armee« gegen einen »Haufen von Faulenzern« gesiegt, kommentierte das polnische Radio; ein anderer Beitrag erklärte eine Allianz zwischen Polen und Israel für politisch geboten: Habe nicht Israel sich für die Anerkennung der polnischen Westgrenze ausgesprochen? Wer nicht so subtil argumentieren wollte, brachte es auf die Formel: »Unsere Juden haben ihren Arabern eins auf die Mütze gegeben.« Schließlich kam die Familie von Mosche Dajan aus Polen, auch wenn der einäugige General selbst schon in Palästina geboren war. Aus dem ganzen Land meldete der polnische Sicherheitsdienst spontane Solidarisierungen: Eine später nach Israel emigrierte Ärztin aus der masurischen Provinz erinnerte sich in dem Dokumentarfilm »Danziger Bahnhof« (Dworzec Gdanski) von 2007, sie hätten im Krankenhaus von Wegorzewo die israelischen Erfolge mit frischen Erdbeeren und selbstgemachtem Eierlikör gefeiert. Solche Situationen waren keine Einzelfälle.

Gomulkas Rede

Am vierten Tag des Krieges, dem 9. Juni, kam von »oben« die Anordnung zur Kehrtwende. Boten aus dem Zentralkomitee brachten am Nachmittag, als die Zeitungen schon den Umbruch für die nächste Ausgabe fertigmachten, die Richtlinie, von nun an sei die »israelische Aggression« zu brandmarken. Und am 12. Juni veranlasste die sowjetische Führung die »Bruderparteien«, die diplomatischen Beziehungen zu Israel, soweit vorhanden, abzubrechen. Nur Rumänien folgte der Bündnislinie nicht.

Eine Woche später machte PVAP-Generalsekretär Wladyslaw Gomulka die geopolitische Wende offiziell. Auf dem VI. Gewerkschaftskongress hielt er eine Rede, die die Solidarisierungen mit Israel als Umtriebe vaterlandsloser und volksfremder Zeitgenossen kritisierte. Hier ein Auszug: »Nachdem die Aggression Israels gegen die arabischen Länder von den zionistischen Kreisen unter den polnischen Bürgern begrüßt worden ist – einige veranstalteten deshalb sogar Besäufnisse –, möchte ich hier folgendes erklären: Wir haben die polnischen Bürger jüdischer Nationalität niemals daran gehindert, nach Israel auszuwandern, wenn sie dies wünschten. Wir stehen auf dem Standpunkt, dass jeder Bürger Polens nur ein Vaterland haben sollte – Volkspolen (Beifall). Diese Auffassung teilt die große Mehrheit der polnischen Bürger jüdischer Nationalität und dient unserem Land treu. (…) Wir wollen nicht, dass in unserem Land eine fünfte Kolonne entsteht (Beifall). Wir können nicht gleichgültig bleiben, wenn angesichts der Bedrohung des Weltfriedens, also auch der Sicherheit Polens und unserer friedlichen Arbeit unseres polnischen Volkes, jemand sich auf die Seite des Friedensstörers und des Imperialismus stellt. Mögen diejenigen, die sich von diesen Worten angesprochen fühlen – unabhängig von ihrer Nationalität – daraus die für sie angemessenen Folgerungen ziehen (Beifall).«¹

Die Rede stieß auch parteiintern auf Kritik. Führende Genossen hielten sie für zu scharf und veranlassten, dass sie in der Druckfassung redigiert wurde: Die Bemerkungen über die angeblichen Besäufnisse und über die »fünfte Kolonne« wurde in der durch die Fernsehaufzeichnung dokumentierten Originalfassung ausgesprochen, für den Druck aber gestrichen. Der Hinweis auf die Treue der »großen Mehrheit« der jüdischen Bürger kam in der gesprochenen Rede nicht vor, sondern wurde in der Druckfassung hinzugefügt. Der Schriftsteller Antoni Slonimski kommentierte ironisch, er sehe ja ein, dass der Mensch nur ein Vaterland haben sollte – aber müsse es denn ausgerechnet Ägypten sein?

Kompromiss mit Nationalisten

Dass ein Teil der Parteiführung gegen diese Aufforderung an die »polnischen Bürger jüdischer Nationalität«, sich nach Israel zu verziehen, opponierte, ehrt die Betreffenden. Aber wie die Originalfassung zeigt, hatte Gomulka mit seinen Ausfällen offenkundig die Bedürfnisse des Publikums getroffen. Die Aufzeichnung lässt Zwischenrufe verstehen, die Israel-Freunde möchten »möglichst schnell«, am besten »heute noch« ausreisen. Gomulka war immer wieder bemüht, die tobende Menge durch Gesten zu beruhigen.

Denn persönlich war Gomulka nach allem, was man über ihn weiß, kein Antisemit. Er war sogar mit einer Jüdin verheiratet. Aber der Parteichef war zuallererst ein Machttaktiker. Und ihm saß eine offen antisemitische und nationalistische Parteifraktion im Nacken: geführt von Innenminister Mieczyslaw Moczar. Der hatte sich dadurch, dass er den Vorsitz des Kombattantenverbandes ZBoWiD übernahm, eine Massenbasis von ungefähr zwei Millionen Mitgliedern gesichert. Der ZBoWiD war nicht auf Veteranen des linken Untergrunds der Kriegsjahre beschränkt, sondern bemühte sich auch um die Integration von Angehörigen der bürgerlichen »Heimatarmee« (Armia Krajowa, AK). Zu den nationalistischen und antisemitischen Tönen traten in seiner Propaganda immer wieder auch antisowjetische: etwa dann, wenn die »guten« Kommunisten, die während der Okkupation im Inland gekämpft hätten und mit den polnischen »Realitäten« vertraut seien, den Genossen gegenübergestellt wurden, die 1945 »in grauen Mänteln« (sowjetischer Uniform) »aus dem Osten« wieder in Polen aufgetaucht seien. Dass ein großer Teil dieser Fraktion jüdische Wurzeln hatte und im sowjetischen Exil vom Holocaust verschont geblieben war, hielt Moczar und seine Gruppe nicht von dieser Propagandawendung ab. Die wenig zimperliche und überwiegend unpopuläre Durchsetzung des volksdemokratischen Systems zwischen 1948 und 1953 schrieb die Moczar-Fraktion diesen in der Sowjetunion politisch sozialisierten Genossen zu. Dass es sich um Juden handelte, machte die Vorwürfe auch für Leute verdaubar, die sich ansonsten in den ideologischen Streitigkeiten der Partei nicht auskannten und sich auch nicht weiter für sie interessierten. Das antikommunistische Bild der »Judenkommune« wurde ausgerechnet von einem Teil der vorgeblich sozialistischen Partei kultiviert.

Gomulka trennten von Moczar keine grundsätzlichen Differenzen. Er kam aus demselben Milieu wie Moczars »Partisanenfraktion«. Auch er hatte im Krieg im besetzten Polen im kommunistischen Untergrund gekämpft. 1948 war er den Fraktionskämpfen zwischen »Flegeln« und »Jidden« zum Opfer gefallen, für mehrere Jahre wegen »Nationalismus« und »Rechtsabweichung« aus der Parteiführung ausgeschlossen und ins Gefängnis geworfen worden. Im Oktober 1956 war er an die Parteispitze zurückgekehrt, weil die Arbeiterrevolte von Poznan im Juni gezeigt hatte, wie wenig die herrschende Partei die »herrschende Klasse« hinter sich hatte. Er war ein Kompromisskandidat der beiden Fraktionen. In dramatischen nächtlichen Verhandlungen rang er dem angereisten sowjetischen Parteichef Nikita Chruschtschow die Einwilligung ab, die Massenstimmung durch Zugeständnisse auf ökonomischem und kulturellem Gebiet zu beruhigen. Eine sowjetische Militärintervention, wie sie wenige Tage danach in Ungarn tatsächlich stattfand, wurde so knapp vermieden. Polen stand damals unmittelbar vor einem Bürgerkrieg, weil das sowjetische Oberkommando mehrere Divisionen auf Warschau in Marsch gesetzt hatte, während polnische Offiziere ihre Einheiten zum Widerstand mobilisierten.

Erstickte Diskussion

Gomulka war damals unzweifelhaft populär. Er stoppte die Kollektivierung der Landwirtschaft und die Schikanen gegen die katholische Kirche. In der Kulturpolitik ließ er vorübergehend »hundert Blumen blühen« – es entstanden Debattierklubs aller Art, so ein »Klub der Sucher von Widersprüchen« an der Warschauer Universität, der »Klub des krummen Rades« in Krakau und andere mehr. Zwar wurden die meisten dieser Zugeständnisse im Laufe der kommenden Jahre wieder kassiert; das kritische Wochenblatt Po prostu (Geradeheraus) etwa wurde schon 1958 wieder eingestellt. Aber insbesondere an der Warschauer Universität hielt sich über den Großteil der sechziger Jahre eine kritische Gegenöffentlichkeit. Gedeckt durch die Hochschulorganisation des offiziellen Jugendverbandes ZMP und protegiert von einer Reihe von jüngeren Hochschullehrern wie dem Soziologen Zygmunt Bauman und dem damals noch marxistisch argumentierenden Philosophen Leszek Kolakowski, debattierten Nachwuchswissenschaftler, Studenten und Schüler über Alternativen zu den bestehenden Verhältnissen und setzten Parteifunktionären mit gut vorbereiteten Fangfragen zu – daher ihr Spitzname »Kommandosoldaten«. Der ideologische Kontext war diffus: Es gab trotzkistische und anarchistische Einflüsse, die einzelne Mitglieder der Szene, etwa der Doktorand Karol Modzelewski, von Auslandsaufenthalten in Westeuropa mitgebracht hatten; auch der jugoslawische Selbstverwaltungssozialismus wurde rezipiert. Ihre Sprecher konstatierten eine Bürokratisierung der Partei, die die Macht im Lande monopolisiere und sie der Arbeiterklasse vorenthalte. Sie forderten, die PVAP solle eine offizielle Opposition zulassen, um die politische Debatte im Lande zu beleben. In diesem Milieu entstand der auch im Westen bekannt gewordene »Offene Brief an die Polnische Vereinigte Arbeiterpartei« von Jacek Kuron und Karol Modzelewski, der im Jahre 1964 halblegal veröffentlicht wurde und seinen Autoren drei bzw. dreieinhalb Jahre Gefängnis wegen »Revisionismus« einbrachte. Es gelang der Parteiführung aber über all die Jahre nicht, die akademische Szene in Warschau zu befrieden.

Mit den Fraktionskämpfen hatte dies alles insofern zu tun, als die Warschauer Hochschulopposition ein elitärer Kreis war. Ihre Mitglieder kamen aus der »roten Aristokratie«, sie waren Kinder jener Kommunisten oft jüdischer Herkunft, die in den ersten Nachkriegsjahren das neue System aufgebaut hatten. Modzelewskis Stiefvater etwa, der das durch die sowjetischen Säuberungen verwaiste Kind 1938 adoptiert hatte, war der erste Außenminister der Volksrepublik Polen gewesen; Jacek Kuron hatte in den frühen fünfziger Jahren einen »roten« Pfadfinderverband aufgebaut, der auf Selbstverwaltung und Eigenverantwortung seiner Mitglieder setzte – durchaus in der Absicht, Kader eines selbstbewussten Sozialismus heranzuziehen. Da die Parteiführung – in beiden Fraktionen – den »Revisionismus« der jungen Leute intellektuell nicht zu widerlegen vermochte, ging sie dazu über, sie wegen ihrer angeblich privilegierten Lebensverhältnisse zu verleumden: Sie seien eine »Bananenjugend«, sie ließen sich von Papas Limousine zu ihren Protesten fahren und dergleichen mehr. Ende 1967 drohte der Partei die ideologische Hegemonie an der größten Hochschule des Landes zu entgleiten.

Auch außerhalb der Hochschulen lief es nicht gut: Eine Erhöhung der Fleischpreise um 16,7 Prozent kurz vor Weihnachten 1967 hatte alles Potential, die Arbeiterklasse unruhig zu machen. Zumal Gomulka der »herrschenden Klasse« bei einem Betriebsbesuch im Warschauer Autowerk Zeran ins Gesicht gesagt haben soll, sie möge sich nicht so über die Fleischpreise aufregen, sie könne sich von ihrem Lohn doch ohnehin kein Fleisch leisten. Auch ohne diese Steilvorlage war die Zahl der Streiks in den sechziger Jahren beständig gestiegen. Es liegt nahe, dass Machtzyniker im Parteiapparat den Versuch gemacht haben könnten, die Unzufriedenheit der Werktätigen auf »die Juden« zu richten, die für alles verantwortlich seien, was in der Gesellschaft nicht so lief, wie es in den Plänen verkündet wurde. Pläne übrigens, die in den ganzen Sechzigern insbesondere hinsichtlich des Lebensniveaus der Werktätigen nie eingehalten wurden. Der Wohnungsbau kam trotz großer Anstrengungen nicht hinter dem Bedarf her, weil die geburtenstarken Jahrgänge der Nachkriegszeit langsam in das Alter kamen, in dem man – damals – Familien gründete.

Zur Emigration gedrängt

An dieser Stelle passierte etwas, was auf den ersten Blick nicht in die Logik dieser beiden Konfliktlinien passt. Im nachhinein vermutet die Forschung eine gezielte Provokation des Moczar-Flügels, um der Intelligenz zu zeigen, wer Herr im Hause sei. Am Warschauer Nationaltheater stand in der Saison 1967/68 die »Ahnenfeier« (Dziady) des Nationaldichters Adam Mickiewicz (1799–1857) auf dem Programm. Es ist ein für den Nichtpolen völlig ungenießbares Stück voll hohlen Freiheitspathos und mit Angriffen auf den zaristischen Despotismus; in Polen gehört es zum literarischen Kanon wie in Deutschland die Dramen Schillers. Und genau wegen dieser antirussischen Anspielungen rief das Stück in der Saison 67/68 Beifallsstürme hervor. Regisseur Kazimierz Dejmek, selbst Parteimitglied, hatte es ursprünglich als polnischen Tribut an das 50. Jubiläum der Oktoberrevolution dem gemeinsamen Kampf polnischer und russischer Demokraten gegen den Zarismus widmen wollen, aber das Publikum rezipierte vor allem den nationalpolnischen Aspekt. Der Erfolg wurde der Parteiführung unheimlich. ZK-Sekretär Zenon Kliszko bemühte sich in eine Vorstellung und kritisierte die Inszenierung als »antisowjetisch«. So ordnete das Politbüro an, dass die »Ahnenfeier« nach nur wenigen Vorstellungen Ende Januar abgesetzt werden solle. Und es fiel nicht einfach in aller Stille der letzte Vorhang, sondern die Absetzung wurde vorab in der Presse angekündigt.

Es passierte, was passieren musste. Es war, als hätte in Deutschland die Politik Schillers »Don Carlos« oder »Wilhelm Tell« vom Spielplan gestrichen. Studierende der Warschauer Hochschulen stürmten das Theater und forderten weitere Vorstellungen der »Ahnenfeier«. Die Demonstrationen gingen auf der Straße weiter, die Polizei griff zum Schlagstock und verfolgte die Protestierenden bis auf den Campus der Universität. Es folgten hektische Vollversammlungen, Resolutionen, die Staatsmacht reagierte mit Relegationen von »Rädelsführern«, Festnahmen und Prozessen. Wieder waren es bevorzugt Studierende mit jüdischen Nachnamen wie Szlajfer oder Blumsztajn, die betroffen waren. Zur Unterstützung mobilisierte die Staatsmacht Betriebskampfgruppen, die erst mit Schildern wie »Studenten ans Lernen, Zionisten nach Zion« demonstrierten, dann die Schilder umdrehten und mit den Stielen auf die protestierenden Studenten einschlugen. Kennzeichnend für das Bildungsniveau dieser Jubelperser war eine Losung, die die Zionisten nach »Siam« wünschte.

In den Betrieben wurde diesen Forderungen nachgeholfen. Die Kaderabteilungen luden die jüdischen Beschäftigten vor und legten ihnen die Emigration nahe. Rund 15.000 jüdische Polen verließen 1968/69 das Land in Richtung Westen. Vorher mussten sie auf ihre polnische Staatsangehörigkeit verzichten und erhielten eine Einwegfahrkarte für den Zug nach Wien und einen Ausweis, der ihnen bescheinigte, »keine polnischen Bürger« zu sein. Polen verlor innerhalb von anderthalb Jahren Hunderte Hochschullehrer und Tausende akademische Fachkräfte. An die Stelle der Entlassenen und aus dem Land Gedrängten traten die sogenannten Märzdozenten: Karrieristen, die auf ihre Chance gewartet hatten und sie nun bekamen. Zygmunt Baumans Analyse ist wohl wenig hinzuzufügen:

»Infolge der revolutionären Veränderungen aus der Anfangsphase der Volksmacht ist die Leiter in vielen polnischen Behörden, im Offizierskorps und auf der mittleren Ebene des Parteiapparats überaus flach, und das empfindlichste Problem jeder Bürokratie, der Aufstieg, kann in Polen nicht nach dem sonst üblichen automatischen Prinzip des Dienstalters gelöst werden.« Früher habe man dieses Problem von Zeit zu Zeit im Wege von Säuberungen oder durch die künstliche Stellenvermehrung gelöst. »Seit zwölf Jahren hat es in Polen weder das eine noch das andere gegeben. Das ist eine hinreichend lange Zeit, um eine erhebliche Menge frustrierter Ehrgeiziger anzusammeln. (…) Dies gilt vor allem für jenen Teil der neuen Mittelklasse, der aus Menschen ohne Diplome und ohne systematische berufliche Qualifikation besteht, die ihre Position nicht ihren beruflichen Leistungen verdanken. Jenen Teil, der sein fehlendes Fachwissen mit einem Übermaß an Dienstfertigkeit und Treue gegenüber der Staatsmacht behoben hat.«²

Am Scheideweg

Auf die von der »antizionistischen« Kampagne Betroffenen wirkte das alles zutiefst verstörend. Nicht nur deshalb, weil diejenigen circa 30.000 Juden, die 1967 noch in Polen lebten, durchweg »assimiliert« waren, sich als Polen verstanden und die jüdischen Traditionen ihrer Familien allenfalls noch als Folklore zelebrierten. Viele scheinen schlicht nicht verstanden zu haben, was von ihnen verlangt wurde: Sie seien doch Polen, ihre Muttersprache sei Polnisch, sie hätten kein anderes Land. Ein hoher Beamter des Justizministeriums äußerte privat (die Staatssicherheit meldete es nach oben): »Ich bedauere persönlich die 20 Jahre, die ich für den Wiederaufbau Polens geopfert habe. Jetzt muss ich mich für meine kommunistischen Überzeugungen und meine Hingabe als ›fünfte Kolonne‹ bezeichnen lassen. Von der gegenwärtigen Führung kann man alles erwarten.« Ein kleiner Funktionär aus der Provinz nahm sich das Leben und hinterließ einen Abschiedsbrief, der in die Akten wanderte: Nun sei er schon nach 1945 zum Katholizismus konvertiert und habe sogar seine Kinder taufen lassen – und immer noch werde er nicht in Ruhe gelassen.

Nach einem knappen Jahr wurde die »antizionistische« Kampagne zurückgefahren. Gomulka suchte in einer weiteren Rede im Juni 1968 die hochgekochten Emotionen zu dämpfen: Die in Polen lebenden Juden seien »in ihrer großen Mehrheit loyale Bürger unseres Landes«. Der Versuch seines parteiinternen Konkurrenten Moczar, auf der Welle des Volksantisemitismus an die Parteispitze zu gelangen, scheiterte. Obwohl er seine Kontakte zum sowjetischen Sicherheitsdienst spielen ließ, senkte Moskau wegen seines herausgekehrten Nationalismus den Daumen: Ein Ceausescu war der Mannschaft um Leonid Breschnew genug – zumal im Sommer 1968 die Entscheidung über eine Intervention gegen den »Prager Frühling« bevorstand. Zwei Krisenherde in zwei benachbarten Bruderländern – das konnte Moskau nicht brauchen. So wurde Gomulka noch einmal stabilisiert – bis ihn die nächste Fleischpreiserhöhung im Dezember 1970 und das gewaltsame Einschreiten der Polizei gegen die Arbeiterproteste an der polnischen Ostseeküste das Amt kosteten.

Obwohl der Machtkampf an der Oberfläche wie das Hornberger Schießen ausging, hat das Jahr 1968 Polen verändert. Die Mannschaft um Gomulka war diskreditiert, der Übergang auf die nächste Führungsgruppe um Edward Gierek stand im Raum: Pragmatiker, die sich nicht mehr um Politik kümmerten, sondern um Wirtschaft. Solange sie in der ersten Hälfte der 70er Jahre Konsum auf Kredit finanzieren konnten, war ihnen die Gesellschaft gewogen: Noch heute halten die Polen Gierek für einen der besten Politiker, die das Land im 20. Jahrhundert gehabt habe. Die ehemals linke Opposition aber stand nach den Ereignissen von 1968 am Scheideweg: Die Partei hatte durch ihr Hantieren mit Repression und Antisemitismus die Legitimation verspielt, für ein System mit irgendwie ethischem Anspruch zu stehen, das man von innen verbessern könne. Das sozialistische Denken in Polen starb, zumal viele der ehemaligen Linken in die Emigration gedrängt worden waren. Von nun an orientierte sich der einst linke Flügel der polnischen Opposition in Richtung politischer und wirtschaftlicher Liberalismus, der rechte auf Kirche und Nation. In der »Solidarnosc« von 1980 kämpften nach getrenntem Marsch durch die Siebziger beide Fraktionen gemeinsam und unterhöhlten die polnische Variante des Realsozialismus endgültig. Der Rest ist Geschichte.

Anmerkungen

1 Zitiert bei Eisler, Jerzy: Polski rok 1968. Warschau 2006, S. 44

2 Bauman, Zygmunt: O frustracji i o kuglarzach (Über Frustrierte und Trickser), zitiert bei Eisler, a. a. O., S. 54f.