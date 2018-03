»Komplizen der Mörder«?

Unerwünscht. Jüdische Flüchtlinge aus der Tschechoslowakei, die damals bereits zum Machtbereich der Nazis gehörte, werden von britischen Polizisten in London abgeschoben (Aufnahme vom 31. März 1939) Foto: Gemeinfrei

Am 14. März starb der 1929 geborene US-amerikanische Historiker David S. Wyman »nach längerer Krankheit« in Amherst, Massachussets. An der dortigen Universität hatte Wyman von 1966 bis zu seiner Emeritierung 1991 geforscht und gelehrt.

Wymans wichtigstes Arbeitsgebiet war der Holocaust, und in diesem Zusammenhang aus seiner Sicht die Mitverantwortung der USA, nicht mehr Juden vor Verfolgung und Tod gerettet zu haben. Den Enkel zweier Pastoren beschäftigte und belastete besonders die unzureichende Reaktion der christlichen Kirchen.

Mit seinem Buch »Paper Walls: America and the Refugee Crisis. 1938–1941« gehörte Wyman 1968 zu den Pionieren auf diesem Gebiet. Weiteren Kreisen bekannt wurde er durch sein 1984 erschienenes zweites Buch »The Abandonment of the Jews: America and the Holocaust«, in dem er die US-amerikanische Politik in den Jahren 1942–44 untersuchte. In Deutschland kam es 1986 unter dem Titel »Das unerwünschte Volk: Amerika und die Vernichtung der europäischen Juden« auf den Markt.

»Dieses Buch zu erarbeiten und zu schreiben, war schwer«, schrieb er dort im Vorwort. »Man möchte die Tatsachen nicht glauben, die von den Dokumenten enthüllt werden, auf die es sich stützt. Amerika, das Land der Zuflucht, bot wenig Beistand. Amerikanische Christen vergaßen den guten Samariter. Sogar amerikanischen Juden fehlte das brennende Dringlichkeitsgefühl, das die Krise verlangte. Die Nazis waren die Mörder, aber wir alle waren zu passive Mitschuldige.« (Eigene Übersetzung nach der englischen Ausgabe). Das 2003 gegründete Institute for Holocaust Studies in Washington, das seinen Namen trägt, setzt Wymans Arbeit fort.

Anklage gegen »Gleichgültigkeit«

Der Vorwurf, die ganze Welt sei für den deutschen Völkermord an den Juden mitverantwortlich, ist nicht neu. Er tauchte schon während des Krieges auf. Als Szmul Zygielbojm, jüdisches Mitglied der polnischen Exilregierung in London, am 12. Mai 1943 seinem Leben ein Ende setzte, hinterließ er ein bitteres Schreiben, in dem es hieß: »Die Verantwortung für die Ermordung der gesamten jüdischen Bevölkerung Polens liegt vor allem bei den Mördern selbst, aber indirekt fällt sie auch der gesamten Menschheit zu, der Bevölkerung und den Regierungen, die bislang keine entschlossenen Schritte getan haben, um diesen Verbrechen Einhalt zu gebieten. Durch ihre Gleichgültigkeit gegenüber der Tötung wehrloser Millionen und der Misshandlung von Kindern, Frauen und alten Menschen sind diese Länder zu Komplizen der Mörder geworden.«

1968 erschienen in den USA die ersten Bücher, die sich mit diesem Thema beschäftigten. Neben Wymans Erstlingswerk war das auch »While Six Million Died: A Chronicle of American Apathy« von Arthur D. Morse. Warum wurde das Thema erst mehr als 20 Jahre nach Kriegsende von den Historikern aufgegriffen? Sicher nicht zuletzt deshalb, weil die entscheidenden US-amerikanischen Aktenbestände erst seit 1965 für die Forschung zugänglich waren.

Es folgten 1970 von Henry L. Feingold »The Politics of Rescue: The Roosevelt Administration and the Holocaust« und 1973 von Saul S. Friedman »No Haven for the Oppressed. United States Policy Toward Jewish Refugees 1938–45«. Bernard Wasserstein kritisierte in »Britain and the Jews of Europe 1939–1945« (1979) in analoger Weise die Politik Großbritanniens. Walter Laqueur erhob in »The Terrible Secret« (1980) den Vorwurf, die Alliierten hätten Informationen über den Massenmord an den Juden bewusst unterdrückt oder zumindest nicht angemessen publik gemacht. Martin Gilbert beschäftigte sich in seinem Buch »Auschwitz and the Allies« (1981) ausführlich mit der Frage, welche Möglichkeiten bestanden hätten, die Vernichtungsanlagen in Auschwitz durch Bombenangriffe zu zerstören, und warum diese Option nicht ergriffen wurde. Zu diesem Thema hatte Wyman schon 1978 einen Aufsatz in der jüdisch-amerikanischen Zeitschrift Commentary veröffentlicht. 1983 kam Monty Penkowers »The Jews Were Expendable. Free World Diplomacy and the Holocaust« und 1984 Wymans zweites Buch »The Abandonment of the Jews«.

Die Kritik richtete sich, wie schon aus der Aufreihung der Buchtitel erkennbar wird, in der Hauptsache gegen die USA. Sie zielte damit letzten Endes auf die moralische Demontage der Politik Franklin D. Roosevelts, der zu seiner Zeit die große Mehrheit der US-amerikanischen Juden hinter sich hatte wie vor ihm kein einziger und nach ihm kaum ein anderer Präsident.

Selbstverständlich war diese Kritik an den USA und an der nichtjüdischen Welt insgesamt – unabhängig von der Frage ihrer sachlichen Berechtigung – politisch instrumentalisierbar. Schließlich war und ist die These, dass im Grunde alle nichtjüdischen Völker antisemitisch eingestellt seien und dass die Juden sich immer nur auf sich selbst verlassen könnten, die zentrale Voraussetzung des Zionismus. In der Argumentation vieler israelischer Politiker heißt das bis heute: Niemand habe das Recht, das Verhalten des jüdischen Staates gegenüber den Palästinensern zu kritisieren. Schließlich habe die ganze Welt damals die Juden im Stich gelassen und müsse es ihnen heute selbst überlassen, wie sie sich verteidigen.

Bei dieser vergleichsweise unkomplizierten Problemstellung blieb es jedoch nicht, und konnte es nach Lage der historischen Fakten auch nicht bleiben. Zu Recht bemerkte Lloyd P. Gartner schon 1969 in seiner Rezension des Morse-Buchs für das American Jewish Historical Quarterly: Während der Roosevelt-Ära seien mehr Juden in einflussreichen Positionen gewesen als unter irgendeiner früheren Regierung. Was aber hätten diese Leute angesichts der Notlage der europäischen Juden getan, fragte Gartner. Seine Antwort: Man komme kaum an der Schlussfolgerung vorbei, dass Roosevelts Nichthandeln auch mit der Tatsache zusammenhänge, dass von den führenden jüdischen Vertretern kein entsprechender Druck ausgeübt worden sei.

Bald wurde das Thema von rechtszionistischer Seite aufgegriffen, um dem sozialdemokratisch und sozialliberal geprägten Mainstream des Zionismus vorzuwerfen, er habe seinerseits in der Zeit Roosevelts (aus Opportunismus gegenüber dem US-Präsidenten, aus einer defensiven Haltung zum Antisemitismus der US-amerikanischen Gesellschaft oder warum auch immer) angesichts des Holocaust versagt. Leon Weliczker Wells, selbst ein Holocaust-Überlebender (der einzige aus seiner Familie), erhob mit seinem zuerst auf Deutsch erschienenen Buch »Und sie machten Politik: Die amerikanischen Zionisten und der Holocaust« (1989) den Vorwurf, die US-amerikanischen Zionisten seien über den deutschen Massenmord an den Juden hinweg zur Tagesordnung übergegangen, d. h. zu der sie hauptsächlich interessierenden Frage der Staatsgründung. Der israelische Historiker Tom Segev kam in »The Seventh Million. The Israelis and the Holocaust« (1993) zu einer ähnlichen Aussage für die maßgeblichen zionistischen Politiker im damaligen britischen Mandatsgebiet Palästina. Er konstatierte aber, anders als Wells, ganz klar, dass die zionistische Bewegung keine realistische Möglichkeit gehabt habe, den Juden in Europa zur Hilfe zu kommen.

»Jetzt muss gehandelt werden!«

Der Streit um den Vorwurf, die europäischen Juden in Stich gelassen zu haben, der sich quer durch das politische Spektrum des Zionismus zieht, ist keineswegs nur eine Angelegenheit der Geschichtsbetrachtung. Dieser Konflikt wurde, vor allem in den USA, bereits während des Krieges mit großer Schärfe ausgetragen.

Die sogenannte Bergson-Gruppe, die sich damals in den USA am aktivsten und lautstärksten für Hilfsaktionen jeder Art aussprach und heftige Vorwürfe gegen die Roosevelt-Regierung (wie auch gegen das jüdische Establishment) richtete, war unmittelbar von der rechtszionistischen Organisation Irgun, der Vorläuferin des Likud, durch Emissäre aus Palästina gegründet worden. Gestärkt durch populäre Autoren und Filmschauspieler entfaltete diese Gruppe mit werbemäßig durchgestylten ganzseitigen Zeitungsanzeigen, dramatischen Shows und spektakulären Aktionen (wie dem Protestmarsch von 400 Rabbinern zum Weißen Haus am 6. Oktober 1943) eine äußerst effektvolle Agitation. Sie fand wichtige Bündnispartner auch unter Nichtjuden, u. a. prominente Kirchenvertreter, Zeitungsverleger und Politiker.

Der Mainstream des amerikanischen Zionismus sah diese Aktivitäten aus mehreren Gründen sehr ungern und hintertrieb sie mit allen verfügbaren Mitteln, bis hin zur Druckausübung auf einzelne prominente Unterstützer der Bergson-Gruppe und dem Versuch, Aktionen auf administrativem Weg blockieren zu lassen. Zu den Gründen, die hier nur kurz angedeutet werden können, gehörte die Konkurrenz zwischen zwei verfeindeten politischen Richtungen. Zu bedenken ist dabei, dass dies nicht lediglich ein Konflikt innerhalb der USA war, sondern dass es zugleich um die Hegemonie in Palästina und die dort einzuschlagende praktische Politik auf dem Weg zur Unabhängigkeit ging.

Hätten die Alliierten das Vernichtungslager bombardieren sollen/können, um das Morden zu stoppen? (»Selektion« von ungarischen Juden im Mai/Juni 1944 in Auschwitz-Birkenau) Foto: Gemeinfrei

Ein weiterer Grund wird allgemein darin gesehen, dass die Mainstream-Zionisten fürchteten, eine PR-starke, auf die Lage der europäischen Juden zentrierte Agitation könnte den Antisemitismus fördern. Bedenkt man andererseits die starke Unterstützung, die die Bergson-Gruppe gerade auch von nichtjüdischer Seite erfuhr – u. a. durch die rechts orientierte Hearst-Massenpresse, auf die Propagandaminister Joseph Goebbels immer wieder Hoffnungen setzte –, könnte man am Sinn dieses Arguments zweifeln. Aber ganz sicher waren die Mainstream-Zionisten davon überzeugt, dass ihre kontinuierliche, unspektakuläre Art der Politik an der Seite der Roosevelt-Administration praktisch sehr viel wirkungsvoller sei als die Agitation der Bergson-Gruppe, die als nutzlose Schaumschlägerei und teilweise auch als Provokation angesehen wurde.

Ein zusätzlicher Grund lag wohl auch bei einigen der nichtjüdischen Bündnispartner, die sich um das Lager der Bergson-Gruppe versammelten. Darunter waren bekannte Gegner Roosevelts aus der politischen Rechten, die nicht frei vom Verdacht waren, sie wollten vor allem dem Präsidenten schaden. Das war selbstverständlich eine Belastung für die langfristig und grundsätzlich angelegte Zusammenarbeit der zionistischen Führung mit der Roosevelt-Administration.

Anfang 1943 tauchte das Gerücht auf, die mit Deutschland verbündete rumänische Regierung sei bereit, 70.000 Juden gegen ein vergleichsweise niedriges Lösegeld (50 Dollar pro Person) ausreisen zu lassen. Die Bergson-Gruppe reagierte mit einer Großanzeige, die am 16. Februar 1943 in mehreren US-amerikanischen Tageszeitungen erschien: »Rumänien hat keine Lust mehr, Juden umzubringen. (...) Die Tore Rumäniens stehen offen! Jetzt muss gehandelt werden!« Falls dieses Gerücht jemals einen wahren Kern besaß, wofür wenig spricht, war mit dieser Art von öffentlicher Provokation ganz sicher jede Chance vertan. Viele Handlungen und Forderungen der Bergson-Gruppe zeigen in ähnlicher Weise, dass kaum ein Verständnis für die realen Strukturen im deutschen Machtbereich vorhanden war und dass allzuoft bedenkenlose Effekthascherei im Vordergrund stand.

Vor verschlossenen Türen?

In ihren politischen Auswirkungen hatte die Diskussion um die von der ganzen Welt im Stich gelassenen Juden von vornherein und wohl auch zwangsläufig etwas Missliches. Vor allem in Deutschland wurden die von den Autoren und ihren Verlagen zahlreich aufgestellten Warnschilder, selbstverständlich solle und dürfe die deutsche Schuld und Verantwortung nicht relativiert werden, geflissentlich missachtet. Der Eifer und Umfang, mit dem sich beispielsweise der Spiegel im Laufe der Jahre des Themas annahm, ist für diesen Sachverhalt ein guter Indikator.

Das Dilemma ist nicht den Autoren anzulasten, die – wenn auch stellenweise polemisch zuspitzend, simplifizierend oder übertreibend – überwiegend sachlich orientierte, faktenreiche und wichtige Forschungs- und Diskussionsbeiträge geliefert haben. Das Problem tritt aber auf, sobald sich die breitere Öffentlichkeit und ein nur oberflächlich informiertes Publikum der Sache bemächtigen. Beispielsweise hat kaum einer der Autoren wirklich behauptet, die Regierungen und Gesellschaften der ganzen Welt hätten »nichts« für die europäischen Juden getan, sondern dem deutschen Völkermord »tatenlos zugesehen«. Erhebliche Teile des Publikums und der journalistischen Zunft lieben aber genau solche schwarz-weißen Sentenzen.

Die meisten Historiker sind auch recht vorsichtig mit der hypothetischen, sich der Beweisbarkeit entziehenden Fragestellung umgegangen, wie viele Juden durch eine andere Politik vielleicht zu retten gewesen wären. Im Gegensatz dazu fangen viele oberflächliche Zaungäste dieser Diskussion unterhalb von »mehreren hunderttausend« jüdischen Opfern, deren angeblich mögliche Rettung verpasst worden sei, gar nicht erst an zu zählen, und selbst an der Millionengrenze machen sie nicht unbedingt halt.

Die Vorstellung von jüdischen Flüchtlingen, die verzweifelt Schutz vor dem Zugriff der Deutschen suchen und bei allen Staaten auf verschlossene Türen stoßen, kann als weit verbreitet gelten. Dass schon die Nazipropaganda ausgiebig mit der Behauptung operierte, es wolle überhaupt kein Staat die Juden haben, sollte ein Warnzeichen sein, genauer hinzusehen: Seit 1941 war eine legale Emigration von Juden aus dem deutschen Machtbereich nicht mehr möglich. Das Hauptproblem bestand also von diesem Zeitpunkt an nicht mehr in einer restriktiven Politik potentieller Aufnahmeländer, sondern darin, dass die Juden in der deutschen Falle saßen und nur noch individuell Fluchtwege gesucht werden konnten.

Diese Fluchtwege führten vor allem über die Schwarzmeerhäfen von Deutschlands Verbündeten Rumänien und Bulgarien. Wäre Hilfe der Alliierten möglich und zweckmäßig gewesen? Vieles spricht gegen diese These. Die Deutschen tolerierten ein geringes, nach Hundertern zählendes Ausmaß der illegalen Emigration, aber sie hätten vermutlich mit der Besetzung Rumäniens und Bulgariens reagiert – so, wie sie es im März 1944 in Ungarn taten –, wenn die Alliierten versucht hätten, sich dort unmittelbar und offen einzumischen. Wenn sie also beispielsweise Schiffe zur Aufnahme größerer Flüchtlingszahlen geschickt hätten. Zumindest in Bulgarien waren die Juden mit entsprechender Staatsbürgerschaft vergleichsweise sicher vor dem deutschen Zugriff und haben mehrheitlich den Krieg überlebt. Eine stärker auf Einmischung und Hilfe angelegte Politik der Alliierten hätte dieses Ergebnis möglicherweise gefährdet.

Andererseits waren die westlichen Demokratien tatsächlich nicht interessiert, größere Mengen von Flüchtlingen aufzunehmen. Das wäre wahrscheinlich auch nicht anders gewesen, falls dafür realistische Chancen bestanden hätten. Dass Hitler ihnen vielleicht Hunderttausende von Menschen »aufladen« könnte, die sie dann ernähren müssten, wirkte auf Teile der Regierungen der USA und Großbritanniens wie eine Schreckensvision. Zentren der daraus resultierenden Abwehrhaltung waren in beiden Ländern besonders die Außenministerien, das State Department und das Foreign Office.

Absolut unwahrscheinlich war eine solche Entwicklung nicht: Mindestens zweimal, nämlich während der Belagerung Leningrads (im Herbst/Winter 1941/42) und 1944 mit Blick auf die noch lebenden Juden im deutschen Machtbereich tauchten kurzzeitig solche Überlegungen auf deutscher Seite auf. In beiden Fällen ging es vermutlich nicht um ein ernstgemeintes »Angebot«, sondern um einen Scheinvorschlag – in der Erwartung, damit die Alliierten bloßstellen und anschließend das eigene brutale Vorgehen dadurch rechtfertigen zu können.

Auschwitz nicht bombardiert

Spätestens seit dem Eintritt der USA in den Krieg (Dezember 1941) gab es vermutlich keine zusätzliche Möglichkeit, Druck auszuüben, um die deutsche Führung effektiv von der Fortsetzung ihres Völkermords an den Juden abzuschrecken. Die Drohung, die Schuldigen hart zu bestrafen – eine Forderung, die in allen »Rettungs«-Vorschlägen vorkam –, wurde in der »Joint Declaration by Members of the United Nations« vom 17. Dezember 1942 direkt ausgesprochen. Unterzeichner waren die USA, die Sowjetunion, Großbritannien und die Exilregierungen mehrerer Staaten, die von der deutschen Wehrmacht besetzt waren.

Oft wurden als Vergeltung für die Verbrechen an den Juden Luftangriffe gegen deutsche Bevölkerungszentren gefordert, aber seit die USA und Großbritannien dazu technisch in der Lage waren (Frühjahr 1943), fanden diese ohnehin in maximalem Umfang statt. Vorgeschlagen wurden auch Repressalien gegen deutsche Kriegsgefangene und Zivilisten im Machtbereich der Alliierten. Aber damit wären Gegenrepressalien riskiert worden, und zumindest bis Mitte 1944 befanden sich mehr alliierte Kriegsgefangene in deutscher Hand als umgekehrt. Gefordert wurde massiver Druck auf Deutschlands Verbündete, aber dieser setzte ein anderes militärisches Kräfteverhältnis voraus – und wurde schließlich 1944, vor allem gegenüber Ungarn, tatsächlich mit gewissen Erfolgen praktiziert.

Viele Autoren meinen, die Alliierten hätten die Vernichtungsanlagen in Auschwitz und die Zufahrtswege bombardieren müssen. Aber technisch rückte ein solches Unternehmen überhaupt erst im Sommer 1944 in den Bereich des Realisierbaren. Erst zu dieser Zeit lagen auch Berichte vor, die die zentrale Funktion von Auschwitz als Vernichtungslager deutlich und eindeutig machten. Um effektiv zu sein, wären wiederholte Angriffe größerer Flugzeugverbände notwendig gewesen. Das offizielle Gegenargument der westlichen Politiker und Militärs war, dass eine solche Abzweigung von Kräften für eine »nichtmilitärische« Aufgabe den Kriegsanstrengungen schaden würde. Das ist nicht unbedingt überzeugend. Andererseits hätte eine Bombardierung vermutlich im wesentlichen politisch-symbolische Bedeutung gehabt, weil die deutschen Stellen selbst bei einer Totalzerstörung von Auschwitz Alternativmöglichkeiten für eine Fortsetzung des Mordens gehabt hätten.

Auf Wymans Frage, »was die Welt tat, während die Juden verfolgt und in Massen ermordet wurden«, gibt es mehrere Antworten. Eine von ihnen lautet, dass Dutzende Millionen Männer und Frauen aus vielen Ländern, die meisten noch sehr jung, genau zu dieser Zeit als Soldaten und Partisanen große und größte Opfer brachten, um die faschistischen Achsenmächte zu schlagen.