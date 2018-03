Hamburg: Solidarität mit politischen Gefangenen

Nach Veranstalterangaben gingen am Samstag in Hamburg rund 2.000 Menschen gegen staatliche Repression auf die Straße Foto: Markus Scholz/dpa

Hamburg. An der Demonstration unter dem Motto »Gegen Repression und autoritäre Formierung« am Sonnabend in Hamburg haben sich nach Veranstalterangaben rund 2.000 Menschen beteiligt. Die Polizei sprach von »knapp 1.250 Personen« in der »Spitze«. Der friedliche Zug durch die Innenstadt wurde von einem gewaltigen Polizeiaufgebot begleitet. Das Hamburger Bündnis »United we stand« wollte mit der Aktion zum Tag der politischen Gefangenen (18. März) ein Zeichen gegen Repression und das »staatliche Kalkül von Kriminalisierung, Einschüchterung und Spaltung« linker Kräfte setzen. Redner prangerten u. a. den völkerrechtswidrigen Angriff der Türkei auf die nordsyrische Autonomieregion Afrin sowie die strafrechtliche Verfolgung linker Türken und Kurden in Deutschland an. Das Bündnis »United we stand« wurde nach dem G-20-Gipfel im vergangenen Juli in Hamburg gegründet, um Solidarität mit von der Justiz kriminalisierten Protestierenden zu organisieren. (jW)