Bauboom hält an

Ob sie wohl auch streiken wollen? Zwei Bauarbeiter in Hamburg Foto: Christophe Gateau/dpa

Die Bauarbeiter haben offensichtlich genug. »Wir sind kampfbereit«, erklärten am Donnerstag Beschäftigte aus dem Kreis Lippe in NRW. Am selben Tag erklärten Kollegen aus Südwürttemberg, das Angebot der Unternehmer in den Tarifverhandlungen sei ein Witz. Im Rahmen der Tarifverhandlungen im Bauhauptgewerbe hat die Industriegewerkschaft Bauen, Agrar, Umwelt (IG BAU) bereits Dutzende solcher Stellungnahmen gesammelt. Nun dürften es noch einige mehr werden: Am Freitag wurde bekannt, dass die Auftragslage der Bauwirtschaft hervorragend ist. Dennoch bestehen die Unternehmer darauf, nur kleine Lohnerhöhungen zu gewähren.

Die Bauunternehmen der Bundesrepublik hatten auch zu Jahresanfang mehr Aufträge als im Vorjahreszeitraum. Im Januar gab es im Vergleich zu 2016 preisbereinigt 4,4 Prozent mehr Bestellungen, teilte das Statistische Bundesamt am Freitag mit. Zwar gingen im Januar die Aufträge im Bauhauptgewerbe verglichen mit dem Vormonat saison-, arbeitstäglich- und preisbereinigt um 12,8 Prozent zurück. Die Wiesbadener Behörde wies allerdings darauf hin, dass das Plus zum Jahresende besonders kräftig ausgefallen sei. Im Dreimonatsvergleich, der weniger schwankungsanfällig ist, stieg das Auftragsvolumen entsprechend um 13,6 Prozent. Allein für Januar beliefen sich die Auftragseingänge auf rund fünf Milliarden Euro.

Die IG BAU fordert nun, dass auch die Arbeiter von der Situation profitieren müssen. »Die Auftragslage ist hervorragend«, sagte der stellvertretende IG-BAU-Vorsitzende Dietmar Schäfers am Freitag gegenüber jW. Ohne das Engagement der Beschäftigten sei die positive Entwicklung der Branche nicht möglich gewesen. »Jetzt ist es wichtig, dass sie einen fairen Anteil an der guten Entwicklung erhalten«, so Schäfers, der auch die derzeitigen Tarifverhandlungen führt.

Verhandelt wird für rund 80.000 Beschäftigte des Baugewerbes. Am Verhandlungstisch sitzen der Zentralverband des Deutschen Baugewerbes (ZDB) wie auch der Hauptverband der Deutschen Bauindustrie (HDB) der IG BAU gegenüber. Beide lehnen deren Forderungen nach sechs Prozent mehr Lohn und einer Angleichung der niedrigeren Ost- an die höheren West-Entgelte ab. Auch die Einführung eines bundesweit geltenden 13. Monatslohns – bislang wird er vollständig nur im Westen gezahlt – verweigern die Unternehmer.

Ende Februar hatte diese Haltung beinahe zum Ende der Gespräche geführt. In den Verhandlungen hatten die Verbände der Bauwirtschaft lediglich eine Erhöhung von 1,65 Prozent angeboten. Die Beschäftigten in den neuen Bundesländern sollten zusätzliche 1,35 Prozent mehr erhalten, jedoch kein Anrecht auf ein 13. Monatseinkommen. Die IG BAU sprach von einem »vergifteten Angebot«. Scheitern lassen wollte die Gewerkschaft die Verhandlungen jedoch nicht. Verhandlungsführer Schäfers erklärte kurz nach dem Treffen: »Dennoch haben wir zur Vermeidung eines drohenden Arbeitskampfes im deutschen Baugewerbe einem weiteren Verhandlungstermin zugestimmt, um einen letzten Versuch für eine Einigung zu starten.«

Andere Töne schlagen Teile der Arbeiterschaft an, wie aus der Dokumentation auf der Website der IG BAU hervorgeht. So etwa ein Trupp aus Elfershausen, der Mitte März fragte: »Wann streik’ ma endlich?« Die Gelegenheit dazu gibt es in gut einem Monat. Für den 16. und 17. April sind Verhandlungen in Leipzig angesetzt. Kommt es zu keiner Einigung, könnten die Arbeiter zum Ausstand aufgerufen werden. Johannes Supe(mit Material von Reuters)