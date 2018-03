Wer schreibt da für das Ohr?

Der Boom des Hörbuchmarkts hat eine Veränderung bewirkt: Das Hörspiel ist nicht mehr notwendig flüchtig Foto: public domain

Es gilt, den Hörspielautor zu besichtigen. Den Autor einer widersprüchlich definierten Gattung mithin, wahlweise Genre, Kunstform oder Spielart genannt, um nur einige Bezeichnungen anzuführen. Vom Hörspiel ist die Rede, einer randständigen Gattung, wenn es als solche definiert werden soll. Außer Frage steht die Eigenständigkeit des Hörspiels, das als dramatische Rundfunkerzählung nicht nur von Theaterstück, Roman und Gedicht unterschieden ist, sondern auch vom Hörbuch als reiner musikalisierter oder dramatisierter Lesung.

Doch eben die Tatsache, dass das Hörspiel hauptsächlich für den Rundfunk geschrieben wird, macht es nicht nur eigenständig, sondern auch randständig. Es hängt von Rezeptionsmoden einer Massengesellschaft ab und kann jederzeit per Knopfdruck abgeschaltet werden. Allerdings hat der Boom des Hörbuchmarkts eine Veränderung bewirkt: Flüchtig sind Hörspiele nicht mehr, seit der Einführung der preiswerten Konserve CD und ihrer digitalen Nachfolgeformate können Hörspiele auch für diesen Markt geschrieben sein.

Eine randständige Kunstform des Rundfunks einerseits, andererseits eine behauptete Gattung: In diesem Spannungsfeld bewegt sich der Hörspielautor, dessen Besichtigung daher nicht mit kanonischen Verweisen (Preise, Titel wichtiger Werke, Debatten), sondern mit einem Psychogramm erfolgen soll. Einleitende Feststellung: Der Hörspielautor wird häufig gar nicht als ausschließlicher Autor von Hörspielen gesehen, sondern als Teilperson eines Autors. In Schriftstellermonographien wird das Hörspielwerk üblicherweise im hinteren Drittel auf wenigen Seiten abgehandelt, gelegentlich mit dem Verweis auf unerhörte Meisterwerke wie beispielsweise im Falle Friedrich Dürrenmatts. Hörspielautoren scheinen in einer Art produktiver Nische zu handeln. Aber ist der Verweis auf Randständigkeit und Nische angesichts des boomenden Hörbuchmarkts wirklich noch berechtigt? Die Entscheidung eines Autors, überwiegend oder ausschließlich Hörspiele zu schreiben, wird kaum ästhetisch nachvollzogen, etwa aus einem bestimmten Produktivitätsszenario heraus, sondern schlichtweg konstatiert, als wäre damit schon ein Urteil verbunden.

Das Urteil ist ein unattraktiver Kriterienkatalog, der gar nicht dem Hörspielautor, sondern dem Rundfunkautor als Journalist und Erzeuger von Sekundärliteratur entliehen ist: Er schreibt um des Geldes wegen, um einen Kanal in hoher Frequenz zu bespielen, aus der Not heraus, andere Gattungen nicht bedienen zu können. Abgesehen davon, dass dieser Katalog auch für den Rundfunkautor pauschal unzutreffend ist, erfolgt dieses Urteil meist unrechtmäßig, also ohne Anhörung der Hörspiele.

Ein Psychogramm des Rundfunkautors bietet Christoph Heins 2012 erschienener Roman »Weiskerns Nachlass«. Rüdiger Stolzenburg ist ein 59jähriger Akademiker mit halber Stelle, der sich den Trivialitäten des Alltags (Rückforderungen des Finanzamts, drohende Schließung des Instituts, brutale Angriffe einer Mädchenbande) wie seiner anhaltenden Midlife-Crisis stellen muss. Da liegt es auf der Hand, dass für sein Lebenswerk, die Gesamtausgabe der Schriften Friedrich Wilhelm Weiskerns, eines Komödiendichters und Mozart-Librettisten aus dem 18. Jahrhundert, der rechte Elan fehlt: »Und außerdem sind noch drei Artikel zu schreiben, die er einem Redakteur beim Funk und einem anderen bei der Zeitung versprochen hatte und für die er ein Honorar bekommen wird. Nach fünf Minuten ist er jedoch mit seinen Gedanken wieder bei dem Angebot von Aberte (Conrad Aberte, Romanfigur, jW).«

Stolzenburgs Rundfunkautorenschaft erfährt nur die Präzisierung, dass sie zu den »unumgänglichen Brotarbeiten« gehört, für die er »geringe und eigentlich schäbige Honorare« erhält. Der Rundfunkautor ist auch in seinem Selbstbild ein marginalisierter, ja gescheiterter Autor, von der Nichtrelevanz seines Tuns ebenso wie die Öffentlichkeit überzeugt. Er investiert nur die allernötigste Zeit in diese Arbeit, und er erwartet eine akkurate und schnelle Bezahlung, nicht mehr. Für das Psychogramm des Hörspielautors ist nun aber nicht die Persönlichkeitsstruktur des Helden Stolzenburg oder des Rundfunkautors an sich interessant, sondern die Tatsache, dass Kriterien, die den Rundfunkautor bezeichnen, zum Hörspielautor hinüberwandern. Ausgenommen ist fast nur die Ars acustica als dezidierte Kunstspielwiese des Hörspiels.

Wo sind aber die Grenzen, wo die Schnittmengen zwischen Hörspielautorenschaft und Journalismus? Es gibt unter Hörspielautoren lebhafte ästhetische Debatten darüber, was das Hörspiel ist und sein soll. Trotzdem gelingt es dem Hörspiel nicht, das Vorurteil des Journalismus abzustreifen. Liegt es an der fehlenden Kanonisierung? Bei Feuilletonkritiken, Literaturpreisen, Berufungen in Jurys ist der Hörspielautor selten vertreten. Bei Lesungen werden andere Gattungen, die er schreibt, und seien sie noch so marginal vertreten, stets mit genannt, als ob ein Mangel auszugleichen wäre, und dies, obwohl es zahlreiche Autoren gibt, die ausschließlich oder überwiegend Hörspiele schreiben, und eine Flut von Hörspielen, deren Gesamtzahl im deutschsprachigen Raum im hohen fünfstelligen Bereich liegen mag.

»Hörspielautor« wird deshalb selten von Autoren als Eigenbeschreibung gewählt, die mit dieser für den literarischen Ruhm inflationären Währung (gegenüber der harten Währung von Romanen, Theaterstücken und Gedichten) nur eine Selbstentwertung betreiben würden. Dieser Umstand führt dazu, dass der tatsächliche Hörspielautor ein unbekanntes Wesen ist. Doch während der Film ein Millionenpublikum erreicht, dafür allerdings auf triviale Mittel zurückgreifen muss, liegt die Zahl der Zuhörer bei Hörspielen mit durchschnittlich 40.000 bis 100.000 Zuhörern signifikant niedriger. In Literaturmaßstäben aber ist dies immer noch erstaunlich hoch. Rührt das Misstrauen daher? Ein Hörspiel als Buchauflage wäre eine kleine Sensation, als Theaterstück würde es mit einer Vorstellung 100 Theatersäle füllen, als Gedichtband hätte es sofort kanonischen Status erreicht.

Der Status quo vor Einführung des Hörbuchmarkts wirkt definitionsstark nach. Vielleicht ist ein Blick zurück in die große Zeit des Rundfunks nötig, um zum Produktivitätsszenario des Hörspielautors vorzudringen. Selbst ein Gespräch mit einem Autor wie Wolfgang Koeppen beginnt Horst Bienek mit der Negativzuschreibung, dass »bei uns immer noch (unbegründet, wie ich behaupten möchte) die Ansicht herrscht, im Rundfunk werde zweitrangige Literatur veröffentlicht. Das mag in manchen Fällen schon sein, da der Funk ja sehr viel Material braucht. Aber Ihr Beispiel beweist das Gegenteil!« Wolfgang Koeppen greift die Schmeichelei auf und wendet sie ins Argumentative: »Man könnte ebenso falsch behaupten, der Rundfunk fördere nur die gängigste Unterhaltungsmusik. Dabei bringt er neben der üblichen alltäglichen, allstündlichen Tonberieselung doch Bach und Schönberg und die bedeutendsten Beispiele der Musica viva einschließlich des Jazz. Für die Literatur scheint mir der Rundfunk der letzte große Mäzen zu sein, den wir in Deutschland haben. Der Rundfunk ist ein Mäzen, solange er die Literatur nicht zu dirigieren oder zu zensieren versucht. Der vor einen Karren gespannte Pegasus stirbt, das heißt, er verwandelt sich in einen ganz gewöhnlichen Zugesel.«

Es waren, um Koeppen zu folgen, nicht nur pekuniäre, sondern durchaus positive Kriterien, die die Autoren zum Rundfunk trieben: Neugier auf ein (seinerzeit) neuartiges Medium, Qualitätsversprechen und die Möglichkeit eines unabhängigen Schreibens. Auch wenn das Idealvorstellungen vom Rundfunk sind, stellen sie die Grundbedingungen einer freien Hörspielautorenexistenz dar. Dazu passt die hohe Attraktivität, die das Hörspiel unter Autoren genießt. Sie muss, die obige Passage zeigt es, gegen negative Kriterien, die aus dem Psychogramm kommen, verteidigt werden. Und dieser Preis ist vielen Autoren im Vergleich zur Wirkung von Hörspielen zu hoch.

Den positiven Kriterien stehen demnach die in der Literaturwelt diskriminierten journalistischen Kriterien entgegen. Genau darüber müssen sich Kritiker und Autoren, siehe Bienek/Koeppen, verständigen, und da liegt das eigentliche Spannungsfeld des Schreibens für den Rundfunk: im eigenen Qualitätsanspruch, der verschoben werden kann. Die Argumentation kann auch, wie folgende Passage aus einem Gespräch zwischen Heinz Ludwig Arnold und Wolfgang Koeppen aus dem Jahr 1975 zeigt, umgekehrt werden. Diesmal erwägt Heinz Ludwig Arnold zunächst ästhetische Gründe für Koeppens Rundfunkarbeiten: »Sie haben nach dem letzten Roman ›Tod in Rom‹ keinen Roman mehr veröffentlicht, sondern Reisebücher mit großen Prosaqualitäten, in denen man von Seite zu Seite den großen Schriftsteller Koeppen wiedertrifft. Warum dies? War es ein Versuch mit einer anderen, neuen Form?« Wolfgang Koeppen lässt den Mäzen diesmal, ganz der listige Spieler, der er in Interviews war, als preiswertes Reisebüro erscheinen: »Ein Versuch vielleicht, es waren auch Studien, Vorstudien zu anderen Produkten, möchte ich hoffen, aber es hatte auch einen viel simpleren Grund. Alfred Andersch, der am Süddeutschen Rundfunk ein literarisches Spielfeld, den Radioessay, geschaffen hatte, fragte mich, ob ich für den Rundfunk nach Spanien fahren möchte. Es traf sich gut, ich hatte Lust, nach Spanien zu reisen, mir hatte nur das Reisegeld gefehlt.«

Die Ausgangslage war anders. In den 20er Jahren versprach der Rundfunk den Autoren schlichtweg, ein neuartiges Medium zu sein. Es kam zu spannenden Projektionen des kommenden Hörspielautors, wie etwa in Richard Kolbs »Das Horoskop des Hörspiels« (1932). Mit der einsetzenden Routine des Schreibens für den Rundfunk, analog zur Routine des Schreibens für das Massenmedium Film, die sich etwas früher entfaltete, vor allem aber mit dem Missbrauch des Rundfunks durch die Nazis wich das Interesse der Hörspielautoren an den Möglichkeiten des Rundfunks einer grundlegenden Skepsis. Schon zu Zeiten der Weimarer Republik zentralisiert, fiel der Rundfunk im »Dritten Reich« unter totale staatliche Kontrolle, und dies viel schneller als das Pressewesen. Kultur- und Unterhaltungssendungen dienten als Lockmittel, um die Hörer vor den Lautsprechern zu halten und ihrer Hauptlektion zuzuführen, der Einschwörung auf die Nazipropaganda. So erlebten die Hörspielautoren dieser Zeit neben der Verstrickung in ein politisches Unrechtssystem einen erheblichen Bedeutungsverlust.

Unter den Nazis wurden weiterhin Hörspiele in Auftrag gegeben und produziert, allerdings weniger als in der Weimarer Republik. Der Programmanteil der Hörspiele im Rundfunk sank von 2,2 Prozent (1933) auf 0,7 Prozent (1939). In diesen Zahlen findet sich ein schwacher Reflex der Motivation wieder, die Autoren einst zum Hörspiel geführt hatte. Auch wenn es die Nazis nicht explizit formulierten, ihnen war das Hörspiel als Avantgardekunstform verdächtig. So setzte das Propagandaministerium nach Kriegsausbruch verstärkt auf Kurzhörspiele (fünf bis 30 Minuten), die für die Soldaten an der Front und die Familien an der Heimatfront leichter, sozusagen zwischen den Kampfhandlungen, zu konsumieren waren.

Die große Zeit des Rundfunks, die auch die große Zeit des Hörspiels war, die Jahre 1945–1960, sie gewinnen durch diese Vorbetrachtung einen problematischeren Hintergrund als meist angenommen. Denn es hatte in der Zeit davor, dem »Dritten Reich«, nicht wenige Autoren gegeben, die für den Rundfunk begierig »Gelegenheitsarbeiten« geschrieben hatten – und die unmittelbar darauf, also nach 1945, das Hörspiel plötzlich als Kunstform »entdeckten«. Spätestens seit diesem Sündenfall gilt: Der Hörspielautor kann die Skala der Fremdzuschreibung modulieren. Er kann, wenn er will, unter seinem Eigenanspruch als Autor hinwegtauchen und gleichsam Journalist (in einem diskriminierenden Sinn verstanden) spielen.

In den Literaturgattungen jenseits der Massenmedien ist diese Problematik, die eigene Kunst verkaufen und verraten zu können, gewissermaßen institutionell geklärt. Der Hörspielautor braucht dagegen eine starke Instanz an seiner Seite. Das immer noch hervorragende Hörspiellektorat kann diese Instanz nicht sein, es gehört zum Rundfunkbetrieb. Aber es gibt ja noch die Werkimmanenz des Hörspiels. Immerhin: Der Hörspielautor kann populär sein, gedruckt und kommentiert werden. Doch es fällt auf, dass dieses natürliche Recht des Autors in der Gattung Hörspiel ein Spezialrecht ist, das nur einer kleinen Zahl zukommt.

Der prekäre Status des Hörspielautors zeigt sich nicht zufällig in einem fehlenden öffentlichen Resonanzraum für ästhetische Debatten über das Hörspiel. Dass er fehlt und das Hörspiel seit dem »neuen Hörspiel« der 60er Jahre als eine offene Form proklamiert wird, nährt die Neugier auf das Medium. Allerdings wird diese Proklamation auch schnell zum Einlasstor für ästhetische Beliebigkeit. Erforderlich ist keine Schreibanleitung für das Hörspiel, aber eine öffentliche Debatte über die Kunst des Hörspielschreibens. Es eröffnet wie jede Gattung einen spezifischen Erkenntnisort, an dem etwas so und nicht anders ausgedrückt werden kann. Diesen Zugang, aus dem Produktivitätsszenario von Hörspielautoren heraus abgeleitet, gilt es zu stärken.