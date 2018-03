Zähler und Nenner

Foto: Kai Pfaffenbach/REUTERS

Ich habe Janinas Nachricht noch immer in meinem Handy. Aber so oft ich sie auch lese, es ist nicht zu erkennen, dass etwas mit ihr nicht stimmt. Zuerst habe ich mir Vorwürfe gemacht, habe gedacht, dass alles anders gekommen wäre, wenn ich nur schneller reagiert hätte. Dass das nichts geändert hätte, ist mir erst später klargeworden.

Ich habe Janina über die Arbeit kennengelernt. Ich fahre Einsätze für »Stichtag«, das heißt natürlich: selbständig, auf Gewerbeschein. Wir machen Inventuren in ganz Deutschland, München, Hamburg, sogar Freiburg und Kiel. Es ist günstiger, zehn Leipziger nach Frankfurt zu schicken, als regionale Arbeitskräfte anzuheuern. Ich habe mich damit abgefunden.

Die Neuen haben es generell schwer, bei uns reinzukommen, aber Janina war schon speziell. Bereits vor dem ersten Einsatz brachte sie die anderen gegen sich auf. Unser Treffpunkt ist am Hauptbahnhof, das ist ein guter Kompromiss für alle und leicht zu finden.

Für den erfahrenen Zähler ist nichts schlimmer als die Hinfahrt. Die Stunden werden nur halb entlohnt, und sie vergehen, ohne dass sich am bevorstehenden Pensum etwas ändert. Janina hatte auf der falschen Seite gewartet. Sie hat sich am Telefon tausend Mal entschuldigt, als ich sie anrief, weil ich nicht länger warten wollte. Endlich im Bus fragte sie ernsthaft, ob wir nicht durchzählen sollten. Wahrscheinlich dachte sie, über den Scherz ins Gespräch zu kommen.

Janina hat von Anfang an mit mir geflirtet. Wenn sich unsere Blicke im Rückspiegel trafen, fuhr sie sich mit der Hand durchs Haar. Nach jedem Schluck Kaffee leckte sie sich über die Lippen. Sie sagte, sie sei aufgeregt. Die anderen hatten wie immer die Köpfe an die Fenster gelehnt und versuchten, Schlaf zu finden. Die Fahrt nach Frankfurt zieht sich. Ich sitze nicht gerne am Steuer, aber der Fahrer bekommt für die Anreise das volle Gehalt. Janina ließ sich vom halben Lohn nicht die Laune verderben, ich freute mich über die Abwechslung.

»Willkommen bei ›Stichtag‹. Tom wird dir alles zeigen.« Ich bekomme immer die Neuen, weil ich schon so lange dabei bin. André hält die Begrüßung bewusst kurz, es dauert, bis er sich einen Namen gemerkt hat. Die Einweisung übernimmt ohnehin Bastians. Bastians koordiniert die Einsätze. André fährt durch die Republik, Bastians bleibt in Leipzig. Es war nicht schwer, sich vorzustellen, wie er Janina in dem ebenerdigen Büro mit der Rauhfasertapete auf die erste Fahrt vorbereitet, Bastians würde sagen: gebrieft hatte.

Obwohl ich schon oft in Frankfurt war, bin ich von den vielen Schildern jedes Mal erschlagen. Alle Zeichen stehen auf Ankunft und Abschied, wenig ermutigt zu bleiben. Janina schien es ähnlich zu gehen. Auf dem Weg in den Transitbereich hielt sie sich in meiner Nähe. An der Passkontrolle stellte sie sich neben mich.

»Und was sage ich, wenn ich gefragt werde, wohin ich will?«

Janina wollte unbedingt mein Passfoto sehen. Sie lobte die Entscheidung mit den Haaren. »Graugrün«, sagte sie mit Zweifel in der Stimme und sah mir tief in die Augen.

Alle Neuen tun sich anfangs schwer. Es mangelt ihnen an der richtigen Technik, die Zeitschriften hinter der Halterung hervorzuziehen, sie finden den Preis nicht, mit dem Erfassungsgerät machen sie Fehler. Bei Janina kam hinzu, dass sie die Arbeit oft unterbrach, um mir eine besonders interessante Zeitschrift zu zeigen.

Zwischen den Einsätzen gelingt es mir manchmal, vom Rauchen loszukommen. Auf der nächsten Fahrt schlauche ich schon wieder. Die anderen hatten sich in der Pause mit ihren belegten Broten vor den versperrten Dutyfreeshop gesetzt. Aber Janina ließ sich nicht davon abhalten, mich in den kleinen Glaskasten mit den Stehtischen zu begleiten. Dabei rauchte sie gar nicht.

»Wie lange machst du das schon?« fragte sie.

»Zu lange.«

»So schlimm finde ich es gar nicht.«

»Ich kann mir für mich auch etwas anderes vorstellen.«

»Und was? Vorstellen kann man sich viel«, sagte Janina, und ich weiß nicht, ob ich nicht reagierte, weil sie mir zu neugierig war oder weil ich die Antwort selbst nicht wusste.

Nach der Pause schlug ich vor, die Positionen zu tauschen. Das Tippen ging Janina leichter von der Hand. In der neuen Besetzung, ich als Nenner, sie als Zähler, waren wir bald so schnell, dass André kommentarlos an uns vorbei konnte. Als erstes Team gaben wir unser Gerät ab, die ausstehenden Regale waren bereits besetzt. André las unsere Daten ein. Er reichte den Ausdruck an den Filialleiter weiter, der unsere Arbeit überprüfte.

Auf der Besucherterrasse warteten wir auf das Ende der Schicht. Eine Maschine schob sich über das Rollfeld, die Nacht klarte bereits auf.

»Hoffentlich geben sie mir bald mehr Fahrten«, sagte Janina.

Ich sagte: »Du stellst dich doch ganz gut an.«

»Ich würde den ganzen Flughafen machen.«

Es ist nicht so, dass ich Janina für ungeeignet hielt. Aber ich hatte meine Zweifel, ob es das Richtige für sie war. Der erste Einsatz hatte mir auch nichts ausgemacht. Aber Nacht für Nacht die gleichen Läden mit demselben Sortiment, die oberen Reihen zählt man auf den Zehenspitzen, die unteren auf den Knien, Regalmeter um Regalmeter. Ich wusste nicht, ob Janina das aushalten würde.

Die Maschine zog hinter der Glasfront über die Startbahn.

»Klingt, als ob sie gleich explodiert«, sagte Janina.

»Das ist die neue 787. Ich hätte nichts dagegen, jetzt da drin zu sitzen.«

»Und wohin würdest du fliegen?«

Ich zuckte mit den Schultern. Manchmal stelle ich mir vor, einfach last minute einen Flug zu buchen – meinen Pass habe ich ja immer dabei. Über das Reiseziel hatte ich mir nie Gedanken gemacht.

Janina sah der Maschine nach. »Meine Mutter hat Fliegen immer geliebt«, sagte sie. »Jetzt schafft sie es nicht mehr.«

*

In dieser Zeit fuhr ich kaum Einsätze. Mein Vater war mit dem Rad gestürzt, ohne Hilfe kam er nicht einmal in den Supermarkt. Außerdem hatte ich damals bereits begonnen, mich nach einer neuen Stelle umzusehen.

Als Felix sich bei mir meldete, musste ich zweimal nachfragen, bis ich verstand, dass er Janinas Mitbewohner war. Ich sagte ihm, dass ich nicht sicher sei, ob ich ihm helfen könne. Immerhin hatte ich Janina nur einmal gesehen, und das war inzwischen über einen Monat her. Felix meinte, Janina hätte ständig von mir gesprochen.

Ich weiß nicht, warum ich überhaupt hingefahren bin. Eigentlich hätte ich ein Vorstellungsgespräch gehabt, aber wahrscheinlich wäre der Job sowieso nicht das richtige für mich gewesen. Janina hatte den Kopf auf dem Esstisch abgelegt. Die Türen des Küchenschranks standen offen, und alles war um Janina herum gestapelt, auf dem Sofa und der Spüle, auf dem Boden. Auf jedem Stapel lag ein Zettel, eine Zahl war darauf notiert, zehn Teller, elf Gabeln, sechs Messer. Ich setzte mich neben sie.

»Irgend jemand musste hier mal richtig aufräumen«, sagte sie, ohne aufzusehen. Dann sagte sie: »Sie ist tot.«

»Wer?«

»Meine Mutter.«

Schon damals erschien mir ihre Stimme merkwürdig, seltsam unbeteiligt. Aber ich schob es auf den Schock.

»Dabei wollte sie unbedingt noch einmal in den Urlaub fliegen.« Janina lehnte sich gegen mich und legte dann den Kopf in meinen Schoß.

»Das tut mir leid«, sagte ich. »Es tut mir wirklich leid.«

*

Ich gebe zu, dass es nicht besonders klug war, mit Janina zu schlafen. Ich habe ihre Notlage missbraucht – ich wusste ja nicht, dass es gar keine war. Gedrängt habe ich sie allerdings nicht. Ich bin Single und zähle nachts den Reisebedarf der westlichen Welt, aber ich habe sie nicht bedrängt. Ich fand es eher merkwürdig, wie sie es in ihrer Situation auch nur in Erwägung ziehen konnte. Dass sie neckische Bemerkungen machte, mich ihren lieben Zähler nannte. Sie drückte ihr Gesicht an meine Brust, ich spürte ihre Haare am Kinn – dann ist es passiert.

Ich bin nicht sehr stolz auf diese Nacht. Noch während Janina schlief, schlich ich, meine Sachen unter dem Arm, aus dem Zimmer. Bevor ich die Wohnung verließ, nahm ich sogar den Zettel mit meiner Nummer vom Kühlschrank – als ob sie damit auch aus Janinas Handy gelöscht wäre.

*

Ich war davon ausgegangen, nun länger nichts von Janina zu hören. Allerdings stand sie schon am nächsten Tag pünktlich am Treffpunkt. Ich konnte es nicht fassen, dass wir gerade für diese Schicht wieder zusammen eingeteilt waren. Janina nahm auf dem Beifahrersitz Platz, aber ich wollte vor den anderen nicht darüber reden.

Hinter Jena fuhr ich auf einen Rastplatz und wartete, bis wir allein waren.

»Bist du sicher, dass das im Moment das richtige für dich ist?«

»Wie meinst du das?«

»Wegen deiner Mutter. Musst du nicht … «

»Ich muss gar nichts«, fiel Janina mir ins Wort.

Wäre sie nicht so grob gewesen, hätte ich ihr vielleicht von meiner Mutter erzählt. Vielleicht hätte ich erzählt, dass es mich immer noch lähmte. Vielleicht wäre dann alles anders gekommen.

»Mein Vater kümmert sich um alles«, sagte Janina mit sanfterer Stimme.

Am Flughafen wurden wir unterschiedlichen Gruppen zugeteilt. André setzt die Teams bei jedem Einsatz neu zusammen. Das soll die Konzentration hochhalten, es sei seine Philosophie.

Mitten in der Nacht vibrierte mein Handy: »Lass uns die Sonne sehen. In zehn Minuten unter der Anzeigetafel. Dein Nenner.«

»Mach ruhig weiter«, sagte André. »Ich warte nur darauf, dich loszuwerden.«

Ich hatte gerade mit der Antwort an Janina begonnen. Ich hatte ihn gar nicht kommen sehen. »Tu es doch«, sagte ich. »Warum hast du es nicht längst getan?«

Ich wusste genau, warum er an mir festhielt. Es war schwierig, einen wie mich zu finden. Ich war zuverlässig, schnell und den Neuen gegenüber aufgeschlossen. Dass ich den Job schmeißen wollte und nur keine Ahnung hatte, was ich statt dessen tun sollte – das wusste André nicht. Er fürchtete um seine Position, aber er musste jede Personalveränderung vor Bastian rechtfertigen. Wie immer schwand mein Interesse an einer Konfrontation schnell, ich sah einfach keinen Sinn darin und steckte das Telefon weg.

Am nächsten Regal nahm mir André das Erfassungsgerät aus der Hand. Ich dachte schon, er würde mich auf der Stelle rauswerfen, aber es war wegen Janina, sie war verschwunden. André sagte, er mache sich Sorgen, aber er könne gerade nicht weg, auf keinen Fall, ich hätte doch einmal mit ihr gearbeitet, ich wüsste wohl besser, wo sie stecken könnte. Ich wusste, dass er sich vor allem wegen der Verzögerung sorgte, die Janinas Ausfall mit sich bringen würde.

Die große Anzeigetafel des Frankfurter Flughafens ist ein Auslaufmodell mit Fallblättchen. Ein Rauschen geht durch die Halle, wenn sich die Informationen aktualisieren. Mehrmals klapperte es über mir, aber Janina war nicht zu sehen.

In der anderen Filiale arbeitete ein Mädchen allein an einem Büchertisch. Sie sagte, Janina sei unkonzentriert gewesen, irgendwann auf Toilette gegangen und nicht zurückgekehrt.

Ich suchte die Toiletten ab, dann die Flugsteige, aber auf den Bänken fand ich nur Reisende in unbequemer Schlafposition.

André hatte gerade den Drucker geöffnet und leuchtete mit einer Taschenlampe hinein. Er fluchte, als würde der Drucker nicht bei jedem Einsatz den Dienst versagen. »Die Leute sollen zählen, nicht deine Freundin suchen.«

»Sie ist nicht meine Freundin.«

»Lass sie doch ausrufen.«

»Wenn sie könnte, wäre sie schon hier.«

Andrés Telefon klingelte. Er sah auf die Nummer und zog die Augenbrauen hoch. Er sagte: »Ich gebe dir 15 Minuten.«

Ich ging zur Halle mit der Anzeigetafel, für das gesamte Terminal reichte die Zeit nicht. Ich ließ Janina ausrufen und hinterließ an der Information meine Nummer. Als ich zurückkam, lagen die Erfassungsgeräte bereits im Plastikkoffer. Die Gruppe stand den immer zahlreicher eintreffenden Reisenden im Weg. André schulterte die Laptoptasche und löste die Bremse des Kofferkulis.

»Wir können sie nicht einfach zurücklassen.«

»Ich habe hier zwölf Leute, die ins Bett wollen.«

Die anderen sahen zu Boden.

»Ich suche weiter.«

»Trägst du dich dann bitte aus.«

»Trag dich selbst aus«, sagte ich. Ich nahm die Liste und setzte meine Unterschrift in das Kästchen hinter meinem Namen.

Ich streifte ziellos umher, in den Kiosken, die wir gezählt hatten, standen jetzt Kunden, sie zogen eine Zeitschrift aus dem Regal und wurden abkassiert. Mir fiel die Besucherterrasse ein. Aber ich fand nur eine junge Familie, der Vater hatte das Kind auf den Knien und ließ einen Löffel Brei vor dem Mund kreisen. Ich legte mich auf eine Bank und schloss die Augen, vielleicht war es dieselbe Bank, auf der Janina und ich einen Monat zuvor gesessen hatten. Die Zugfahrt nach Leipzig kostete mich einen ganzen Tageslohn. Es dauerte lange, bis ich einen freien Sitzplatz gefunden hatte.

*

Zunächst hat mir Janinas Verschwinden keine Ruhe gelassen. Wahrscheinlich hatte ich ein schlechtes Gewissen wegen unserer gemeinsamen Nacht. Mehrmals habe ich versucht, sie anzurufen. Dann setzte ich mich wieder an meine Bewerbungen, nach dem Vorfall mit André war ich darum bemüht, etwas anderes für mich zu finden. Ich hatte gar nicht mehr damit gerechnet, dass Felix sich noch einmal bei mir melden würde.

Er begrüßte mich überschwenglich, vielleicht, weil ich wusste, was ihm mit seiner Mitbewohnerin widerfahren war. Er habe noch keinen Nachmieter für das Zimmer, Janina habe sein Leben ordentlich durcheinandergebracht, ich solle die Schuhe doch anbehalten.

Sie saß, die Hände in den Schoß gelegt, in der Küche, vor ihr auf dem Tisch stand eine Tasse Tee. Sie hatte dieselben Augen wie Janina, aber einen anderen Blick. Sie schien mir sicherer in ihrem Auftreten, sicher, aber erschöpft.

»Janina hat erzählt, Sie wären gestorben«, sagte ich.

»Wie Sie sehen, bin ich sehr lebendig.« Sie reichte mir die Hand. »Mareike.«

Felix hatte ihre Telefonnummer in Janinas Sachen gefunden.

»Ich habe Janina als vermisst gemeldet«, sagte Mareike, »mal wieder.« Die Polizei habe sie herangezogen, um Janina auf den Aufzeichnungen der Kameras zu identifizieren. Janina sei darauf zu sehen, wie sie vor der Anzeigetafel wartete. Dann lief sie ohne ersichtliches Ziel durch die Hallen. Sie fuhr mit der Hochbahn zwischen den Terminals hin und her, schließlich verließ sie die Sky-Line und ging zum Regionalverkehr. In der S-Bahn sah sie unentwegt aus dem Fenster. Am Hauptbahnhof verliert sich ihre Spur.

»Ich habe nur darauf gewartet, dass sie noch einmal in die Kamera guckt, bevor sie verschwindet«, sagte ihre Mutter, als wäre genau das schon einmal passiert. »Janina hat den Kontakt zu mir abgebrochen. Ich erfahre erst, wo sie steckt, wenn sie sich mal wieder in Luft auflöst.«

»Ich dachte, es wäre vielleicht ganz gut, wenn ihr euch trefft«, sagte Felix.

Ich sagte: »Sie meinte, Sie hätten Krebs, aber sie hoffe auf eine alternative Behandlung.«

»Beim letzten Mal war es ein Schlaganfall. Und davor …« Mareike wollte nach der Tasse greifen und verschüttete etwas Tee. »Habt ihr eigentlich Kinder? Natürlich habt ihr keine Kinder.«

Unschlüssig standen wir in Janinas Zimmer, in dem ein Schreibtisch, eine Matratze und ein IKEA-Regal zurückgeblieben waren. Janinas Besitz passte in drei Umzugskartons, die in der Ecke übereinander gestapelt waren.

»Felix meinte, dass Sie Janina nahestanden«, sagte Mareike.

»Eigentlich haben wir uns kaum gekannt.« Es tat mir leid, dass ich ihr nicht mehr sagen konnte. Ich holte mein Handy heraus und zeigte ihr Janinas Nachricht.

Mareike sah lange auf das Display. Ich weiß nicht genau warum, aber irgendwie schien sie das zufriedenzustellen. Sie nahm ihre Jacke vom Schreibtisch und fuhr mit der Hand über die abgewetzte Oberfläche. »Dann nehmen wir also mal wieder Abschied.«

Ich schloss mich ihr an, ich musste ohnehin in dieselbe Richtung. Wir gingen schweigend nebeneinander, trotzdem ließen wir eine Straßenbahn davonfahren. Mareike sah die Fahrt über aus dem Fenster. Dann holte sie ihr Ticket aus der Tasche.

»Dieser Bahnhof ist so fürchterlich groß.«

»Es waren einmal zwei Bahnhöfe. Die Züge fuhren in unterschiedliche Richtungen.«

Ich bot Mareike an, sie zum Gleis zu bringen. Der Zug stand schon bereit. Sie stieg ein, in Gedanken versunken, ohne sich von mir zu verabschieden. Aber sie drehte sich noch einmal um. Sie war eine attraktive Frau, es war ihr anzusehen, dass es ihr gefiel, sich zu gut kleiden.

»Ich habe meine Mutter nie richtig kennengelernt. Sie ist sehr jung gestorben.«

Mareike fasste nach der Haltestange, ihre Lippen zitterten.

Ich wusste nicht, warum ich es gesagt hatte.

Ich glaube, ich bin zielstrebig in die Bahnhofsbuchhandlung gegangen. Vielleicht habe ich auch gewartet, bis der Zug abfuhr. In einer Ecke war bereits ein Tisch mit Erfassungsgeräten aufgebaut, er fiel mir sofort auf. Ich ging die Regale ab und versuchte, ihren Wert zu schätzen, aber die Spots, mit denen die Produkte in Szene gesetzt werden, leuchteten so schrecklich grell. Ich war der letzte Kunde in der Filiale, offenbar war es kurz vor Ladenschluss, eine Angestellte hatte sich bereits aufgestellt, um die Türen zu verriegeln. Die Mitarbeiter der Inventurfirma standen zusammen, sie ließen es sich nicht anmerken, aber ich wusste, sie warteten darauf, dass ich endlich verschwand. Sie waren den weiten Weg von Cottbus oder Hoyerswerda gekommen, sie wurden nur halb entlohnt, und die Zeit verging, ohne dass sich am bevorstehenden Pensum etwas änderte.