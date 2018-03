Am 24. November 2017 demonstrierten Feministinnen vor dem Amtsgericht Gießen das Selbstbestimmungsrecht über den eigenen Körper. Dort wurde die Ärztin Kristina Hänel an jenem Tag wegen angeblicher Werbung für Schwangerschaftsabbrüche zu einer Geldstrafe von 6.000 Euro verurteilt Foto: Boris Roessler/dpa

Eines der großen Events der Abtreibungsgegner in der Bundesrepublik findet am Samstag im westfälischen Münster statt: ein »Gebetszug« unter dem Motto »1.000 Kreuze für das Leben«, zu dem mehrere tausend Teilnehmer erwartet werden. Weitere »Prozessionen« von Menschen, die sich als »Stimme der ungeborenen Kinder« verstehen, finden seit Jahren im August im hessischen Fulda und in Berlin statt.

Das bundesweit aktive »Bündnis für sexuelle Selbstbestimmung« hat deshalb zu Gegenveranstaltungen unter dem Motto »Mein Körper, meine Entscheidung« aufgerufen. Nach einer Demo, die um 13.30 Uhr am Hauptbahnhof startet, findet ab 14.30 Uhr eine Protestkundgebung statt. Die solle zugleich ein »Fest für Frauenrechte« werden, sagte Johanna Wegmann (Die Linke) am Donnerstag in Münster. Wer Frauen das Recht abspreche, sich für oder gegen den Abbruch einer Schwangerschaft zu entscheiden, »möchte zurück ins vorletzte Jahrhundert«, kritisierte sie.

Auch Hannes Draeger von der Linkspartei Münster gehört zu den Organisatoren der Proteste. Er erwartet mehrere hundert Teilnehmer. Im Gespräch mit jW berichtete er am Freitag, bei den Prozessionen der Abtreibungsgegner spielten in Münster zunehmend AfD-Politiker eine tragende Rolle. Im vergangenen Jahr sei beispielsweise der heutige stellvertretende Sprecher der AfD Münster, Alexander Leschik, mitmarschiert.

Und der Veranstalter des »Gebetszuges«, die 2007 im polnischen Kraków gegründete Organisation »Euro-Pro-Life«, scheint keine Berührungsängste zur Rechtsaußenpartei zu haben. So hat diese nach Angaben der Linkspartei im vergangenen Jahr auf ihrer Webseite einen Link zu einem AfD-nahen Blog gelegt. Der von katholischen Klerikern mitinitiierte »überkonfessionelle« Verbund von Abtreibungsgegnern ist in 15 Ländern aktiv.

Unterdessen beklagte »Pro Familia«, ein Verbund von bundesweit 180 Beratungsstellen zu Sexualität, Partnerschaft und Familienberatung, am Donnerstag in einer Pressemitteilung, seine Einrichtungen in Frankfurt am Main, Pforzheim (Baden-Württemberg) und in Hessens Landeshauptstadt Wiesbaden würden seit Mitte Februar von Abtreibungsgegnern regelrecht belagert. Pro Familia bietet unter anderem die sogenannte Schwangerschaftskonfliktberatung an. Der Nachweis der Teilnahme daran ist Voraussetzung dafür, dass eine Abtreibung straffrei bleibt.

Auf Facebook beklagte Pro Familia, »Lebensschützer« hielten vor den Räumen des Verbandes Dauermahnwachen ab und sprächen ratsuchende Frauen und Paare an, belästigten sie mit lauten Gebeten und Gesängen, zeigten große Fotos von Embryos und Kindersargattrappen. Das Aufsuchen der Büros gerate sowohl für Beschäftigte als auch für ratsuchende Frauen zum »Spießrutenlauf«. Der Verband forderte von der Politik eine »Sperrzone« um seine Gebäude, in der keine Demonstrationen und Kundgebungen abgehalten werden dürfen.