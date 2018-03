Nur »sprachpolizeiliche Allüren«?

Die feministische Aktivistin Marlies Krämer am 20. Februar in Karlsruhe vor Beginn der Verhandlung ihrerer Beschwerde vor dem Bundesgerichtshof Foto: Uli Deck/dpa

Natürlich hat Daniela Dahn recht, wenn sie die Verbissenheit kritisiert, mit der manche Feministin eine geschlechtergerechte Sprache und konsequentes »Gendern« von Dokumenten und Texten einfordert. Und wenn sie süffisant anmerkt, »wegen ungünstiger Witterung« sei die Frauenemanzipation in Westdeutschland offenbar »in die Grammatik verlegt worden«. Denn schließlich sei es ja mit der tatsächlichen Gleichstellung im Kapitalismus nicht weit her. Dahn ist Ostdeutsche, und wie ihr geht diese Art von Political Correctness vielen in der DDR aufgewachsenen Frauen gelegentlich auf die Keksinnen und Kekse, um Peter-Michael Diestel zu zitieren.

Dennoch: Das vom Bundesgerichtshof (BGH) am Dienstag abschlägig beschiedene Anliegen von Marlies Krämer ist keineswegs unberechtigt und lächerlich. Die 80jährige hatte gefordert, auf Sparkassenformularen müsse sie auch als Kundin bzw. Kontoinhaberin angesprochen werden. Das findet der BGH nicht. Aus seiner Sicht »erleiden« Frauen keinen Nachteil, wenn sie in Vordrucken als »Kunde« angesprochen werden. Marlies Krämer selbst sieht sich keineswegs als eine, die etwas »erleidet«. Die Saarländerin streitet seit Jahrzehnten für die Gleichbehandlung der Geschlechter im öffentlichen Leben, nimmt aber juristische Auseinandersetzungen sportlich und mit einem Lächeln. Und was sie fordert, ist eben keine Sprachverhunzung, sondern Sensibilität in einem Bereich, in dem Frauen in der Bundesrepublik unverschämt lange komplett entmündigt waren. Sie durften, wenn sie verheiratet waren, bis 1962 nicht mal ein eigenes Konto haben. Erst nach 1969 wurde Ehefrauen die volle »Geschäftsfähigkeit« zugestanden. Umso besser, dass Krämer nicht aufgibt. Sie zieht demnächst vor das Bundesverfassungsgericht.

Und Leute wie der Linguist Peter Eisenberg, der am Dienstag im Deutschlandfunk Kultur die Verwendung des Gendersternchens in der Berliner Verwaltung als »sprachpolizeiliche Allüren« brandmarkte, verstricken sich bei der Begründung ihrer Ablehnung solcher Modifikationen schnell mal in Widersprüche. Denn selbstverständlich ist die Tatsache, dass etwas seit Jahrhunderten (die Vorinstanz im Fall Krämer schrieb forsch von »2.000 Jahren«) so gemacht wird, keine hinreichende Begründung dafür, es für immer so zu lassen..