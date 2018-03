Der Süden säuft ab

Mehr als Almosen: Statt »Hilfskredite« braucht es eine globale Insolvenzordnung für überschuldete Staaten Foto: Rolf Vennenbernd/dpa

Als Mexiko 1982 seine Zahlungsunfähigkeit erklärte und daraufhin 24 Staaten folgten, löste das die »Schuldenkrise der ›dritten Welt‹« aus. Bereits zuvor hatte Bolivien 1980/81 seinen Schuldendienst eingestellt. Aber es brauchte erst diese Welle von 25 Bankrotterklärungen, um der Weltöffentlichkeit bewusst zu machen, wie dramatisch die Lage war.

Wie es derzeit um die finanzielle Situation der Länder bestellt ist, die heute unter der Bezeichnung »globaler Süden« zusammengefasst werden, das dokumentiert der am Mittwoch veröffentlichte Schuldenreport 2018 des katholischen Hilfswerks Misereor und der Entschuldungsinitiative »erlassjahr.de«. Nach Auswertung von Zahlen des Internationalen Währungsfonds (IWF) und der Weltbank zur Bruttoverschuldung von 141 Staaten kommen die Autoren zu dem Schluss, dass erneut eine Schuldenkrise ausgebrochen ist. Berücksichtigt wurden Länder mit »mittlerem bis niedrigem Einkommen«. Drei Viertel von ihnen sind laut Bericht »kritisch verschuldet«. Der IWF selbst stuft das Überschuldungsrisiko dieser Staaten als mittel bis hoch ein. Seit 2008, dem Jahr der bis heute letztlich nicht bewältigten globalen Finanzkrise, habe sich die Gesamtverschuldung der 141 auf aktuell fast 6,9 Billionen US-Dollar nahezu verdoppelt. Für 87 der untersuchten Staaten habe sich gegenüber dem Bericht des Vorjahres die Lage zudem weiter verschlechtert, während sie für elf unverändert kritisch blieb.

Dass es sich um eine handfeste Schuldenkrise von Ländern vor allem der südlichen Hemisphäre handelt, machen die Autoren daran fest, dass insgesamt 13 Staaten, darunter Simbabwe, Somalia, Sudan und Südsudan, Syrien, der Jemen, Venezuela und El Salvador, ihre Schuldenrückzahlungen in den vergangenen drei Jahren »anhaltend« eingestellt haben. Im Bericht werden dafür drei Hauptgründe genannt. Erstens führt vor allem die politische Instabilität im eigenen oder in Nachbarländern dazu, dass Regierungen Kredite aufnehmen, um ihre Ausgaben zu finanzieren. Zweitens sind Staaten, die primär vom Export ihrer Ressourcen leben, durch den Fall der Rohstoffpreise auf den Weltmärkten in die Verschuldung getrieben worden. Kredite dienen hier dem Ausgleich weggebrochener Einnahmen. Und drittens bleibt Kleinstaaten, die aufgrund ihrer Lage regelmäßig von Naturkatastrophen heimgesucht werden, wenig anderes übrig, als Aufbaumaßnahmen durch Kredite zu finanzieren.

Klaus Schilder von Misereor und Jürgen Kaiser, politischer Koordinator von erlassjahr.de, kritisierten am Mittwoch in Berlin unter anderem, wie insbesondere die G-20-Staaten inklusive der Bundesrepublik beständig »auf die Bremse treten«, was die Bewältigung der Krise betrifft. Solche Entwicklungen würden in der Regel einfach »ausgesessen«, monierte Kaiser. Die Gläubiger gingen üblicherweise davon aus, dass sich Krisen nach einigem Abwarten irgendwie von selbst auflösen. Beide Experten verwiesen im Gespräch mit jW auf das Beispiel Griechenlands. Nachdem Athen im Zuge der Weltfinanzkrise zahlungsunfähig geworden war, sei die Lage durch die »Hilfskredite« noch verschärft worden. Ähnlich sei in der Vergangenheit mit vielen Ländern in Afrika und Südamerika verfahren worden. Besonders die Tatsache, dass die Kreditvergabe stets an die Bedingung sogenannter Strukturreformen geknüpft worden sei, habe die Lage der betroffenen Staaten immer verschlechtert.

Die Herausgeber des Berichts kritisieren auch die vom deutschen Finanzministerium koordinierte G-20-Initiative »Compact with Africa«. In deren Rahmen werde vor allem auf die Förderung von Privatinvestitionen gesetzt. Das damit einhergehende Verschuldungsrisiko werde ignoriert. Das sei »unverantwortlich«.

Bei der Präsentation des Schuldenreports am Mittwoch fiel auf, wie häufig die Experten die Rolle der Volksrepublik China lobend erwähnten. Unter chinesischem G-20-Vorsitz sei man bei der Lösung der Verschuldungskrise weiter gewesen als heute, sagte Schilder gegenüber den anwesenden Journalisten. China sei heute wichtigster Geldgeber für Länder des Südens. Stelle heute ein Staat seine Zahlungen an IWF und Weltbank ein, bleibe für ihn meist nur die Volksrepublik als Quelle für neues Geld übrig. Denn der weitere Zugang zu westlichen Finanzmärkten sei dann meist versperrt.

Von der neuen Bundesregierung fordern Misereor und erlassjahr.de, sich für die Etablierung eines internationalen Inssolvenzverfahrens für überschuldete Staaten einzusetzen. Es brauche eine Art unabhängigen Insolvenzverwalter. Auf Nachfrage von jW nannten die Experten die Vereinten Nationen als womöglich besten Ort dafür. Nur so könne man Länder vor sogenannten Geierfonds schützen, indem sämtliche Gläubiger zusammengefasst und geordnet bedient werden. »Geierfonds« meint private Finanzkapitalisten, die Staatsschulden von Krisenländern für einen Bruchteil ihres Wertes aufkaufen und dann bei den Rückzahlungsverhandlungen auf dem vollen Nennwert bestehen. Deren Erpressungsmethoden seien eine akute Bedrohung für den globalen Süden, ihnen müsse schnellstmöglich ein Riegel vorgeschoben werden.