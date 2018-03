Überschätzte Alternativen

Private Einrichtungen füllen auch Lücken: Unterricht an der Krankenhausschule für junge Patienten mit langen Klinikaufenthalten in Gailingen (Baden-Württemberg) Foto: Patrick Seeger/dpa

Der Fall scheint klar zu sein: An Privatschulen dominieren Kinder aus »gutem Elternhaus«. Es lernen dort nur wenige Migranten, die personelle, räumliche sowie technische Ausstattung ist auf Top-Niveau. Ergo schaffen sie auch bessere Noten. Bessere jedenfalls als an einer der kaputtgesparten staatlichen »Verwahranstalten« im sozialen Brennpunktbezirk – mit maroden Klos, verschiedensten Muttersprachen und ausgebranntem Lehrkollegium. Ganz so einfach ist es nicht. Die SPD-nahe Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) hat die Sache untersucht und Interessantes zu Tage befördert: Demnach erzielen Schüler an Schulen in privater Trägerschaft im Mittel »keine besseren Leistungen« als solche an öffentlichen Einrichtungen.

Die Studie »Privatschulen in Deutschland. Trends und Leistungsvergleiche« wurde am Donnerstag veröffentlicht, sie entstand unter der Regie des renommierten Bildungsforschers Klaus Klemm. Er und sein Team haben dazu durch das Institut zur Qualitätsentwicklung (IQB) in den Jahren 2015 und 2016 erhobene Daten zu Leistungen von Schülern der vierten und der neunten Klasse in den Fächern Deutsch, Englisch und Mathematik evaluiert. Zu den Befunden erklärte gestern IQB-Direktorin Petra Stanat: »Insgesamt lässt sich resümieren, dass zumeist nur geringfügige Unterschiede zwischen den an privaten und öffentlichen Schulen im Mittel erreichten Kompetenzen festzustellen sind.«

Die Differenzen mögen nicht groß sein. Gemäß der Auswertung schneiden Schüler in privaten Schulen insgesamt aber doch besser ab als solche in staatlichen. Signifikant besser sind sie demnach in den Bereichen Zuhören (Deutsch) und Hörverstehen (Englisch). Das gilt gleichermaßen für die Grundschulen (4. Klasse) und die nichtgymnasialen und gymnasialen Sekundarschulen. Allein in punkto Leseverstehen (Englisch) am Gymnasium fielen ihre Leistungen merklich gegenüber denen von Schülern an staatlichen Einrichtungen ab.

Allerdings wurden bei der Studie Einflussfaktoren wie soziale Herkunft und »Migrationshintergrund« der Schüler herausgerechnet – indem man quasi »statistische Zwillinge« mit identischen Voraussetzungen gegenüberstellte. Das ist zwar ein wissenschaftlich korrektes Herangehen, täuscht aber über das Grundproblem hinweg. Würde man nämlich die Gesamtleistung einer Schulklasse einer Privatschule und mit der einer öffentlichen Schule nicht unter künstlichen Laborbedingungen, sondern im wirklichen Leben vergleichen, ergäben sich stärkere Abweichungen zugunsten der Privaten, eben weil dort Herkunftsdeutsche und Kinder aus begütertem Elternhaus die große Mehrheit bilden. So gut die FES-Studie gemeint sein mag, so wirklichkeitsfern ist sie zugleich, weil sie das Lernumfeld schlicht wegblendet.

Unbestritten bleibt: Je höher der Migrantenanteil an einer Schule ist und je mehr »soziale Härtefälle« es gibt, desto schwerer ist es, ertragreich zu unterrichten. Dem ist nicht mit Schönfärberei des öffentlichen Schulwesens, sondern nur mit einer besseren Sozial- und Integrationspolitik beizukommen – vor allem mit der Einstellung zusätzlicher Lehrkräfte und Sozialarbeiter in großem Stil. Solange all das ausbleibt, werden auch in Zukunft viele derer, die es sich leisten können, ihren Nachwuchs in private Lehranstalten schicken. Laut FES-Studie hat der Anteil der Schüler an solchen Einrichtungen zwischen 1992 bis 2016 von 4,8 Prozent auf neun Prozent zugelegt. Das Statistische Bundesamt zählte im Schuljahr 2016/17 insgesamt gut 5.800 allgemeinbildende und berufliche Privatschulen – ein Zuwachs von mehr als drei Prozent innerhalb von fünf Jahren.

»Dass soziale und ethnische Segregation durch das Privatschulwesen verstärkt werden, ist ein problematischer Befund«, heißt es in der Untersuchung. »Privatschulen scheinen manchen, die auf Abgrenzung und Statussicherung bedacht sind, eine Option zu bieten, ihre Intentionen im Bildungsbereich umzusetzen – mit möglicherweise problematischen Folgen für den Zusammenhalt der Gesellschaft«, beklagte Burkhard Jungkamp vom Netzwerk Bildung in der Friedrich-Ebert-Stiftung. Eine Trendumkehr wird auch die Studie nicht einleiten.