Scholz kündigt »gute Regierung« an

Dynamische Buchstaben: Mitglieder der neuen Bundesregierung am Montag in Berlin mit signiertem Koalitionsvertrag Foto: Bernd Von Jutrczenka/dpa

Ein gutes halbes Jahr nach der Wahl des 19. Bundestages haben am Montag die Partei- und Fraktionsspitzen von CDU, CSU und SPD den von ihnen Anfang Februar ausgehandelten Koalitionsvertrag unterzeichnet. Die dritte große Koalition (»Groko«) unter Führung von Angela Merkel (CDU) hat mit diesem formalen Akt ihr Regierungsprogramm verabschiedet. Am Mittwoch soll Merkel vom Bundestag zum vierten Mal zur Kanzlerin gewählt werden (von 2009 bis 2013 war sie Chefin eines Regierungsbündnisses von Union und FDP).

Der designierte Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) behauptete nach Vertragssignierung, das Regierungsprogramm sei eines »für die kleinen Leute«. Der künftige Finanzminister und Vizekanzler Olaf Scholz (SPD) versprach, niemand müsse sich Sorgen »um die eigene Zukunft, um die der Kinder, um seinesgleichen« machen und kündigte an: »Das wird eine gute Regierung.«

Die neue alte Bundesregierung beabsichtigt, 46 Milliarden Euro für eine Reihe einzelner Maßnahmen aufzuwenden. So soll das Kindergeld um 25 Euro im Monat steigen. Die neue »Grundrente« soll Menschen mit mindestens 35 Beitragsjahren ein um zehn Prozent über der Grundsicherung liegendes Alterseinkommen verschaffen. Auch hier wird es aber eine Bedürftigkeitsprüfung geben. Gerade mal zwei Milliarden Euro sind für den sozialen Wohnungsbau veranschlagt. Im Pflegesektor sollen 8.000 neue Stellen geschaffen werden, der Bedarf liegt Schätzungen zufolge bei 100.000.

Die Vorsitzenden der Linkspartei, Katja Kipping und Bernd Riexinger, übten am Montag in Berlin grundsätzliche Kritik am Koalitionsvertrag. Kipping monierte, es sei keinerlei Verbesserung für Hartz-IV-Bezieher und keine Abmilderung bei deren Sanktionierung geplant. Die Kindergelderhöhung werde erneut in vollem Umfang mit dem Hart-IV-Regelsatz verrechnet. Riexinger konstatierte, Rechtsruck, Pflegenotstand und »schwarze Null« blieben weiter Regierungsprogramm. (dpa/jW)