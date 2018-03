Schwarzer Staub in Pfützen

»Ein beklemmendes, bedrückendes Gefühl« (aus dem Film) Foto: www.im-film.de

Kaum ein Land ist so gut auf Erdbeben vorbereitet wie Japan. Doch am 11. März 2011 wurde die Insel Honshou von einem der schwersten Beben erschüttert, die je gemessen wurden. Es hatte eine Stärke von 9,0 auf der Richterskala. Wenige Minuten nach dem Seebeben folgte ein gewaltiger Tsunami. Bis zu zehn Meter hohe Wellen überfluteten große Teile der Region. Manche Landstriche wurden komplett verwüstet.

Infolge von Beben und Flutwelle kam es zur Atomkatastrophe von Fukushima. In drei der fünf Reaktorblöcke des Atomkraftwerks Fukushima Daiichi kam es zur Kernschmelze, große Mengen radioaktiven Materials wurden freigesetzt. Rund 170.000 Menschen mussten evakuiert werden.

Mit »Furusato – Wunde Heimat« bringt Regisseur Thorsten Trimpop zum siebten Jahrestag der Katastrophe einen Dokumentarfilm in die Kinos, der sich mit den Langzeitfolgen beschäftigt. Trimpop verzichtet auf schockierende Bilder und stellt Menschen in den Mittelpunkt, die in der verstrahlten Gegend zurückgeblieben sind.

Minamisoma, eine typische Provinzstadt im Osten Japans, war früher ein im ganzen Land bekanntes Surfer-Paradies. Heute liegt ein Teil dieser Stadt in der evakuierten 20-Kilometer-Sperrzone um den havarierten Reaktor. Eine Fahrt durch die menschenleeren Straßen bietet einen gespenstisch anmutenden Anblick. Der Rest der Stadt gilt trotz viel zu hoher Strahlenwerte weiterhin als bewohnbar. Dort leben noch immer knapp 57.000 Menschen. Einige sind auch in der Sperrzone zurückgeblieben, und Trimpop fragt, wieso.

»Furusato« bedeutet so viel wie »Heimstatt«. Die in der Sperrzone verbliebenen Bewohner fühlen sich verantwortlich für ihre Heimat, die Aufrechterhaltung ihrer Traditionen. Das mag schwer verständlich sein. Trimpop gelingt es aber, den Zuschauer zu packen. Durch das Zusammenspiel von Bild und Musik wird ein beklemmendes, bedrückendes Gefühl evoziert, dass der Gefühlslage der Porträtierten wohl recht nahekommt.

Zwei Protagonisten des Films sind Tokuei Hosokawa (62) und seine Tochter Miwa (29). Als einzige Familie aus dem an Minamisoma grenzenden Dorf Itate widersetzten sich die Hosokawas der Umsiedlung. Die hätte den Tod ihrer Pferde bedeutet, erklären sie. Die Familie betreibt auf diesem Flecken Erde seit Jahrhunderten eine Pferdezucht, und diese Tradition soll nicht abrupt enden. Miwa kündigte ihren Bürojob im sicheren Tokio und kehrte zu ihrem Vater zurück. Als einziges Kind sieht sie sich in der Pflicht, dessen Nachfolge anzutreten. Ein aussichtsloses Unterfangen, wie es scheint, denn die Tiere werden krank. Vater und Tochter müssen mitansehen, wie eines nach dem anderen langsam an den Folgen der Verstrahlung stirbt.

Shouzon Noda (69) und seine Frau Sakura (62) führen ihre Tradition in der 47. Generation fort. Ein Vorfahre war spirituelles Oberhaupt des buddhistischen Shinshouji-Tempels, und beide haben ohne großes Pathos den Entschluss gefasst, den Tempel zu beschützen und die Tradition zu bewahren, auch wenn sie mit ihnen zu Ende gehen sollte.

Bansho Miura (58) schließlich ist ein Mönch, der im März 2011 in das Katastrophengebiet ging, um Hilfe zu leisten. Mit einigen Mitstreitern versucht er, die radioaktiven Partikel zu entfernen, die sich im bewohnten Teil von Minamisoma in Pfützen und Regenrinnen als schwarzer Staub gesammelt haben. Eine Sisyphus-Arbeit. Und das Engagement kommt bei den Einwohnern nicht unbedingt gut an. Sie wollen vergessen, ein normales Leben führen. Miura macht sie immer wieder auf die Gefahr aufmerksam, die zwar unsichtbar, aber real ist.