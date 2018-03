Gegen präventive Aufstandsbekämpfung

Foto: Axel Heimken/dpa

Nach Einschätzung des Bündnisses »Grundrechte verteidigen« bedeutet die Neuauflage der großen Koalition von CDU/CSU und SPD im Bund nichts Gutes – sondern ein »Weiter-so« in Sachen Demokratieabbau und Einschränkung des Versammlungsrechts. Da waren sich rund 50 Delegierte von Organisationen und Gewerkschaftsgruppen bei einem Bündnistreffen am Sonntag in Frankfurt am Main einig. Sie waren unter anderem aus Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg, Hessen und Berlin gekommen, um einen Koordinierungskreis zu gründen.

»Seit den G-20-Protesten Anfang Juli 2017 rüstet der Staat kontinuierlich polizeilich und militärisch auf, um künftige Aufstände niederschlagen zu können, falls es zur Krise kommt«, erklärte etwa Harald Thomé vom Erwerbslosen- und Sozialhilfevereins Tacheles e. V. aus Wuppertal.

Weitere Themen waren die neuen Polizeigesetze in den Bundesländern Bayern und Nordrhein-Westfalen, zunehmende Videoüberwachung im öffentlichen Raum, Staatstrojaner, Hausdurchsuchungen und die Folgen der Reform der Strafrechtsparagraphen 113 und 114: Beim Vorwurf des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte oder des tätlichen Angriffs auf solche kann demnach eine »gemeinschaft­liche Tatausführung« strafverschärfend wirken.

Das Bündnis »Grundrechte verteidigen« hatte sich bei einem bundesweiten Kongress am 7. Oktober 2017 in Düsseldorf gegründet, um im Jahr nach den Hamburger G-20-Protesten bundesweit Demonstrationen zu organisieren. Thomé stellt »eine zunehmende staatlich gesteuerte gesellschaftliche Polarisierung« fest – »gegen sogenannten Linksextremismus, Hand in Hand mit rechten Kräften der AfD«. Unter Gewerkschaftern sei bislang kaum diskutiert worden, inwieweit sie sich gegen Polizeigesetze und den »Sicherheitsstaat« wehren müssen, meinte Marie Roeser vom Vorstand der Verdi-Jugend NRW-Süd. Viele wüssten nicht, dass in Hamburg Jugendliche, die ihr Demonstrationsrecht wahrnehmen wollten, von Polizisten verletzt worden seien. »Wir brauchen eine starke, offene, breite Opposition auf der Straße, in den Betrieben, der Gesellschaft«, heißt es im Aufruf auf der Webseite demonstrationsrecht-verteidigen.de, den rund 700 Vereine, Initiativen und Einzelpersonen unterzeichnet haben.

Ein Sprecher der Interventionistischen Linken betonte in Frankfurt am Main, es sei zu befürchten, dass ein Verbot des Demokratischen Gesellschaftszentrums der Kurdinnen und Kurden in Deutschland (Nav-Dem) und des Studierendenverbandes YXK in Vorbereitung sei. Es kursiere bereits ein Aufruf, sich zu kurdischen Vereinen zu begeben, falls diese von der Polizei gestürmt würden, und noch am selben Tag um 17 Uhr in der Innenstadt dagegen zu demonstrieren. Am 12. Januar waren die Hamburger Räume von Nav-Dem durchsucht worden. Hinter all dem stehe das vor 25 Jahren erlassene Verbot der Arbeiterpartei Kurdis­tans (PKK), erklärte eine Vertreterin des Kölner Vereins »Azadi« (Freiheit). Es müsse sofort aufgehoben werden. Die Kovorsitzende von Nav-Dem, Ayten Kaplan, hob hervor, dass nicht nur in der Türkei jede Regung gegen die Militäroffensive im nordsyrischen Kanton Afrin brutal unterdrückt werde. »Infolge der Waffenbruderschaft zum NATO-Partner« würden auch in der BRD Demonstrationen verboten, beispielsweise in Köln.

In ARD- und ZDF-Nachrichten fänden syrische Militäroperationen in der von islamistischen »Rebellen« besetzten Ostghuta Beachtung, nicht aber der völkerrechtswidrige Krieg der Türkei gegen Afrin, so die Medienkritik eines Sprechers der »Blockupy-Bewegung«. Die von 60 Organisationen unterstützte Kampagne »Edi bese« (»Es reicht« auf kurdisch) will das Bündnis mittragen. Kurdische Aktivisten forderten dazu auf, am 15. und 16. März das »permanente Volkstribunal« (Permanent People’s Tribunal) in Paris zu besuchen, das auf Vorschlag von vier Anwalts- und Menschenrechtsorganisationen dort tagt, weil bisher kein Gericht über die Verbrechen des türkischen Staates an der kurdischen Bevölkerung urteilen wolle.