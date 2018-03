»Sie zeigen Schockplakate mit toten Föten«

Beten, tanzen, abschrecken: Abtreibungsgegner in Frankfurt am Main Foto: Arne Dedert/dpa

Fundamentalistisch christliche Abtreibungsgegner der Initiative »40 Tage für das Leben«, getragen von der erzkonservativen »Deutschen Vereinigung für eine christliche Kultur« (DVCK), halten seit Aschermittwoch täglich Mahnwachen vor einer Beratungsstelle des Verbands »Pro Familia« in Frankfurt am Main ab. Wie treten sie auf?

Zum dritten Mal findet diese sogenannte Mahnwache für jeweils 40 Tage vor unserer Beratungsstelle statt, mitten in der Innenstadt: zunächst 2017 um diese Jahreszeit, das zweite Mal im September. Sie hatten direkt vor unserer Haustür gebetet, gesungen, Schilder mit Aufschriften wie »Ich will leben« hochgehalten. Kaum jemand kam durch. Das störte unsere Beratungsgespräche für Frauen im Schwangerschaftskonflikt, also hatten wir das Frankfurter Ordnungsamt angesprochen.

Zumindest ist nun vereinbart, dass sich die Abtreibungsgegner einige Meter entfernt aufstellen. Frauen, die sich bei uns beraten lassen, müssen nicht mehr direkt an ihnen vorbei. Danach hatte die Gruppe ihren Auftritt verändert, zeigte große Schockplakate, mit Bildern von toten Föten drauf. Wer unsere Beratungsstelle verlässt, wird damit konfrontiert. Die Frauen müssen sich vor einer Entscheidung bei uns beraten lassen. Sie befinden sich meist sowieso in einer schwierigen Situation. Das Auftreten der Gruppe richtet sich gegen den gesetzlichen Auftrag der Beratungsstelle: Frauen sollten anonym, ohne Druck und ergebnisoffen beraten werden.

Viele, die zu Ihnen kommen, sind unsicher, ob sie ein Kind bekommen wollen, etwa weil sie keine Unterstützung haben. Macht die Mahnwache ihnen Angst?

In den Beratungsstellen haben wir anonymisiert Kommentare der Frauen gesammelt. Einigen ist das Vorgehen der Abtreibungsgegner egal. Andere sind sich beunruhigt durch den Auftritt. Es verschärfe den Zwiespalt, in dem sie sich sowieso befänden. Wir warnen unsere Klientinnen bei der Terminabsprache davor, was auf sie zukommt. Wenn sie sensibel reagieren, versuchen wir den Termin zu verlegen. Was nicht einfach ist. Die Gruppe ist mit jeweils zwei bis zu zwanzig Leuten von neun bis 15 Uhr präsent.

Was treibt diese Menschen an, die sich als »Lebensschützer« aufzuspielen und zu versuchen, die Frauen einzuschüchtern?

Ich möchte das nicht bewerten. Ich kann nachvollziehen, dass jemand einen Schwangerschaftsabbruch für sich persönlich ablehnt. Diese Menschen belagern allerdings andere in einer für die persönlich schwierigen Situation. Und das an einem Ort, wo sie ihnen nicht ausweichen können.

Wie wirkt sich die Mahnwache aus?

Das Beratungsgespräch wird stark beeinträchtigt. Die Beraterin muss jeweils im Einzelfall entscheiden, darauf einzugehen oder es im Gegenteil auszublenden. Es gibt plötzlich eine dritte beteiligte Kraft und Meinung, die darin gar nichts zu suchen hat.

Sie fordern, das Frankfurter Ordnungsamt sollte die Mahnwachen an einen anderen Ort verlegen.

Das Ordnungsamt muss die Versammlungsfreiheit gegen den Schutz der Beratungsstelle abwägen. Wir lassen uns rechtlich beraten: Will sich jemand zu dieser Frage positionieren, kann er das natürlich. Aber in der kontraproduktiven Form und an einem Ort, wo es um ein vertrauensvoll und anonym geführtes Gespräch geht, geht das über die öffentliche Meinungsäußerung einer Kundgebung oder eines Marsches hinaus. Mit der ständigen Mahnwache wird versucht, direkt Einfluss zu nehmen.

Dagegen will künftig ein Bündnis »Frankfurt für Frauenrechte« für das Selbstbestimmungsrecht von Frauen auftreten.

Wir finden das positiv. Was in der Schwangerschaftsberatungsstelle passiert, beruht auf einem gesellschaftlich errungenen Kompromiss.

Es gibt ein Erstarken rechtskonservativer Kräfte, die den gesellschaftlichen Konsens in vielerlei Hinsicht in Frage stellen. Mit Wertkonservativismus hat das nichts zu tun. Sie wollen historisch erkämpfte Frauenrechte zurücknehmen. Die Entwicklung kommt aus den USA, war bislang hierzulande kaum öffentlich manifestiert. Es ist begrüßenswert, dass nun auch diejenigen aufstehen, die sagen, wir verteidigen diese Rechte.