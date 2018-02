Karlsruhe: Mehr Neutralität

Wettbewerbshüter: Gegen die AfD darf nicht auf Webseiten von Ministerien Stellung bezogen werden Foto: Uli Deck/dpa

Karlsruhe. Regierungsmitglieder dürfen im parteipolitischen Meinungskampf auf diffamierende Angriffe nicht in gleicher Weise reagieren. Dieses Neutralitätsgebot gilt auch außerhalb von Wahlkampfzeiten, wie das Bundesverfassungsgericht in einem am Dienstag in Karlsruhe verkündeten Urteil entschied. Im vorliegenden Fall hatte Bundesbildungsministerin Johanna Wanka (CDU) zum Boykott einer AfD-Demonstration aufgerufen und damit laut Urteil gegen ihre Neutralitätspflicht verstoßen. Die AfD klagte deshalb in Karlsruhe.

Die Richter begründeten ihre Entscheidung damit, dass negative Bewertungen wie die in Wankas Pressemitteilung auf der Internetseite ihres Ministeriums eine »abschreckende Wirkung« entfalten könnten. Dies sei unzulässig und greife in das Recht auf gleiche Chancen der betroffenen Partei ein. Reaktionen müssten in Form einer »sachlichen Auseinandersetzung« erfolgen. (AFP/jW)