Zehntausende für Afrin

Das abgewandelte Logo der Antifaschistischen Aktion (Mitte) als Zeichen der Solidarität mit dem nordsyrischen Selbstverwaltungsgebiet Rojava, in dem Afrin liegt. Bild: Po-Ming Cheung

ehntausende Menschen haben am Samstag in Berlin gegen die völkerrechtswidrigen Militäraktionen der Türkei im überwiegend von Kurden bewohnten Kanton Afrin in Nordsyrien demonstriert. Dazu mobilisiert hatten kurdische Verbände sowie deutsche Organisationen und Parteienvertreter. Den Aufruf »Gemeinsam gegen die türkischen Angriffe auf Afrin« hatten der kurdische Dachverband Nav-Dem, aber auch Vertreter der Partei Die Linke und von Gewerkschaften unterstützt. Die Organisatoren sprachen von 20.000 bis 30.000 Teilnehmern, die Polizei von »mehreren tausend«. (jW)