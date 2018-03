»Reißt die Zäune nieder!«

Vorheriges

Unsere erste Begegnung mit Daniel Viglietti findet im Februar 2016 im Sala Che Guevara der Casa de las Américas in Havanna statt. Kolleginnen und Kollegen von junge Welt und Melodie & Rhythmus (M&R) sind auf der roten Insel, um Material für die Kuba-Ausgabe der Kulturzeitschrift zu sammeln. Der Liedermacher aus Uruguay ist hier, um den Noel-Nicola-Preis für Verdienste um das iberoamerikanische Lied entgegenzunehmen. »Stehend Applaudierende, Zugaben nach 17 Liedern, ein Konzertereignis«, heißt es im Beitrag der M&R über die Veranstaltung. »Der Cantautor setzt im wesentlichen den Diskurs fort, der durch den Mord der Putschisten an Chiles Víctor Jara am 16. September 1973 unterbrochen schien: die Klage über systematisiertes Elend und Unrecht, das Anprangern der daran Schuld Tragenden und den Appell an uns, an jene, die guten Willens sind, das Menschenmögliche daranzusetzen, die Verhältnisse zu ändern«, schreibt Ulli Fausten. Viglietti, die Stimme der revolutionären Guerillabewegung Túpac Amaru, steht in einer Traditionslinie mit dem chilenischen Sänger Víctor Jara und der Argentinierin Mercedes Sosa. Trotzdem ist er in Deutschland kaum bekannt. Wenig bekannt ist auch, dass die Generalprobe für den Putsch vom September 1973 in Chile drei Monate zuvor in Vigliettis Heimat Uruguay stattfand. Der Sänger kann im letzten Moment nach Europa fliehen. Er lernt den Hamburger Schauspieler Rolf Becker kennen, arbeitet mit ihm bei einem Radiosender. Erst 1984 kann Viglietti in seine Heimat zurückkehren, wo er von Tausenden empfangen wird.

Rolf Becker liest den Beitrag über dessen Konzert in Havanna in der M&R und meldet sich bei uns. Es entsteht eine wunderbare Idee: Wir laden Daniel Viglietti zu einem Konzert nach Berlin ein. Anlass ist der 70. Geburtstag der Tageszeitung junge Welt, die Veranstaltung findet am 25. Februar 2017 im Berliner Kino International statt. Das 1963 erbaute Haus ist Ausdruck sozialistischen Kulturverständnisses: Der Übergang zwischen Sitzreihen und Bühne ist fließend und befördert so den Austausch zwischen Zuschauern und Akteuren. Das trägt zum Gelingen des Abends bei.

Mit kräftiger klarer Stimme, mit expressiv-dynamischem Gitarrenspiel trägt Viglietti seine Lieder über Alltag und Klassenkampf vor. Poesie und revolutionäre Kraft seiner Texte sind auch für jene im Publikum nachvollziehbar, die der spanischen Sprache nicht mächtig sind: Sie werden auf Deutsch vorgestellt, interpretiert und gestaltet von Rolf Becker. Beide Künstler entwickeln so eine Kraft, die Mut macht, die sich auf die Zuhörer überträgt, Grenzen und Zäune niederreißt, die sie am gemeinsamen Fühlen, Denken, Handeln hindern sollen. »A desalambar!« schmettert Viglietti in den Raum, »reißt die Zäune nieder!« fordert Becker. Beide beschreiben damit auch das Programm von Tageszeitung junge Welt und dem Magazin für Gegenkultur Melodie & Rhythmus. Das Konzert kann auf einer gemeinsam vom Verlag 8. Mai und dem Label Redheadmusic herausgegebenen CD nacherlebt werden.

Niemand konnte ahnen, dass es der letzte Auftritt Vigliettis in Europa sein wird. Am 30. Oktober 2017 stirbt Daniel überraschend in Montevideo während einer Operation. Mit dem Berliner Liedermacher Tobias Thiele und weiteren Künstlerinnen und Künstlern organisierten wir ein Abschiedskonzert für Daniel und fanden beim Berliner Kulturbetrieb Wabe Unterstützung. Mehr als 200 Besucher erleben am 21. Februar 2018 ein emotionales Konzert, das wärmt in diesen kalten Zeiten. Und neue Kraft gibt. Gracias, Daniel!