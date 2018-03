Handreichung für Sexismusvermeidung

Keine leichte Aufgabe: Die Überwindung sexistischer und verletzender Handlungsweisen Foto: Christian-Ditsch.de

Im Rahmen der Kampagne »MeToo« schreiben Tausende Frauen öffentlich über ihnen widerfahrene sexualisierte Gewalt und sexistische Diskriminierung. Was es praktisch und politisch bedeutet, die Bedürfnisse von Betroffenen in den Vordergrund zu stellen und sie zu unterstützen, führt Ann Wiesental in »Antisexistische Awareness« (Achtsamkeit, Bewusstsein) aus. Die Autorin leistet selbst seit vielen Jahren entsprechende Arbeit und verfügt über tiefes Erfahrungswissen auf diesem Gebiet. Ihr kürzlich erschienenes Handbuch enthält praktische Hinweise, beginnend bei der Auseinandersetzung mit eigenen Vorurteilen, Ressentiments und Sexismen.

Wiesental beleuchtet die Entstehungsgeschichte von solidarischer Unterstützungsarbeit und skizziert damit zusammenhängende politische Kämpfe. In 13 Kapiteln werden die Grundlagen und das Konzept antisexistischer Aware­ness-Arbeit erklärt, durch Beispiele und sehr konkrete Handlungsvorschläge anschaulich gemacht. Die Geschichte antisexistischer Praxis ist eine von Prozessen des Aushandelns, Ausprobierens, des Scheiterns und Weiterkommens. Im Abschnitt zu »Knackpunkten« und »Stolpersteinen« wirft die Autorin wichtige Fragen auf. Zum Beispiel: Wie handeln, wenn es mehrere Betroffene mit unterschiedlichen Bedürfnissen gibt oder sexualisierte Gewalt von einer Frau ausging?

Statt »Täter« benutzt Wiesenthal den Begriff »gewaltausübende Person«. Sie macht damit deutlich, dass Handlungsmuster nicht feststehen, sondern veränderbar sind. Zugleich weist sie darauf hin, dass jede und jeder sexualisierte Gewalt ausüben kann, auch, wenn das nicht beabsichtigt ist. Von diesen Annahmen ausgehend, wird der Ablauf einer möglichen Auseinandersetzung mit Gewaltausübenden geschildert und der Ansatz der »transformativen Arbeit« vorgestellt. Der zielt auf einen längerfristigen Reflexions- und Wandlungsprozess ab. Menschen sollen die Folgen von Übergriffen sowie Wünsche und Forderungen der Leidtragenden verstehen lernen sowie eigene verletzende Verhaltensweisen reflektieren und so dauerhaft hinter sich lassen.

Weiter befasst sich Wiesental mit dem Konzept der Definitionsmacht, die sie als Werkzeug bezeichnet. Es beinhaltet, dass von Gewalt oder sexistischer Diskriminierung Betroffene selbst definieren, was ihnen passiert ist. Denn wenn sie über ihr Erleben berichten, sind sie häufig mit Relativierungen und Zweifeln durch Zuhörende konfrontiert. Deshalb sei Definitionsmacht so wichtig, schreibt die Autorin. Ohne sie werde durch das Umfeld bzw. die Gesellschaft »die herrschende patriarchale Normalität aufrechterhalten«. Definitionsmacht stelle einen Gegenpol dar. Bemerkenswert ist, dass Wiesental sich nicht an politischen Gegnern abarbeitet, die dieses und andere von ihr diskutierte Konzepte diffamieren, sondern bedacht und mit Sachverstand deren Entstehungsgeschichte und die Motivation für ihre Entwicklung erläutert.

Das Buch macht deutlich, dass alle gefordert sind, die eigene Positionierung zu reflektieren und eine achtsame Haltung gegenüber von sexualisierter Gewalt und sexistischer Diskriminierung Betroffenen einzunehmen. Es ist eine praktische Handreichung für Menschen, die ihr ausgesetzt sind oder waren – und für ihr unterstützendes Umfeld gleichermaßen. Zugleich hat Wiesenthal damit ein politisches Manifest für ein solidarisches Zusammenleben vorgelegt.