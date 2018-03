Weiße Männer über 30

Radio Fritz ist also fritzundzwanzig – und wie alt Philipp Poisel? Foto: rbb/Thomas Ernst

Wie jetzt? Fritz, das Jugendradio des RBB, feiert seinen Geburtstag mit dem Spruch »Fritz wird fritzundzwanzig«. Ob diese Wortkreation nun witzig sein soll oder einfach nur verwirrend – gemeint ist jedenfalls, dass Fritz in seiner heutigen Form vor 25 Jahren auf Sendung ging. 

Diese sogenannte Jugendwelle entstand als länderübergreifende Kooperation, als Fusion von RockRadio B und Radio4U vom ORB bzw. SFB und ging damit der Fusion beider Sender zum RBB voraus, die 2003 erfolgte. Das zur Zeit des Aufstiegs von Techno und HipHop unter dem anachronistischen Titel RockRadio B operierende Programm war im Sendegebiet des neugegründeten ORB Nachfolger des legendären DT64 der DDR, das entgegen allen Hörerprotesten 1992 als ostdeutsches Symbol zerschlagen wurde.

Fritz klingt mehr nach Cartoon und Comic, es ist ja auch – wie die anderen »jungen Radios« der ARD – vor allem werbetechnisch von Bedeutung. Denn bei den Öffentlich-rechtlichen, deren Gesamtpublikum bekanntlich immer älter wird, stellen die Jugendradios die letzte Verbindung zu einer für die Werbewirtschaft interessanten jungen Zielgruppe dar. Entsprechend ist Fritz, wie etwa auch sein Pendant 1Live vom WDR nicht werbefrei – anders als etwa die Kulturradios der Anstalten. Deren Hörerschaft befindet sich ja zu großen Teilen schon im Rentenalter.

Um seine Zielgruppe bei Laune zu halten, veranstaltet Fritz zum Jubiläum die Konzertreihe »Große Stars in kleinen Clubs«. Sie läuft seit Sonntag in täglich wechselnden Locations in Berlin und Brandenburg. Beim Auftaktkonzert im Glad-House in Cottbus traten die antideutschen HipHopper der Antilopen Gang auf – bemerkenswerterweise für einen Sender, der sich ein Festival namens »DeutschPoeten« ausgedacht hat. Am Montag trat im Großen Sendesaal im Berliner Rundfunkhaus der Herzschmerznöler Philipp Poisel auf, dessen Texte irgendwo zwischen Poesiealbum und Ratgebergeschwätz abgesoffen sind. Am Dienstag folgte dann im Berliner Kesselhaus der Deutschrapper Raf Camora, der mit tief gepresster Stimme Aufstiegsmärchen vom sich hochlevelnden Underdog zum Besten gibt.

Doch das waren nur Aufwärmübungen für die heutige Fritz-Geburtstagsparty mit Sido, Milliarden, Sookee, Mavi Phoenix und Leoniden. Das ergibt ein rundes mainstreamiges Gesamtbild: Sowohl bei Einzelkonzerten als auch beim Lineup der Party trifft man fast ausnahmslos auf weiße Männer über 30. Als Female acts hat man sich nur die Rapperinnen Sookee und Mavi Phoenix eingeladen. Dass die mit dieser Alibirolle einverstanden sind, ist zumindest interessant.

Alles kein Problem für die »Radiofritzen«, die stolz sind auf ihren täglichen Terror der Lockerheit. Bei der Moderation wird besonders auf prollige Sprache, lokalpatriotischen Nonsens und auf möglichst einfache Weltsichten Wert gelegt. Konstant tönt ein Jingle-Wahnsinn, um den Hörern einzubimsen, dass sie gerade Fritz und nichts anderes hören. Auf die Dauer hält das kein Mensch aus. Und so werden viele ehemalige Fritz-Moderatoren, die ja bereits zu ihren Jugendradiozeiten oft gar nicht mehr so jung sind, beim Schwestersender radioeins, der mit dem Spruch »Nur für Erwachsene« wirbt, aufs Altenteil geschickt. Da sind wenigstens die Jingles ruhiger, das ist gut für die Nerven.

Manch einer hält so lange bei Fritz aber gar nicht durch, wie der Moderator Ken Jebsen, dessen Haltlosigkeiten sogar diesem Sender zuviel wurden. 2011 wurde er entlassen. In Zuge dessen trat auch der Fritz-Programmchef Stefan Warbeck zurück. Er übernahm die Verantwortung dafür, dass »mehrere nicht ausreichend redaktionell geprüfte und abgenommene Beiträge« von Jebsen zu hören gewesen seien. Hauptsache, man hat mal darüber geredet, das scheint bei den »Radiofritzen« nicht nur das inoffizielle Motto des allabendlichen Talkformats für eher schlichte Gemüter zu sein. Der politische Geisterfahrer Jebsen startete dann ein Internetprogramm.

Offen bleibt, wie jung die Hörer von Fritz wirklich sind. Vielleicht spielen sich Hörer und Sender nur gegenseitig etwas vor, so wie in den US-High-School-Serien teilweise Mittdreißiger in die Rollen von Teenagern schlüpfen müssen.