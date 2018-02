Fahrverbote »grundsätzlich zulässig«

Dicke Luft in Düsseldorf: Auch nach dem Leipziger Urteil bleibt offen, ob und wann es tatsächlich zu Dieselfahrverboten in deutschen Städten kommt Foto: Marcel Kusch/dpa

Das Bundesverwaltungsgericht hält Dieselfahrverbote in den Städten nach geltendem Recht grundsätzlich für zulässig. Düsseldorf und Stuttgart müssten aber ihre Luftreinhaltepläne auf Verhältnismäßigkeit prüfen, urteilte das Gericht am Dienstag. Das Urteil sieht allerdings auch Übergangsfristen und Ausnahmen vor.

Die Richter wiesen damit die Revisionen der Länder Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen gegen Urteile der Verwaltungsgerichte Stuttgart und Düsseldorf »überwiegend« zurück. Für Stuttgart urteilten sie, dass eine phasenweise Einführung von Verkehrsverboten zu prüfen sei, die in einer ersten Stufe aber nur ältere Fahrzeuge betreffen solle – etwa bis zur Abgasnorm »Euro 4«. Um Verhältnismäßigkeit herzustellen, dürften »Euro-5«-Fahrzeuge nicht vor dem 1. September 2019 mit Verboten belegt werden. Außerdem solle es Ausnahmeregelungen etwa für Handwerker geben.

Im Falle Düsseldorfs urteilte das Gericht, Fahrverbote seien ernsthaft in den Blick zu nehmen, wenn diese die einzig geeignete Maßnahme sind, die Abgasgrenzwerte einzuhalten. Die Verwaltungsgerichte in Stuttgart und Düsseldorf hatten zuvor entschieden, Luftreinhaltepläne müssten zu diesem Zweck verschärft werden. Dabei seien auch Fahrverbote in Betracht zu ziehen. Die Landesregierungen von Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen argumentierten dagegen, es brauche eine neue bundesweite Rechtsgrundlage. Diese Auffassung wies das Bundesverwaltungsgericht nun zurück.

Laut den Leipziger Richtern sind die Urteile der Verwaltungsgerichte »überwiegend nicht zu beanstanden«. Sowohl EU- als auch Bundesrecht verpflichteten dazu, durch geeignete Maßnahmen den Zeitraum einer Überschreitung von Schadstoffgrenzwerten so kurz wie möglich zu halten. Das Bundesrecht lasse zonen- wie streckenbezogene Fahrverbote speziell für Dieselfahrzeuge eigentlich nicht zu. Mit Blick auf die Verpflichtung nach EU-Recht zur Einhaltung der Stickoxidgrenzwerte ergebe sich aber, dass nationales Recht »unangewendet« bleiben müsse. (dpa/jW)