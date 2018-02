Störfaktor Gewissen

Mitleid ist kein Widerstand: Alfred Wohlgemuth (1919–1950), der an den Folgen seiner Misshandlung durch die Nazis starb, wollten die BRD-Behörden nicht als Opfer des Faschismus anerkennen Foto: Archiv edition ost

Die Schriftstellerin Vera Friedländer überlebte als sogenannte Halbjüdin während des deutschen Faschismus Verfolgung und Zwangsarbeit. In der DDR hatte sie eine Professur für Germanistik inne und war eine gefeierte Schriftstellerin – unter anderem wegen ihres autobiographischen Romans »Späte Notizen«, in dem sie die Ermordung der Mehrzahl ihrer Familienangehörigen durch die Nazis schilderte. Das Werk wurde viele Jahre später unter dem Titel »Man kann nicht eine halbe Jüdin sein« auch in der größer gewordenen Bundesrepublik veröffentlicht. In weiteren Büchern thematisierte sie unter anderem ihre Zeit als Zwangsarbeiterin für den Salamander-Konzern (siehe jW vom 17.11.2016).

Passend zu ihrem heutigen 90. Geburtstag ist nun im Verlag am Park ihr neuestes Buch »Alfred Wohlgemuth. Ein unbesungener Held« erschienen. Es handelt sich ebenfalls um einen dokumentarischen Roman, eine weitere Ergänzung zu ihrem Hauptwerk »Späte Notizen«. Protagonist Wohlgemuth ist ein simpler, »unpolitischer« Bankangestellter und Mitglied der NSDAP. Doch einem befreundeten jüdischen Ehepaar versuchte er – ohne irgendeine Gegenleistung zu verlangen – 1942 zur Ausreise in die Schweiz zu verhelfen. Die Flucht von Erika und Benno Tawrikowski missglückte – das Ehepaar und ihre fünfjährige Tochter kamen nach Auschwitz. Frau und Kind wurden sofort ermordet, das Todesdatum von Benno Tawrikowski ist unbekannt. Vera Friedländer ist seine Nichte. In dem Buch versucht sie aus Aktenbeständen und Zeitzeugenberichten die damaligen Geschehnisse im Detail zu rekonstruieren, schildert das Klima der Verfolgung, die verzweifelte Suche nach Rettung und schließlich das Grauen des Todestransportes gen Osten.

War die versuchte Hilfeleistung ein Einzelfall? Schließlich war die Bevölkerung des Nazireiches der antisemitischen Dauerbeschallung durch Goebbels Propagandaapparat ausgesetzt, galt als ideologisch gleichgeschaltet. Die historische Forschung kennt allerdings auch seltene Beispiele spontaner Solidarisierungen: Die unter der Bezeichnung »Fabrikaktion« bekannt gewordene Razzia der Gestapo am 27. Februar 1943 gegen die verbliebenen Berliner Juden stieß auf Widerstand der Bevölkerung. Nicht wenige jüdische Einwohner wurden gewarnt, so dass sie untertauchen konnten. Zahlreiche nichtjüdische Familienangehörige forderten öffentlich die Freilassung der Verhafteten und ließen sich auch von der Polizei nicht einschüchtern – die Demonstration ging als »Rosenstraßenprotest« in die Geschichte ein. Joseph Goebbels vermerkte damals säuerlich in seinem Tagebuch, dass viele Intellektuelle die Judenpolitik des Regimes nicht verstünden und sich an die Seite der Verfolgten stellten.

Natürlich ging das Regime brutal gegen solche Solidarisierungen vor – so auch gegen Alfred Wohlgemuth. Er wurde sofort verhaftet, von der Gestapo fürchterlich misshandelt und gab schließlich zu, den Tawrikowskis aus Mitgefühl seine als verloren gemeldeten Papiere überlassen zu haben. Da ihm sonst nichts weiter nachgewiesen werden konnte, kam er mit einer Haftstrafe davon, verlor allerdings ein Auge. Er starb nur wenige Jahre nach Kriegsende, wahrscheinlich an den Folgen der Haft. Jahrzehnte später berichtete seine Witwe zwei Historikern vom Schicksal ihres Mannes. Einer der beiden stieß auf Vera Friedländers »Notizen«, stellte Übereinstimmungen fest und informierte die Autorin.

Der Fall Wohlgemuth wirft wieder einmal ein bezeichnendes Licht auf den Umgang der Bundesrepublik Deutschland mit dem Erbe der Nazizeit. Denn Wohlgemuth ist nie als Verfolgter des Regimes anerkannt worden. Er habe ja nicht aus politischen Motiven, sondern »nur« aus Mitleid gehandelt. Allein der im Buch zitierte Ablehnungsbescheid im schönsten Bürokratendeutsch lohnt die Lektüre: »Das Überlassen seiner Ausweispapiere an einen bedrohten Juden geschah zwar aus menschlichem Empfinden heraus, stellt aber keinen Kampf im Sinne § 6 BEG dar«.

Die BRD-Gesellschaft und ihre Justiz waren während der Wirtschaftswunderjahre keineswegs gewillt, sich ihrer verbrecherischer Vergangenheit zu stellen. Die angeblich »übertriebenen« Wiedergutmachungsforderungen von Opfern der Naziherrschaft wurden bestenfalls als unliebsame Störfaktoren betrachtet. Das Bundesentschädigungsgesetz (BEG) von 1953 war entsprechend formuliert, dass es nur auf einen möglichst kleinen Personenkreis Anwendung finden konnte. Der Mut eines Alfred Wohlgemuth galten dementsprechend als »nicht entschädigungswürdig«.