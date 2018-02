Gute Geschäfte mit Ankara

Freut sich auf gute Geschäfte mit der Türkei: Der DIHK-Außenwirtschaftschef Volker Treier Foto: Rainer Jensen/dpa

Die Bundesregierung hat 2017 deutlich mehr Exporte in die Türkei finanziell abgesichert als im Vorjahr. Der Umfang der sogenannten Hermes-Bürgschaften wuchs um knapp ein Drittel auf 1,458 Milliarden Euro. Das geht aus einer Antwort des Bundeswirtschaftsministeriums auf eine Anfrage des Bundestagsabgeordneten Alexander Neu (Die Linke) hervor, die der Deutschen Presseagentur am Montag vorlag.

Im vergangenen September hatte Berlin die Bürgschaften für die Türkei bei 1,5 Milliarden Euro gedeckelt. Diese Obergrenze wurde fast erreicht. Sie lag ohnehin schon deutlich über der Bürgschaftssumme von 1,102 Milliarden Euro aus dem Jahr zuvor.

»Die Deckelung der Hermes-Bürgschaften war in Wirklichkeit keine Sanktion«, kommentierte Linken-Politiker Neu die nun vorliegenden Zahlen. »Die Bundesregierung denkt gar nicht daran, die Wirtschaftsbeziehung zur Türkei zu beeinträchtigen.« Berlin hatte versucht, die Begrenzung als härtere Gangart gegenüber der Türkei zu verkaufen, da dort auch mehrere deutsche Staatsbürger aus politischen Gründen in Haft sitzen.

Ob die Hermes-Deckelung für 2018 aufrechterhalten werden soll, ist noch unklar. Die geschäftsführende Regierung verweist hierbei einfach auf die künftige: »Die Entscheidung über eine etwaige Obergrenze für das Jahr 2018 obliegt einer neuen Bundesregierung«, heißt es in der Antwort von Wirtschaftsstaatssekretär Matthias Machnig (SPD).

Hermes-Bürgschaften sollen deutsche Exportunternehmen vor Verlusten durch ausbleibende Zahlungen ihrer ausländischen Geschäftspartner schützen. Die Türkei zählt zu den Ländern, für die diese Absicherungen relativ stark in Anspruch genommen werden. 2016 lag das Land hinter Russland, Ägypten und den USA auf Platz vier.

Das deutsche Kapital rechnet jedenfalls nach zwei Jahren relativer Flaute wieder mit einem Aufschwung bei den Exporte in die Türkei. »Wir erwarten eine leichte Erholung«, sagte der Außenwirtschaftschef des Deutschen Industrie- und Handelskammertags (DIHK), Volker Treier, am Montag der Deutschen Presseagentur. Ein entsprechendes Wachstum von etwa fünf Prozent in diesem Jahr sei machbar, so Treier. 2016 gab es beim Exportgeschäft mit der Türkei ein Minus von zwei Prozent, für 2017 geht der DIHK von einem ähnlichen Wert aus.

Verantwortlich für den Einbruch in den letzten Jahren waren nach Ansicht des DIHK die Folgen des gescheiterten Putschversuchs vom Juli 2016. »Die eineinhalb Jahre negativer Nachrichten gehen nicht spurlos an potentiellen Investitionsplänen deutscher Unternehmen vorbei«, sagte Treier. Bei der Außenhandelskammer in der Türkei habe sich die Nachfrage nach Investitionsprojekten und der Vermittlung von Geschäftspartnern im vergangenen Jahr halbiert. Davon sei auch der Handel betroffen, weil mit Investitionen Warenlieferungen einhergingen. Bereits im vierten Quartal des vergangenen Jahres hätten sich die Exporte in die Türkei aber wieder nach oben entwickelt. Im ersten Halbjahr waren sie noch um zehn Prozent eingebrochen. 2016 lieferten deutsche Unternehmen Waren im Wert von 22 Milliarden Euro in die Türkei. Die Bundesrepublik ist der weltweit wichtigste Handelspartner Ankaras. (dpa/jW)