Von wegen Versöhnung

Es gab in Deutschland einmal eine politische Bewegung, die vor allem im heutigen Brandenburg eine zerstörerische Wirkung gegen geweihte Gebäude entfaltet hat. Sie hat Kirchen geplündert und Klös­ter niedergebrannt. Sie hat die Hochaltäre des Mittelalters zu Kleinholz zerschlagen, Hostien entweiht und Edelsteine geraubt sowie Edelmetallgefäße eingeschmolzen und zugunsten der Staatskasse in klingende Münze verwandelt. Sie veranstaltete gegen die überkommene Kirchenkunst eine Orgie der Vernichtung. Das war übrigens nicht die kommunistische, sondern die – im vergangenen Jahr groß gefeierte – protestantische Bewegung. Man mag sich nicht festlegen, ob die deutschen Protestanten 500mal mehr Kirchenkunst zerstört haben als die deutschen Kommunisten, oder ob es das Tausendfache war. Aber irgendwo dazwischen liegt die Wahrheit. Und das Lied von der letzten Nonne, die am Darm des letzten Mönches aufzuhängen sei, war kein kommunistisches Lied, sondern ein protestantisches.

Natürlich spielte dergleichen nicht die geringste Rolle, als am vergangenen Freitag im Potsdamer Filmmuseum zum 85. Geburtstag des Regisseurs Kurt Tetzlaff dessen 1992 gedrehter Streifen »Die Garnisonkirche – Protokoll einer Zerstörung« aufgeführt wurde. Minutiös schildert er darin die Vorgänge, die der Sprengung dieser Ruine des Zweiten Weltkriegs vorausgingen. Ja, es gab seitens des DDR-Staates und der SED Winkelzüge, Tricks, Täuschungen, auch Lügen, um schließlich vollendete Tatsachen zu schaffen, die dann im Film »zweite Zerstörung Potsdams« und »Kulturbarbarei« genannt werden konnten. Ein Teil des Turms überstand den ersten Sprengversuch, im Juni 1968 fiel auch er. Platz sollte geschaffen werden für ein neues Potsdam, eine sozialistische Bezirksstadt der Kultur, Wissenschaft und Forschung.

Zeitgleich mit den Vorbereitungen zur Wiederrichtung der Garnisonkirche wird mit dem Gebäude der Fachhochschule der letzte innerstädtische Wissenschaftsstandort abgerissen und privaten »Investoren« übergeben. Und es werden Studierende aus dem Potsdamer Zentrum geworfen, das nun wieder die Vorstellung von der preußisch-deutschen Puppenstube zu erfüllen hat. Die frühere Eisprinzessin Katarina Witt hat sich auf die Seite der Baubefürworter geschlagen und die Debatte um das Argument bereichert, man werde von dem neuen Kirchturm eine wunderbare Aussicht haben.

All jene, die da notorisch beteuern, es entstehe nicht die alte geistige Zwingburg, die Staatskirche im barocken Gewand, in der selbst die Putten noch bewaffnet waren, sondern ein progressives »Versöhnungszentrum«, sind entweder ahnungslos oder Schlimmeres. Denn wohin sich dieser Ort, an dem 1933 Adolf Hitler, der preußische Adel und die evangelische Kirche den Bund fürs Leben schmiedeten, sich tatsächlich entwickeln wird, haben sie nicht in der Hand. Die Wahrscheinlichkeit ist am größten, dass sie Potsdam einen Wallfahrtsort schenken für Leute mit einer Geisteshaltung wie der des früheren Bundeswehr-Offiziers Max Klaar – er hatte 1991 quasi als Vorauskommando das Glockenspiel aus einer Bundeswehr-Kaserne nach Potsdam überführen und aufstellen lassen. »Üb’ immer Treu und Redlichkeit« tönen seither dort die Glocken mit Wappen der einst »deutschen Ostgebiete«. Ein Anspruch darauf wird hier gewissermaßen klanglich untersetzt.

Natürlich beweist Regisseur Tetzlaff in seinem Film so viel Achtung vor der Wahrheit, dass er nicht verschweigt, was der irdische Zweck dieses barocken Heiligtums war. Unmittelbar neben dem Paradeplatz stand diese Kirche, in der Soldaten und Offizieren der Segen für den nächsten Krieg gespendet wurde. Auch zeigt der Streifen, dass im »Dritten Reich« dieser Bund an eben diesem Ort immer wieder bestätigt und gefestigt wurde, bis die britischen Bomber im April 1945 den baulichen Hintergrund vernichteten – und mit ihm 85 Prozent des historischen Stadtzentrums.

Dennoch wird in Potsdam seit 1990 nur der Bühnenrivale DDR aufgerufen, wenn es um das Thema »Zerstörung« dieser Stadt geht. An einem Punkt wäre die Aussage des Films auf jeden Fall zu korrigieren. Und zwar in der Behauptung, der damalige Generalsuperintendent der evangelischen Kirche, Otto Dibelius, habe gegen den »Staatsakt« am »Tag von Potsdam« 1933 protestiert. Das hat er nicht. Vielmehr war Dibelius zu diesem Zeitpunkt Anhänger der Hitlerbewegung, und er war es auch, der die Garnisonkirche dem Spektakel öffnete. Seine einzige Bedingung: »Keine Raufereien mit Kommunisten.« Diesen Wunsch haben die neuen Machthaber ihm gern erfüllt.