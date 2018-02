Wenn die Sänften kommen

Mahnung aus dem Schaukasten: »Du kennst die Deutschen nicht. Sie wissen nicht, was Freiheit ist!« Foto: Román Yñan

Es gibt Abende, da scheint alles schmerzlich klar, oder zumindest schmerzlich an sich. In Chris Dercons neuer Volksbühne, Berlins rotem Tuch, inszeniert der katalanische Filmemacher Albert Serra ein Stück über die Libertinage, jenes zügellose Freidenkertum in der Literatur und Philosophie des Abendlandes. Was ein Libertin denn genau ist, im historischen wie zeitgenössischen Verständnis – darüber lässt sich streiten. Es ist ein schwammiger, äußerst dehnbarer Begriff, der sich mit jedem pseudointellektuellen Krimskrams und Gelaber aufladen lässt, das der Kulturbetrieb hergibt.

Erster Akt: Das Programmheft. Dort liest man großspuriges Geschwafel, angereichert mit sämtlichen Unmöglichkeiten, die symptomatisch für die heutige Zeit sind: »Beim Besetzen der Laiendarsteller*innen haben wir über unsere Vorstellungen von Europa gesprochen, über ihr Privatleben, über Gentrifizierung in Berlin, statt Passagen aus dem Script zu rezitieren. In dem Film [sic!] spielen Rumän*innen, Deutsche, Italiener*innen, Französ*innen, Spanier*innen und Östereicher*innen. Diese Polyphonie macht die menschliche Herausforderung aus.« Desweiteren teilt der Regisseur mit, dass er – ganz immersiv – für drei Monate mit seiner Familie in die Hauptstadt gezogen sei und dass er die Volksbühne für eine große Familie hält.

Zweiter Akt: Die Einführung. Mit einer nöligen Fistelstimme rattert ein völlig ungeeigneter Angestellter des Hauses Platitüden von einem seitenlangen Spickzettel herunter. Er betont dabei, wie toll er alles findet, was die Volksbühnentruppe so auf die Beine gestellt hat; besonders das Bühnenbild: Strand von Ostia, Cruising Area, Pasolini-Ermordung. Die Schäfchen im Publikum hören es sich an, klatschen brav.

Dritter Akt: Das Stück. »Liberté« heißt es. Das Ensemble könnte in seiner Anlage kaum spektakulärer sein. Unter Laiendarstellern wie der Künstlerin Johanna Dumet und Profi-Schauspielern wie dem Italiener Stefano Cassetti sind tatsächlich die gealterten Heroen Ingrid Caven und Helmut Berger dabei. Letzterer ist als besonders heikler Fall selbstverständlich ein zusätzlicher Faktor der Kontroverse. Ein Mann, der sich seit Jahrzenten schrittweise selbst demontiert hat. Einst der Schönste der Welt, danach im Dschungelcamp und in der Salzburger Sozialbauwohnung vor laufender Kamera scheinbar halb dement onanierend. Warum hat man ihn engagiert? Wieviel hat es gekostet? Will man ihn bloßstellen? – Bestimmt typisch neue Volksbühne. Namedropping und Aufmerksamkeit ohne Substanz.

Achtung, es geht los. Das Bühnenbild sieht aus wie ein übergroßes Diorama einer Berglandschaft mit See und etwas Sand. In den Binsen sitzen zwei Männer und unterhalten sich über adlige Intrigen. Es ist schummrig-dunkel, man sieht wenig, die Mikrofone sind zu leise, die Übertitel hinken teilweise hinterher, einer spricht mit starkem Akzent. Nach fünf Minuten lassen sich einige Zuschauer bereits zu Unmutsbekundungen hinreißen: »Mach mal lauter!!! Fangt endlich an zu spielen!!!« Nichts geschieht – im wahrsten Sinne des Wortes. Die folgenden zweieinhalb Stunden werden die Schauspieler in Sänften herumgetragen und geben eine Mischung aus Blabla um vermeintliche Verstrickungen der Figuren und Wikipedia-Fakten zu Frankreich und Preußen im 18. Jahrhundert von sich.

Nach einer Stunde wird das Publikum unruhig. Wo ist eigentlich Helmut Berger? Man erwartet nicht viel von ihm, aber taucht er zumindest auf? Er sitzt dann tatsächlich in einer der Sänften und sagt ein paar Sätze, steht auf und geht. Dieses Nicht-Schauspiel zieht man konsequent bei allen Beteiligten durch. Sänften kommen und gehen, Vorhänge öffnen und schließen sich, immer bleibt es halb schummrig, man sieht weder Gesten noch Münder, manchmal aber gibt es Sex in den Sänften, dann wird wieder spazierengegangen, dann wieder die Platitüden, … Das zunehmende Rumoren im Saal wird bedrückend. Wieso springt eigentlich niemand auf und zerlegt den Saal? Womit hat unsere liebe Volksbühne das verdient?

Nach ungefähr zwei Stunden, gegen Ende des Stücks, stellt sich ein wundersamer Effekt ein. Die Zuschauer, die trotz allem Widerwillen geblieben sind, haben sich langsam mit der drögen Inhalts- und Aktionslosigkeit abgefunden. Irgendwie hört man sogar schon zu. Dann taucht wieder Helmut Berger auf und gibt erratische Monologe auf Italienisch von sich, die langsam assoziativ das ganze Vorhaben entlarven: »Du kennst die Deutschen nicht. Sie wissen nicht, was Freiheit ist!« Sein Gegenüber spricht vom »Geist des Saturn«, von der »Perversion der deutschen Moral« und davon, dass dieser Spaß leider nur ein einziges Mal funktioniert. Helmut Berger stirbt, man wickelt ihn in ein Tuch, Ingrid Caven trällert windschief dazu. Ende.

Albert Serra ist mit seinem Bühneneinstand ein wahrer Triumph gelungen. Bösartig schafft er es von vorne bis hinten mit den Erwartungen an ihn, Dercons Volksbühne und an ein Theaterstück im allgemeinen zu spielen. Hauptakteur ist dabei das Publikum, das dem ausgeliefert ist und im Saal gegeißelt wird. Genial an Serras allumfassender Verarsche ist die Undurchsichtigkeit des Vorhabens zu jedem Zeitpunkt. Sein letzter Film über Louis XIV, Helmut Bergers größte Rolle als Ludwig II, die gewöhnliche Ekligkeit des Kulturbetriebs und die typische Pseudointellektualität historisierender Topoi am Theater – es könnte so schmerzlich ernstgemeint sein. Doch an diesem Premierenabend am Donnerstag wurde man Teil einer brillanten sozialen Installation, die allerdings, das wurde richtig erkannt, nur ein einziges Mal funktioniert, und natürlich am besten vor Presse- und Kulturpublikum. Die Kritiker werden den Zuschauern jetzt den Zauber nehmen. Das heißt, insofern man die Illusion denn überhaupt verstanden hat. Ansonsten ist und bleibt es ganz simpel ein hundsmiserables Stück.