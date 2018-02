Großinvestor zu Besuch

Li Shufu, Chef der Geely-Holding, plant eine Allianz der Autobauer gegen Konzerne aus dem Silicon-Valley Foto: Aly Song/Reuters

Nach dem Einstieg als Großaktionär bei Daimler ist der chinesische Milliardär Li Shufu offenbar zu Gesprächen in Deutschland: Er sei im Rahmen einer »Charmeoffensive« am Sonntag und Montag zu Besuch in der Daimler-Zentrale in Stuttgart und am Dienstag im Kanzleramt in Berlin, berichtete die Bild am Sonntag.

Li hatte für 7,2 Milliarden Euro einen Anteil von knapp zehn Prozent an Daimler gekauft und ist damit zum größten Anteilseigner aufgestiegen. Nach Informationen des Blattes wird Li bei Daimler mit mehreren führenden Managern sprechen, darunter Finanzchef Bodo Uebber. Am Montag sei ein Treffen mit Vorstandschef Dieter Zetsche möglich. Ein Unternehmenssprecher wollte den Bericht am Sonntag nicht kommentieren.

Am Dienstag sei im Kanzleramt in Berlin ein Gespräch Lis mit dem Wirtschaftsberater von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU), Lars-Hendrick Röller, geplant. Hintergrund seien deutsche Bedenken gegen die Beteiligung chinesischer Großinvestoren an hiesigen Unternehmen.

Daimler hatte den Einstieg des Besitzers des chinesischen Autoherstellers Geely begrüßt: Li sei ein »langfristig orientierter Investor«. Der chinesische Milliardär erklärte am Samstag, er freue sich »insbesondere«, Daimler auf seinem Weg zu begleiten, einer der weltweit führenden Anbieter von Elektromobilität zu werden. Er versicherte, sein Engagement sei »dementsprechend langfristig angelegt«.

Der Automobilexperte Ferdinand Dudenhöffer nannte den chinesischen Milliardär einen »blendenden Strategen« – im vergangenen Monat hatte Li an Dudenhöffers Center Automotive Research (CAR) an der Uni Duisburg-Essen eine Rede gehalten.

Am Erfolg des schwedischen Autobauers Volvo, den Geely 2010 dem US-Konzern Ford abkaufte, lasse sich die Strategie erkennen, sagte der Wissenschaftler. Bei Volvo seien hohe Investitionen getätigt worden. Der Konzern verdiene prächtig an seinen SUVs – insbesondere in China, dem am schnellsten wachsenden Automarkt.

Der Milliardär sei offen für die Welt der neuen Mobilität, erklärte Dudenhöffer. Das sei auch das große Plus für Daimler. Allein agierende Unternehmen wie etwa BMW könnten sich demnach in Zukunft sehr schwer tun gegenüber Google, Apple oder Amazon, die alle mit Macht in das Geschäft drängten. Daimler habe nun mit Geely einen Partner, der den Silicon-Valley-Konzernen eine Technologiemacht entgegenstelle. Auch Li selbst verweist auf die »Eindringlinge von außen«. Den Kampf um die Zukunft des Automobils werde kein aktueller Branchenspieler allein gewinnen können, sagte er. (dpa/AFP/jW)